Keski-Uudenmaan hyvinvointialue jatkaa allianssin hankinnan valmistelua

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) jatkaa ikääntyneiden palveluiden allianssin hankinnan valmistelua.

Uuden hankinnan kohderyhmänä on yli 65-vuotiaiden avosairaanhoito (mm. lääkärin tai hoitajan vastaanotto), kuntouttava päivätoiminta, kotihoito ja asumispalvelut sekä kotihoitoon ja asumispalveluihin soveltuvin osin tarjottavat kuntoutus- ja lääkäripalvelut. Suun terveydenhuollon palvelut jäävät allianssivalmistelun ulkopuolelle.

Maantieteellisesti hankinta kattaa Hyvinkään ja Nurmijärven alueen. Avosairaanhoidon osalta hankinta kohdistuu Hyvinkäälle. Mahdollisuus tarkastella myöhemmin palvelun laajentamista myös Nurmijärvelle on optiona.

Allianssin periaatteena on monituottajuusmalli, jossa julkinen ja yksityinen toimija tuottavat palvelut yhteistyössä. Allianssimallissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation ja asettavat yhteiset tavoitteet sekä sitoutuvat yhteisiin toimintaperiaatteisiin jakaen hankkeen hyödyt ja riskit.

Tavoitteena on, että keskiuusimaalaiset saavat entistä vaikuttavammat palvelut, joissa asiakastarpeet on huomioitu aiempaa paremmin.

Vaikuttavuutta haetaan yhteistyöstä

– Yhdistämällä julkisen ja yksityisen paras osaaminen ja tekemällä yhteistyötä voimme tarjota palveluja kysyntään ja tarpeisiin perustuen asiakaslähtöisesti, jakaa parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja sekä edistää toiminnan jatkuvaa kehitystä. Allianssin periaatteena on toimia yhdessä allianssin hyväksi vaikuttavasti, kertoo ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen palvelujohtaja Mari Patronen.

Hankinta on osa hyvinvointialueohjelman tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa ja se tähtää palveluiden tuotantorakenteen uudistamiseen ja vaikuttavuuden vahvistamiseen allianssikumppanuusmallilla.

Hankintaa valmistellaan alkukevään aikana. Osallistumispyyntö julkaistaan maaliskuussa 2026. Tavoitteena on, että päätös palvelutuottajasta tehdään syksyllä 2026.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

