Vipps MobilePay syventää osallistumistaan merkittävään eurooppalaiseen maksuhankkeeseen
3.2.2026 16:21:17 EET | MobilePay | Tiedote
Vipps MobilePay on virallistanut yhteistyön useiden eurooppalaisten maksupalveluiden kanssa. Tavoitteena on luoda itsenäinen eurooppalainen maksamisen järjestelmä yhdistämällä olemassa olevia ratkaisuja. Järjestelmä tulee mahdollistamaan henkilöiden väliset maksut ja maksut henkilöltä yritykselle yli maarajojen.
Laaja joukko eurooppalaisia maksupalveluita kokoontuu nyt yhteiseen hankkeeseen luodakseen maksamisen järjestelmän, joka tulee toimimaan lähes koko Euroopassa.
Tämä seuraa aiesopimuksen (Memorandum of Understanding) allekirjoittamista italialaisen Bancomatin, espanjalaisen Bizumin, portugalilaisen SIBS–MB WAYn, Vipps MobilePayn sekä EPI Companyn välillä. EPI Company vastaa koko Euroopan laajuisesta Wero-lompakosta, joka toimii Benelux-maissa, Ranskassa ja Saksassa.
Uusi eurooppalainen maksualoite rakentuu EMPSA-järjestön ja EuroPA-yhteistyön luomalle perustalle. Tavoitteena on yhtenäinen eurooppalainen maksamisen järjestelmä, joka pohjautuu paikallisiin ratkaisuihin.
Vipps MobilePay on ollut aktiivisesti mukana EuroPA-yhteistyössä jo vuodesta 2025 lähtien ja on kehittänyt valmiuksia rahansiirtoihin Pohjoismaista Etelä-Euroopan käyttäjille. Syksyllä toteutettiin ensimmäinen onnistunut testi, jossa Vipps MobilePayn käyttäjä lähetti rahaa portugalilaisen MB Way -lompakon käyttäjälle.
Uuden yhteistyön puitteissa maksupalvelut sitoutuvat työhön mahdollistaakseen eurooppalaiset henkilöiden väliset maksut jo vuonna 2026. Rahansiirto tulee toimimaan kuten sovelluksessa nytkin: syötetään vastaanottajan puhelinnumero ja summa, ja rahat siirtyvät vastaanottajalle. Uutta sovellusta ei tarvita, kaikki tapahtuu Vipps MobilePayn sovelluksissa.
Yritysmaksut ovat suunnitteilla vuodelle 2027. Tämä mahdollistaa sen, että Vipps MobilePayn kauppiaat voivat vastaanottaa helppoja maksuja kansainvälisiltä matkailijoilta, ja käyttäjät voivat maksaa Vippsillä ja MobilePaylla eurooppalaisissa liikkeissä.
Uusi yhteistyö kattaa 13 maata, ja niissä on yhteensä noin 130 miljoonaa käyttäjää. Yhteistyö kattaa jopa 72 % EU:n ja Norjan väestöstä.
Yhteyshenkilöt
Laura TöttermanViestintäpäällikköPuh:+358447119550laura.totterman@vippsmobilepay.com
Kuvat
Lyhyesti Vipps MobilePaysta
Vipps MobilePay aloitti toimintansa 1.11.2022, kun kaksi brändiä, norjalainen Vipps ja tanskalainen MobilePay yhdistyivät. Molemmat brändit ovat yltäneet YouGovin listauksessa top 3 -sijoille Tanskassa ja Norjassa. Suomessa MobilePay on finanssialan toimijoista 2. arvostetuin brändi. Vipps MobilePaylla on noin 12 miljoonaa käyttäjää, yli 400 000 maksupistettä ja 650 työntekijää. MobilePaylla on Suomessa 2,8 miljoonaa käyttäjää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MobilePay
MobilePay-vuotesi on nyt paketissa23.1.2026 12:00:46 EET | Tiedote
Mitä MobilePay osaa kertoa menneestä vuodestasi? Nyt saat sovelluksessa kurkistuksen viime vuoden maksuihisi.
