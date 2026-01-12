VR FleetCare vahvistaa asemaansa kaluston kunnossapito-osaajana – uusi sopimus Ruotsissa
3.2.2026 14:53:07 EET | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
VR FleetCare on solminut merkittävän sopimuksen Ruotsissa toimivan AB Transitio-kalustoyhtiön kanssa Dosto (ER1) -junien telien ja päävirtakytkimien raskashuolloista. Sopimus kattaa 60 Stadlerin valmistaman sähkömoottorijunan raskashuoltotyöt vuosina 2026–2030.
AB Transitio on alueellisten joukkoliikenneviranomaisten yhteisomistama kalustoyhtiö, joka hankkii, rahoittaa ja hallinnoi julkisen ostoliikenteen junakalustoa omistajiensa puolesta. Nyt solmittu sopimus vahvistaa VR FleetCaren asemaa kaluston kunnossapidon asiantuntijana ja osoittaa yhtiön kyvykkyyttä toimia myös kansainvälisillä markkinoilla.
"Olemme iloisia voittaessamme tämän sopimuksen VR FleetCarelle Ruotsin kunnossapitomarkkinalla. Se on merkittävä askel kasvupolullamme ja vahvistaa asemaamme Euroopan markkinoilla raidekaluston kunnossapito-osaajana", VR FleetCaren myynnistä ja projekteista vastaava johtaja Peter Guldbrand kertoo.
Telien raskashuollot toteutetaan Pieksämäellä ja päävirtakytkimien huollot Helsingissä. Teli on junakaluston keskeisimpiä komponentteja liikenneturvallisuuden ja elinkaarikustannusten kannalta. VR FleetCarella on laaja osaaminen erilaisten telityyppien ja komponenttien kunnossapidosta niin tavaravaunujen, sähkö- ja dieselveturien, sähköjunien kuin matkustajavaunujenkin osalta useille eri asiakkaille. Yhtiö on kehittänyt tuotantolinjojensa tehokkuutta ja tuottavuutta, mikä mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut.
