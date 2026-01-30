Metsähallitus on tehnyt 12 uutta hakkuuilmoitusta luonnonmetsiin

“Metsähallituksen pitäisi laittaa hakkuusuunnitelmat jäihin ja kuulla tiedeyhteisön ja suomalaisten huoli. Sen sijaan Metsähallitus tehtailee parissa päivässä lisää hakkuuilmoituksia luonnoltaan korvaamattomiin metsiin ja aloittaa hakkuiden valmistelut”, Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen sanoo.

Greenpeace julkaisi perjantaina tiedon, että Metsähallitus on aikeissa hakata jopa 70 luonnoltaan arvokasta metsää eri puolilla Suomea. Muutamassa päivässä yli 9000 suomalaista on osoittanut tukensa luonnonmetsille allekirjoittamalla vetoomuksen, jossa metsäyhtiöitä vaaditaan lopettamaan puun ostaminen luonnonmetsistä. Vetoomuksen julkaisivat Greenpeace, Metsäliike, Luontoliitto ja Ei polteta tulevaisuutta -kampanja.

Metsähallitus on tehnyt viimeisen viikon aikana 12 uutta hakkuuilmoitusta luonnonmetsiin. 7 ilmoitusta tehtiin hakkuulistan julkistamisen jälkeen, 5 pari päivää ennen julkistamista. Suurin osa Metsähallituksen tuoreista hakkuuilmoituksista on tehty Greenpeacen paljastaman hakkuulistan luonnonmetsiin, osa uusiin luonnonmetsäkohteisiin. Metsäliikkeen vapaaehtoiset metsävahdit ovat havainneet, että Metsähallitus on valmistellut luonnonmetsien hakkuiden alkamista Pudasjärvellä ja Suomussalmella auraamalla kohteille vieviä metsäteitä.

“Metsähallitus perustelee luonnonmetsien hakkuita metsäkriteereillä, jotka tiedeyhteisö on tyrmännyt. Näin tiedevastaista ja luontovihamielistä toimintaa ei pidä hyväksyä valtion liikelaitokselta”, Matti Liimatainen sanoo.

Metsähallitus kertoi perjantaina Ylellä käyttävänsä Orpon hallituksen hyväksymiä kriteereitä suojeltavien metsien valinnassa. Tiedeyhteisö on kritisoinut Orpon hallituksen metsäkriteereitä: Suomen ympäristökeskuksen mukaan kriteerit ovat “tieteellisen tiedon tarkoitushakuista vääristelyä”, ja peräti 430 tutkijaa vetosi Orpon hallitukseen avoimella kirjeellä, jotta kriteerit määriteltäisiin uudelleen.

Metsähallituksen uudet hakkuuilmoitukset:

Kuhmo, Hevoshuuhdinsuo

Suomussalmi, Ruottusenvaara

Suomussalmi, Kaupinlampi

Suomussalmi, Karhuviidanmaa

Suomussalmi, Portinvaara

Kivijärvi, Ristijärvi

Taivalkoski, Hoikanvaara

Pudasjärvi, Vitikko-Raatevaara

Hyrynsalmi, Hyödynaho

Reisjärvi, Saarijärvi

Pyhäjärvi, Iso Asikkamäki

Orivesi, Oriahde