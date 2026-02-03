Kutsu Tiedepäivään 26.3. – teemana luonnon vaikutus hyvinvointiin
Hei viestintäkumppanit, ohessa Tiedepäivän kutsu edelleen jaettavaksi organisaatiossanne. Tiedepäivä kokoaa yhteen sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia, tutkijoita, opiskelijoita, päättäjiä, kuntien edustajia, oppilaitoksia ja korkeakouluja, järjestöjä sekä kaikkia aiheesta kiinnostuneita.
Tänä vuonna vietämme Tiedepäivän 10-vuotisjuhlavuotta, ja päivän teemana on luonnon vaikutus hyvinvointiin. Pääluennoitsijana ja paneelikeskustelun vetäjänä toimii tunnettu toimittaja ja luontovaikuttaja Kimmo Ohtonheimo (ent. Ohtonen).
Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta, vaihtaa ajatuksia ja verkostoitua sekä löytää uusia näkökulmia luonnon ja hyvinvoinnin väliseen yhteyteen. Päivä sisältää tutkijoiden ja asiantuntijoiden luentoja luonnon vaikutuksesta hyvinvointiin sekä työhyvinvoinnista ja musiikkiterapian hyödyistä.
Tilaisuuden järjestävät Keski-Suomen hyvinvointialue ja Jyväskylän yliopisto.
Aika: Torstai 26.3.2026 kello 9–17
Paikka: Keski-Suomen hyvinvointialue, Sairaala Nova, Auditorio, Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä ja Teams-etäyhteys. Paikan päälle mahtuu maksimissaan 80 henkilöä. Teams-linkki toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen.
Osallistumiskulut: Tilaisuus on osallistujille maksuton (lounas ja kahvi omakustanteinen). Ruokailu- ja kahvilapalvelut löytyvät läheltä auditoriota. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua maksutta päivän päätteeksi järjestettävään Tiedepäivän 10-vuotisjuhlakahvitilaisuuteen.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen 12.3. mennessä seuraavasti:
Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstö
Ilmoittaudu tilaisuuteen Juuren koulutuskalenterin kautta. Koulutuskalenteriin pääset työkoneella Polku-intran etusivulta. Ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Osaamisen ja kehittämisen palveluihin (oskepalvelut@hyvaks.fi).
Muut osallistujat
Ilmoittaudu julkisen koulutuskalenterin kautta osoitteessa www.hyvaks.fi/osaamisenkehittaminen. Tutustu tarvittaessa verkkosivulta löytyviin koulutuskalenterin käyttöohjeisiin ja ilmoittautuessasi ensimmäistä kertaa Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämään koulutukseen, rekisteröidy ensin koulutuskalenterin käyttäjäksi.
Ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Keski-Suomen hyvinvointialueen Osaamisen ja kehittämisen palveluihin sähköpostitse osoitteeseen
oskepalvelut@hyvaks.fi.
Ohjelma
Aamupäivä: Kello 09.00–11.15
Aamupäivän puheenjohtaja: Tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäinen
09.00–09.15, Tiedepäivän avauspuheenvuorot, Kati Kinnunen, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen hyvinvointialue ja Jari Ojala, rehtori, Jyväskylän yliopisto
09.15–09.35, Tiedepäivän historia, Päivi Lampinen, tutkimusasiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, Päivi Fadjukoff, erityisasiantuntija, Jyväskylän yliopisto
09.35–10.15, Traumat – Voiko luonto pelastaa?, Kimmo Ohtonheimo (ent. Ohtonen), kirjailija, toimittaja, juontaja, luennoitsija sekä tv-persoona
10.15–10.25 Tauko ja verkostoituminen
10.25–10.50, Työhyvinvoinnin historia ja nykyhetki, Jari Eilola, dosentti, Jyväskylän yliopisto
10.50–11.15, Marjojen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin, Anne-Maria Pajari, professori, Helsingin yliopisto (etänä)
11.15–12.30 Ruokatauko (omakustanteinen)
Iltapäivä: Kello 12.30–17.00
Iltapäivän puheenjohtaja: Kimmo Ohtonheimo (ent. Ohtonen)
12.30–12.55, Luonto ja luontolähtöiset menetelmät mielenterveyden tukena, Kirsi Salonen, tohtori, Tampereen yliopisto (etänä)
12.55–13.20, Musiikkiterapia mielenterveydessä ja työhyvinvoinnissa, Esa Ala-Ruona, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto ja Silja Runsten, ylilääkäri, Keski-Suomen hyvinvointialue
13.20–13.55, Luontoaltistuksen vaikutus ihmisen mikrobiomiin ja terveyteen, Heikki Hyöty, professori Tampereen yliopisto (etänä)
13.55–14.10, Luontoratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, Susanna Mutanen, hyvinvointipäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue
14.10–14.20, Nova säätiö, Mari Tastula, asiamies, Nova säätiö
14.20–14.50 Kahvi- ja verkostoitumistauko (omakustanteinen)
14.50–15.35, Paneelikeskustelu, Esa Ala-Ruona, Jari Eilola, Susanna Mutanen, Kati Närhi (JYU)
15.35–15.50, Keskustelu
15.50–16.00, Loppusanat, Simo Reipas, TKKI-päällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue
16.00–17.00 Tiedepäivä 10-vuotta -juhlakahvit
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Kirsi PylvänäinenKeski-Suomen hyvinvointialue, tutkimusasiantuntijaPuh:050 316 9690kirsi.pylvanainen@hyvaks.fi
Ilkka JussilaKeski-Suomen hyvinvointialue, tutkimuskoordinaattoriPuh:050 331 5256ilkka.jussila@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
