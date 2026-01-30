Metsähallitus on tehnyt 12 uutta hakkuuilmoitusta luonnonmetsiin
3.2.2026 13:48:47 EET | Greenpeace | Tiedote
Greenpeace julkaisi perjantaina laajaa julkisuutta saaneen Metsähallituksen hakkuulistan, josta löytyy jopa 70 luonnonmetsää. Metsähallitus vastasi paljastukseen tekemällä luonnonmetsiin uusia hakkuuilmoituksia ja aloittamalla hakkuiden valmistelun Pudasjärvellä ja Suomussalmella.
“Metsähallituksen pitäisi laittaa hakkuusuunnitelmat jäihin ja kuulla tiedeyhteisön ja suomalaisten huoli. Sen sijaan Metsähallitus tehtailee parissa päivässä lisää hakkuuilmoituksia luonnoltaan korvaamattomiin metsiin ja aloittaa hakkuiden valmistelut”, Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen sanoo.
Greenpeace julkaisi perjantaina tiedon, että Metsähallitus on aikeissa hakata jopa 70 luonnoltaan arvokasta metsää eri puolilla Suomea. Muutamassa päivässä yli 9000 suomalaista on osoittanut tukensa luonnonmetsille allekirjoittamalla vetoomuksen, jossa metsäyhtiöitä vaaditaan lopettamaan puun ostaminen luonnonmetsistä. Vetoomuksen julkaisivat Greenpeace, Metsäliike, Luontoliitto ja Ei polteta tulevaisuutta -kampanja.
Metsähallitus on tehnyt viimeisen viikon aikana 12 uutta hakkuuilmoitusta luonnonmetsiin. 7 ilmoitusta tehtiin hakkuulistan julkistamisen jälkeen, 5 pari päivää ennen julkistamista. Suurin osa Metsähallituksen tuoreista hakkuuilmoituksista on tehty Greenpeacen paljastaman hakkuulistan luonnonmetsiin, osa uusiin luonnonmetsäkohteisiin. Metsäliikkeen vapaaehtoiset metsävahdit ovat havainneet, että Metsähallitus on valmistellut luonnonmetsien hakkuiden alkamista Pudasjärvellä ja Suomussalmella auraamalla kohteille vieviä metsäteitä.
“Metsähallitus perustelee luonnonmetsien hakkuita metsäkriteereillä, jotka tiedeyhteisö on tyrmännyt. Näin tiedevastaista ja luontovihamielistä toimintaa ei pidä hyväksyä valtion liikelaitokselta”, Matti Liimatainen sanoo.
Metsähallitus kertoi perjantaina Ylellä käyttävänsä Orpon hallituksen hyväksymiä kriteereitä suojeltavien metsien valinnassa. Tiedeyhteisö on kritisoinut Orpon hallituksen metsäkriteereitä: Suomen ympäristökeskuksen mukaan kriteerit ovat “tieteellisen tiedon tarkoitushakuista vääristelyä”, ja peräti 430 tutkijaa vetosi Orpon hallitukseen avoimella kirjeellä, jotta kriteerit määriteltäisiin uudelleen.
Metsähallituksen uudet hakkuuilmoitukset:
Kuhmo, Hevoshuuhdinsuo
Suomussalmi, Ruottusenvaara
Suomussalmi, Kaupinlampi
Suomussalmi, Karhuviidanmaa
Suomussalmi, Portinvaara
Kivijärvi, Ristijärvi
Taivalkoski, Hoikanvaara
Pudasjärvi, Vitikko-Raatevaara
Hyrynsalmi, Hyödynaho
Reisjärvi, Saarijärvi
Pyhäjärvi, Iso Asikkamäki
Orivesi, Oriahde
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti LiimatainenMetsäasiantuntija
- metsien suojelu ja suojelutilastot
- luonnonmetsät ja vanhat metsät
- metsäteollisuus
- metsäpolitiikka
- metsäsertifiointi
Mari VaaraTiedottajaPuh:040 751 7957mari.vaara@greenpeace.org
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Greenpeace
Metsähallituksen hakkuulista julki: 70 luonnonmetsää uhattuna30.1.2026 07:07:00 EET | Tiedote
Greenpeace on julkaissut uuden listan valtion hakkuiden uhkaamista luonnonmetsistä. Metsähallituksen hakkuusuunnitelmista löytyy jopa 70 suojelematonta luonnonmetsää eri puolilta Suomea. Greenpeace, Metsäliike, Luontoliitto ja Ei polteta tulevaisuutta -kampanja vetoavat metsäyhtiöihin: luonnonmetsät on jätettävä rauhaan.
Jehki Härkönen nimitetty Greenpeacen vanhemmaksi luonto- ja ilmastoasiantuntijaksi –“Kaikkein kiireisintä on varmistaa, että Suomi suojelee valtion vanhat metsät ja saavuttaa vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen.”29.1.2026 07:22:00 EET | Tiedote
Jehki Härkönen on nimitetty Greenpeacen vanhemmaksi ilmasto- ja luontoasiantuntijaksi. Härkönen siiirtyy tehtävään Greenpeace Internationalin globaalia maatalouspolitiikkaa seuraavan asiantuntijan paikalta. Uudessa tehtävässään hän vastaa järjestön ilmasto- ja luonnonsuojelupolitiikan vaikuttamistyöstä sekä yhteiskuntasuhteista Suomessa.
Tuore selvitys: EU:n maataloustuista merkittävä osa keskittyy rikkaimmalle prosentille tuensaajista20.1.2026 06:35:00 EET | Tiedote
Greenpeacen tuore raportti “Who CAPtures the cash” selvitti EU:n yhteisen maatalouspolitiikan(CAP) alaisten maataloustukien jakautumista kuudessa maassa: Tšekissä, Tanskassa, Saksassa, Espanjassa, Alankomaissa ja Italiassa. Selvityksen mukaan peräti 40% tuista ohjautuu rikkaimmalle yhdelle prosentille samaan aikaan kun pienemmät tilat ja viljelijät ympäri Eurooppaa kohtaavat taloudellisia haasteita ja epävarmuutta.
Metsä Group myönsi: luonnonmetsän puut menivät sellukattilaan19.12.2025 11:36:14 EET | Tiedote
Metsähallitus hakkasi Ylimmäisensuon luonnonmetsän viime perjantaina. Metsä Group myönsi viimein, että yhtiö osti puuta luonnonmetsän hakkuista.
Metsähallitus hakkasi luonnonmetsän Suomussalmella – metsäyhtiöt vaikenevat17.12.2025 07:23:00 EET | Tiedote
Ylimmäisensuon luonnonmetsä oli merkitty Metsähallituksen omaksi ekologiseksi yhteydeksi suojelualueiden välillä. Aktivistit löysivät hakkuilta tukkipinoista jopa 150–215-vuotiaita puita. Stora Enso ja Metsä Group eivät ole suostuneet vastaamaan, kuka luonnonmetsähakkuiden puut ostaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme