Eurojackpotin päävoitto osui lappeenrantalaismiehelle: ”SaiPan kausikortin meinaan kyllä hankkia”

- Täysissä sielun ja ruumiin voimissa ollaan, voittaja nauroi lauantaina iltapäivällä.



Lappeenrantalainen nettipelaaja huomasi heti arvonnan jälkeisenä päivänä Suomeen tulleen Eurojackpotin päävoiton osuneen juuri hänen kohdalleen.



Viikonloppuna tuoreen suomalaisen voittajan tunnelmat olivatkin iloiset ja yllättyneet. Hän oli huomannut omalta pelitililtään 17 638 609 euron jättimäisen voiton.



- Mie en yleensä vähästä hätkähdä. Mutta nyt kyllä kahvia hieman läikähti. Kyllä se hieman pisti ihmetyttämään se vihreällä värillä näkyneen numerosarjan pituus!



Lappeenrantalaisen voitto on 25. Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto sekä jo toinen tammikuussa Suomeen osunut Eurojackpotin täysosuma.



- En ole vielä voitostani muille puhunut, voittaja kertoi viikonloppuna.



Hän aikoo viilennellä tunteitaan ja sulatella voittoaan talven aikana.



- Nythän on pilkkikausi parhaimmillaan. Keskityn nyt siihen ensin. Keväämmällä mietitään sitten muuta.



Jättivoiton tuomien rahojen osalta voittaja ei vielä halua kommentoida suunnitelmiaan muille. Yhden asian hän kuitenkin paljastaa.



- Nyt meinaan kyllä hankkia SaiPan kausikortin itselleni!



SaiPaa kannattava Eurojackpot-voittaja saa voittonsa pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen.



- Lämpimät onnittelut Lappeenrantaan! Meillä on täällä Veikkauksen pääkonttorilla kahvipannu kuumana, mikäli voittaja haluaa tulla juhlistamaan voittoaan Miljonäärisalonkiin pilkkikauden rauhoittuessa, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula sanoo.



Suomeen osui tammikuussa kaksi Eurojackpotin päävoittoa. Perjantain Lappeenrantaan tulleen voiton lisäksi Helsinkiin osui vuoden ensimmäisessä arvonnassa 74,1 miljoonan euron päävoitto.





