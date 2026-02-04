Poutapilvelän sikajengi on vauhdissa taas – nyt matkataan madonreikien läpi! Ihastuttavat porsaat Potsi, Proffa ja Daisy ovat taas valmiina uusiin seikkailuihin Kimmo Ojalan uutuuskirjassa Kolme sikaa faaraoiden mailla.

Porukan hurjapää Daisy on keksinyt aikakoneen, jolla voi matkustaa vaikka faaraoiden aikaan. Potsin mielestä ajatus on pähkähullu, tyhmä ja vaarallinen. Voiko madonreikien kautta sujahtaa menneisyyteen tai tulevaisuuteen? Jos voi, niin kannattaako niin kuitenkaan tehdä?Selviääkö mysteeri pyramidien rakentamisesta? Sikajengin kanssa vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää!

Kimmo Ojala on muusikko ja kirjailija. Häneltä on aiemmin ilmestynyt ihastuttava lastenrunoteos Yrjö Ärjylän herkimmät (Avain, 2024). Poutapilvelän porsaat seikkailivat jo aiemmin teoksessa Kolme sikaa ja Mona Lisa (Avain, 2025).

teos: Kolme sikaa faaraoiden mailla

kirjailija: Kimmo Ojala

kuvitus: Nadja Sarell

kansi: Nadja Sarell ja Jussi Kaakinen

ISBN: 9789523046665

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 13.2.2026