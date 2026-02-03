Oulun yliopiston uudesta kampuksesta järjestetään kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu

Kilpailu julkistettiin tiistaina 3.2.2026 SAFA:n järjestämässä Suomalaiset arkkitehtuurikilpailut 150 vuotta -juhlavuoden päätapahtumassa Finlandia-talossa, Helsingissä.

Arkkitehtuurikilpailussa tehtävänä on suunnitella Oulun yliopistolle uusi kampus, jonka yhteyteen tulee yliopiston toimintojen lisäksi opiskelija-asuntoja. Uusi kampus sijoittuu Oulussa Kontinkankaan kaupunginosaan Oulun yliopistollisen sairaalan viereen, purettavan sairaalaosan paikalle. Kampukselle suunnitellaan noin 80 000 kerrosneliötä yliopiston tarpeisiin ja noin 30 000 kerrosneliötä opiskelija-asumiseen, mikä on noin 600–1000 asuntopaikkaa. Lisäksi kampukselle tulee noin 10 000 kerrosneliön kampushotelli ensisijaisesti yliopistollisen sairaalan ja toissijaisesti yliopiston yhteiskäyttöön.

”Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet saada yliopistolle arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen kampus, joka on Oululle ja suomalaiselle arkkitehtuurille ylpeyden aihe. Oulun yliopistolla on pitkä historia suomalaisten arkkitehtien ja muiden rakennusalan ammattilaisten kouluttajana, ja kilpailu on meille huikea mahdollisuus saada paras osaaminen ja ideat yliopistomme käyttöön”, Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori Janne Pihlajaniemi kertoo.

Tänä vuonna 55 vuotta täyttävä opiskelija-asuntosäätiö haluaa lisätä uuden kampuksen yhteyteen opiskelija-asuntoja ja ne huomioidaan osana kampuskokonaisuutta.

”PSOASille on sydämenasia tarjota opiskelijoille edullista ja laadukasta asumista Oulussa. Opiskelija-asuminen on olennainen osa toimivaa ja elävää kampusta, yhteisöllisyyttä ja kaupunkikuvallista kokonaisuutta”, PSOASin toimitusjohtaja Ville Isoherranen kertoo.

Kampuksen arkkitehtuurikilpailu toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa.

Kilpailu avautuu toukokuussa

Arkkitehtuurikilpailu järjestetään kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe järjestetään touko–elokuussa 2026 ja toinen tammi–huhtikuussa 2027. Kilpailun reunaehdot ja kilpailuohjelma tarkentuvat kevään aikana ja ne julkistetaan toukokuussa 2026 kilpailun auetessa. Voittaja julkistetaan kesäkuussa 2027.

Oulun yliopiston hallitus päätti marraskuussa 2025, että yliopisto ottaa jatkokehitykseen skenaarion, jonka myötä yliopiston Oulussa sijaitseva koulutus- ja tutkimustoiminta keskitetään Kontinkankaalle vaiheittain rakennettavalle uudelle kampukselle. Muutoksella haetaan säästöjä kiinteistökuluihin, jotta mahdollisimman suuri osuus yliopiston rahoituksesta voidaan ohjata tutkimukseen ja koulutukseen. Tällä hetkellä yliopisto toimii Oulussa kahdella kampuksella Linnanmaalla ja Kontinkankaalla, mutta yliopistoyhteisön toiveena on ollut saada toiminnot samalle kampukselle.