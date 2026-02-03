SDP EDUSKUNTA

Piritta Rantanen sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaksi

3.2.2026 15:00:38 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä järjestäytyi kokouksessaan 3.2.2026. Ryhmän 1. varapuheenjohtajaksi  valittiin yksimielisellä päätöksellä Piritta Rantanen.

– Kiitän ryhmää saadusta luottamuksesta. Työ paremman huomisen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan eteen jatkuu, toteaa Rantanen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Seuraavalle hallitukselle Orpon-Purran hallitus jättää järkyttävän perinnön. Valtion velkaantumista ei ole onnistuttu pysäyttämään eikä edellisissä vaaleissa luvattuja työpaikkoja ole näkynyt. Suomessa on Euroopan huonoin työttömyystilanne. Varsinkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanne on tässä kokonaisuudessa inhimillisesti kalleinta.

– Nykyinen pääministeri Orpo kysyi edellisten vaalien alla, että kukahan tämän sotkun siivoaa. Nyt heidän toimiensa jäljiltä voidaan kysyä ihan samaa. Istuva oikeistohallitus jättää asioiden hoitamisen seuraavalle hallitukselle, toteaa Rantanen. 

– SDP:llä on iso tehtävä saada kansan luottamus palautettua tämän maan asioiden hoitamiseen. Työväenliike on valmis tähän työhön. Kansalaiset odottavat meiltä parempaa. Tulemme jatkossakin puolustamaan tavallisia suomalaisia ja suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, päättää Rantanen. 

Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja

