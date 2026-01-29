Keski-Uudenmaan hyvinvointialue jatkaa allianssin hankinnan valmistelua
3.2.2026 16:07:32 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) jatkaa ikääntyneiden palveluiden allianssin hankinnan valmistelua.
Uuden hankinnan kohderyhmänä on yli 65-vuotiaiden avosairaanhoito (mm. lääkärin tai hoitajan vastaanotto), kuntouttava päivätoiminta, kotihoito ja asumispalvelut sekä kotihoitoon ja asumispalveluihin soveltuvin osin tarjottavat kuntoutus- ja lääkäripalvelut. Suun terveydenhuollon palvelut jäävät allianssivalmistelun ulkopuolelle.
Maantieteellisesti hankinta kattaa Hyvinkään ja Nurmijärven alueen. Avosairaanhoidon osalta hankinta kohdistuu Hyvinkäälle. Mahdollisuus tarkastella myöhemmin palvelun laajentamista myös Nurmijärvelle on optiona.
Allianssin periaatteena on monituottajuusmalli, jossa julkinen ja yksityinen toimija tuottavat palvelut yhteistyössä. Allianssimallissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation ja asettavat yhteiset tavoitteet sekä sitoutuvat yhteisiin toimintaperiaatteisiin jakaen hankkeen hyödyt ja riskit.
Tavoitteena on, että keskiuusimaalaiset saavat entistä vaikuttavammat palvelut, joissa asiakastarpeet on huomioitu aiempaa paremmin.
Vaikuttavuutta haetaan yhteistyöstä
– Yhdistämällä julkisen ja yksityisen paras osaaminen ja tekemällä yhteistyötä voimme tarjota palveluja kysyntään ja tarpeisiin perustuen asiakaslähtöisesti, jakaa parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja sekä edistää toiminnan jatkuvaa kehitystä. Allianssin periaatteena on toimia yhdessä allianssin hyväksi vaikuttavasti, kertoo ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen palvelujohtaja Mari Patronen.
Hankinta on osa hyvinvointialueohjelman tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa ja se tähtää palveluiden tuotantorakenteen uudistamiseen ja vaikuttavuuden vahvistamiseen allianssikumppanuusmallilla.
Hankintaa valmistellaan alkukevään aikana. Osallistumispyyntö julkaistaan maaliskuussa 2026. Tavoitteena on, että päätös palvelutuottajasta tehdään syksyllä 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari PatronenPalvelujohtajaIkääntyneiden ja vammaisten palvelutPuh:040 801 6008mari.patronen@keusote.fi
Olli-Pekka AlapiessaProjektipäällikköKeski-Uudenmaan hyvinvointialue, ikääntyneiden palvelujen osuusolli-pekka.alapiessa@keusote.fi
Susanna PitkänenPalvelujohtajaTerveyspalvelut ja sairaanhoitoPuh:050 497 2651susanna.pitkanen@keusote.fi
Päivi Mäkelä-BengsPalvelupäällikköKeski-Uudenmaan hyvinvointialue, avosairaanhoidon osuuspaivi.makela-bengs@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Olemme täällä, jotta sinä voit hyvin – Keusoten strategia 2026–2030 ohjaa palvelujen kehittämistä ja talouden tasapainottamista29.1.2026 11:50:26 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto on hyväksynyt uuden hyvinvointialue- ja palvelustrategian vuosille 2026–2030. Strategia ohjaa Keusoten toimintaa tulevina vuosina ja kokoaa yhteisen suunnan palvelujen kehittämiselle, henkilöstön hyvinvoinnille sekä taloudelliselle kestävyydelle. Strategia on rakennettu yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päivitti valtuustoryhmien toimintatuen periaatteita29.1.2026 10:56:23 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyväksyi kokouksessaan 27. tammikuuta valtuustoryhmien toimintatuen periaatteiden päivityksen. Muutokset johtuvat hyvinvointialuelain säännösten uudistumisesta.
Nurmijärvellä muutoksia suun terveydenhuollon palveluissa28.1.2026 11:31:57 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) suun terveydenhuollon palveluihin Nurmijärvellä tulee muutoksia 2.2.2026. Nurmijärven sote-yksikön (ent. Klaukkalan terveysasema) vanhassa puolessa on todettu rakenne- ja sisäilmaongelmia, minkä vuoksi se on suunniteltu purkaa. Kiinteistön omistaa Nurmijärven kunta. Keusoten hammashoitola siirtyy pois tiloista tammikuun loppuun mennessä.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen talous vahvistui vuonna 202528.1.2026 10:27:32 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) vuoden 2025 talous näyttää toteutuvan odotettua parempana. Valtiokonttorille toimitetussa ennusteessa tilikauden alijäämäksi arvioitiin 3,0 miljoonaa euroa. Tilinpäätös on kuitenkin vielä kesken, ja luvut voivat tarkentua.
Apua hammassärkyyn nopeammin – ajanvaraus nyt diginä OmaKeusotessa23.1.2026 08:18:45 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) on laajentanut suun terveydenhuollon digipalveluita OmaKeusotessa. Asiakkaat voivat nyt varata hammaslääkärin kiireellisen ajan särkyvastaanotolle. OmaKeusote tekee suun terveydenhuollon ajanvarauksesta sujuvampaa ja mahdollistaa asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme