Sikajengi on vauhdissa taas – nyt matkataan madonreikien läpi!

13.2.2026 08:08:00 EET | Avain | Tiedote

Kimmo Ojalan uutuus Kolme sikaa faaraoiden mailla ilmestyy ystävänpäivän alla 13.2.2026. Se on vauhdikas lastenromaani, jossa on tieteellisiä ja historiallisia teemoja kuten madonreiät ja Egyptin pyramidit.

Poutapilvelän sikajengi on vauhdissa taas – nyt matkataan madonreikien läpi! Ihastuttavat porsaat Potsi, Proffa ja Daisy ovat taas valmiina uusiin seikkailuihin Kimmo Ojalan uutuuskirjassa Kolme sikaa faaraoiden mailla.

Porukan hurjapää Daisy on keksinyt aikakoneen, jolla voi matkustaa vaikka faaraoiden aikaan. Potsin mielestä ajatus on pähkähullu, tyhmä ja vaarallinen. Voiko madonreikien kautta sujahtaa menneisyyteen tai tulevaisuuteen? Jos voi, niin kannattaako niin kuitenkaan tehdä?Selviääkö mysteeri pyramidien rakentamisesta? Sikajengin kanssa vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää!

Kimmo Ojala on muusikko ja kirjailija. Häneltä on aiemmin ilmestynyt ihastuttava lastenrunoteos Yrjö Ärjylän herkimmät (Avain, 2024). Poutapilvelän porsaat seikkailivat jo aiemmin teoksessa Kolme sikaa ja Mona Lisa (Avain, 2025).

teos: Kolme sikaa faaraoiden mailla
kirjailija: Kimmo Ojala
kuvitus: Nadja Sarell
kansi: Nadja Sarell ja Jussi Kaakinen
ISBN: 9789523046665
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 13.2.2026

kolme sikaa faaraoiden mailla kimmo ojala lastenromaani lastenkirjallisuus

