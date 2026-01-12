VR-Yhtymä Oyj

VR FleetCare vahvistaa asemaansa kaluston kunnossapito-osaajana – uusi sopimus Ruotsissa

3.2.2026 14:53:07 EET | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote

Jaa

VR FleetCare on solminut merkittävän sopimuksen Ruotsissa toimivan AB Transitio-kalustoyhtiön kanssa Dosto (ER1) -junien telien ja päävirtakytkimien raskashuolloista. Sopimus kattaa 60 Stadlerin valmistaman sähkömoottorijunan raskashuoltotyöt vuosina 2026–2030. 

AB Transitio on alueellisten joukkoliikenneviranomaisten yhteisomistama kalustoyhtiö, joka hankkii, rahoittaa ja hallinnoi julkisen ostoliikenteen junakalustoa omistajiensa puolesta. Nyt solmittu sopimus vahvistaa VR FleetCaren asemaa kaluston kunnossapidon asiantuntijana ja osoittaa yhtiön kyvykkyyttä toimia myös kansainvälisillä markkinoilla.

"Olemme iloisia voittaessamme tämän sopimuksen VR FleetCarelle Ruotsin kunnossapitomarkkinalla. Se on merkittävä askel kasvupolullamme ja vahvistaa asemaamme Euroopan markkinoilla raidekaluston kunnossapito-osaajana", VR FleetCaren myynnistä ja projekteista vastaava johtaja Peter Guldbrand kertoo.

Telien raskashuollot toteutetaan Pieksämäellä ja päävirtakytkimien huollot Helsingissä. Teli on junakaluston keskeisimpiä komponentteja liikenneturvallisuuden ja elinkaarikustannusten kannalta. VR FleetCarella on laaja osaaminen erilaisten telityyppien ja komponenttien kunnossapidosta niin tavaravaunujen, sähkö- ja dieselveturien, sähköjunien kuin matkustajavaunujenkin osalta useille eri asiakkaille. Yhtiö on kehittänyt tuotantolinjojensa tehokkuutta ja tuottavuutta, mikä mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut.

Yhteyshenkilöt

VR Mediadesk

Viestintäyksikkömme palvelee mediaa puh. 029 434 7123 ja viestinta@vr.fi. Olemme tavoitettavissa ma-pe 8-16. Arki-iltaisin klo 16 jälkeen, arkipyhinä ja viikonloppuisin palvelemme mediaa puhelimitse akuuteissa häiriötilanteissa.

Puh:+358 29 434 7123viestinta@vr.fi

Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa vähäpäästöisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2024 kyydissämme tehtiin 15,3 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa ja kuljetimme rautateitse 23,2 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 294,7 miljoonaa euroa ja työllistimme yli 8 400 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VR-Yhtymä Oyj

VR FleetCare kehitti siirtotelit – uusi ratkaisu helpottaa raidekaluston siirtoa Ruotsista Suomeen kunnossapitoa varten9.1.2026 11:35:13 EET | Tiedote

Ensimmäinen SJ:n X40-sähköjuna saapui raiteita pitkin Ruotsista Haaparannan ja Tornion kautta Ouluun 9.1.2026 VR FleetCaren kehittämien siirtotelien avulla. Ratkaisu mahdollistaa jatkossa ulkomaisen raidekaluston siirtämisen kiskoja pitkin Ruotsin kautta aina Suomeen saakka VR FleetCaren toimipisteisiin kunnossapitoa, modernisointia tai huoltoa varten. Innovaatio tukee kestävää kehitystä ja tekee kalustosiirroista tehokkaampia

Pendolino Plus -junat liikennöivät nyt myös Ouluun – uudet junat saivat nimet Oiva ja Aurora15.12.2025 15:00:00 EET | Tiedote

Uudet Pendolino Plus -junat on otettu innostuneesti vastaan Helsingin ja Turun välisessä liikenteessä ja nyt myös liikennöinti Helsingin ja Oulun välillä on käynnistynyt. Pendolino Plus -junan myötä VR tuo raiteille entistä palvelevamman ja korkealaatuisemman matkustuskokemuksen. Kaksi yleisöäänestyksellä nimettyä Pendolino Plus -junaa saivat nimikseen Oiva ja Aurora.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye