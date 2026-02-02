Suomen Keskusta r.p.

Keskustan Kettunen: Hallitus seisoo tumput suorina sähkökriisin edessä

3.2.2026 16:28:57 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Viime hallituskaudella kokoomuksen ja perussuomalaisten kellokkaat vaativat pääministeri Petteri Orpon johdolla pikaisia toimia korkeiden sähkönhintojen kohtuullistamiseksi. Nyt hallitusvastuussa olevat puolueet ovat Keskustan varapuheenjohtajan Tuomas Kettusen mukaan tyystin unohtaneet aikaisemmat puheensa.

Sähkön hinta raju hinnannousu on kurittanut suomalaisia sähkökäyttäjiä useamman viikon. Tilanten korjaamisen sijaan hallitus suunnittelee sähkönkuluttajien päämenoksi uutta lisäkulua, sähkön tehomaksua.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tuomas Kettunen roimii rankasti hallituksen politiikkaa.

  • Hallitus on unohtanut kokonaan aikaisemmat vaatimuksensa. Sen seurauksena suomalaiset, joilla ei ole näillä sähkönhinnoilla varaa lämmittää kotiaan, istuvat omissa olohuoneissaan pipot päässä.

Kettunen toivoo, että hallitus siirtyisi puheiden sijasta tekoihin ja etsisi aidosti keinoja, jotta suomaisille olisi tarjolla kohtuuhintaista sähköä.

  • Nykyinen tilanne on kestämätön kaikille sähkönkäyttäjille. On kohtuutonta, että hallitus aikoo kurittaa tavallisia suomalaisia uudella tehomaksulla. Näin ei voi jatkua.

