SDP:n apulaispormestari Laisaari: Laitamme Itiksen alueen kukoistamaan

Itä-Helsinki on saanut hyviä uutisia viime päivinä. Maanantaina Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Stoan ja Puhoksen alueen asemakaavan. Kaavan myötä alue virkistyy huomattavasti. Siitä tulee elinvoimaisempi, houkuttelevampi, monipuolisempi ja kaupunkimaisempi ympäristö, jossa yhdistyvät kulttuuri, kaupallinen toiminta ja asuminen.

– Erityisesti Puhos on kyllä pitkään ollut uusimisen tarpeessa. Olen onnellinen, että tämän kaavan myötä parannamme koko aluetta, kertoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari.

Toinen hyvä uutinen liittyy Itäkeskuksen suureen joukkoliikenneterminaaliin. Se saa tulevaisuudessa uuden ilmeen, josta järjestetään arkkitehtuurikilpailu.

– Itäkeskuksen joukkoliikenneterminaalin kehittämisen toteutus arkkitehtuurikilpailun avulla on yksi konkreettinen askel kohti Itäkeskuksen uutta kukoistusta. Haluamme panostaa Idän sydämen kehittämiseen, Laisaari sanoo.

Kilpailun tavoitteena on luoda nykyisen metroaseman ympäristöön kaupunkikuvallisesti kiinnostavaa ja alueelle vahvaa identiteettiä luovaa ratkaisua. Syksyllä alkava kilpailu järjestetään yleisenä arkkitehtuurikilpailuna. Asukkaat ja joukkoliikenteen käyttäjät pääsevät kommentoimaan ehdotuksia kilpailun aikana.

Lähiöihin panostamisessa on Helsingin tulevaisuus

Apulaispormestari Laisaari kertoo oman reseptinsä Helsingin valoisan tulevaisuuden varmistamiseksi. Kasvava kaupunki vaatii panostuksia asuinalueiden eriarvoistumisen torjuntaan.

– Meidän on rakennettava kohtuuhintaisia asumismuotoja sekoittaen ympäri Helsinkiä. Lisäksi meidän täytyy tehdä investointeja, uusimisia ja remontteja asemanseutuihin ja lähiöihin, jotta niiden elin- ja vetovoima kasvaa, Laisaari kertoo.

Lähiöiden kunnianhimoisista kehitysprojekteista on onnistumisia lähihistoriasta.

– Meille sosialidemokraateille rakas Myllypuro on oivallinen esimerkki siitä, miten asuinrakentamisella, palveluiden parantamisella, lukion ja AMK-kampuksen rakentamisella sekä ostarin ja metroaseman uusimisella saimme alueen kukoistamaan. Näitä keinoja tulee käyttää kaupunkikehitysalueilla ympäri Helsingin, Laisaari toteaa.

Helsingin kasvu vaatii panostuksia uusiin asuntoihin.

– Tänä vuonna meillä menee 700 000 asukkaan raja rikki. Asuinrakentaminen on edelleen jäissä, ja hallituksen toimet ovat jääneet köyhiksi. Tarvitsemme kipeästi asuntoja. Olisi tärkeää, että kohtuuhintaista asumista rakennettaisiin sekoittaen ympäri Helsinkiä, juuri kuten me sosialidemokraatit syksyllä Hernesaaren tapauksessa onnistuneesti esitimme. Sinne tulee nyt myös kohtuuhintaista asumista, Laisaari sanoo.