MobilePaylla maksaminen ylsi Black Weekilla uusiin ennätyksiin1.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Loppuvuoden ostoskausi lähti vauhdikkaasti liikkeelle Black Week -tarjousviikon siivittämänä. MobilePayn käyttö verkko-ostoksilla jatkoi vahvaa kasvuaan.
MobilePaylla voi nyt tehdä lähimaksuja – täppääminen alkaa torstaina20.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Torstaista alkaen puhelimellaan maksavat voivat valita MobilePayn ensisijaiseksi tavaksi lähimaksamisessa. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat helposti keskittää kaikki maksunsa yhteen ja samaan sovellukseen. Ominaisuus tuodaan ensimmäisenä Danske Bankin asiakkaille. Ratkaisu on maailman ensimmäisiä ja pohjoismainen vaihtoehto puhelimella maksamiseen.
MobilePay tuo Klarnan osaksi lompakkoaan – entistä enemmän valinnanvaraa käyttäjille13.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
MobilePay uudistuu taas matkallaan Pohjoismaiden monipuolisimmaksi lompakoksi. Nyt MobilePay-käyttäjät voivat maksaa ostoksensa myös Klarnalla, yhtä helposti kuin luottokortilla, tavallisella debit-kortilla tai MobilePay-saldolla. Klarnan maksuvaihtoehto MobilePay- ja Vipps-sovelluksissa Suomessa, Norjassa ja Tanskassa tulee asteittain saataville. Suomalaisille Klarnan asiakkaille alkaen tänään. Klarna ja MobilePay ovat Pohjoismaiden suosituimpia maksuvaihtoehtoja, Suomessa MobilePaylla on 2,8 miljoonaa käyttäjä ja Klarnalla 2,5 miljoonaa. Nyt MobilePayn käyttäjät voivat valita myös Klarnanmaksaessaan ostoksiaan MobilePaylla. MobilePayn käyttö ostoksia tehdessä on kasvanut yli 70 prosenttia vuonna 2025, mikä osoittaa sen olevan helppo ja miellyttävä tapa maksaa esimerkiksi verkko-ostoksia. Osuus verkkokaupan maksuista Suomessa on noin 25 prosenttia. ”Haluamme tarjota käyttäjillemme ne maksutavat, joita he haluavat ja käyttävät eniten. Klarna on monille tuttu ja suosittu vaihtoehto Suom
MobilePaylla voi ensi kesänä tehdä rahansiirtoja Pohjoismaiden ulkopuolelle12.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
EuroPA-yhteistyö, jonka tavoitteena on saada MobilePay toimimaan koko Euroopan alueella, on saavuttanut merkittävän virstanpylvään. Ensimmäiset eurooppalaiset rahansiirrot toteutettiin onnistuneesti tällä viikolla, ja tavoitteena on, että suomalaiset voivat ensi kesästä alkaen lähettää rahaa MobilePaylla entistä useampaan maahan. Vuonna 2024 MobilePayn ja sisarsovellus Vippsin käyttäjille tuli mahdolliseksi lähettää rahaa kaikkialla Pohjoismaissa ja nyt pohjoismainen maksusovellus laajenee Eurooppaan yhteistyön myötä. Vipps MobilePay ja joukko vastaavia mobiililompakoita Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa ovat rakentaneet integraation, joka sovittaa mobiililompakot yhteen ja täten mahdollistaa rahansiirrot mobiililompakkojen välillä.Vipps MobilePay -sovelluksesta lähetettiin ensimmäistä kertaa rahaa portugalilaisen MB Way -sovelluksen käyttäjälle onnistuneesti tällä viikolla. Eurooppalainen rahansiirto toteutettiin kuten MobilePayssa muutenkin: lisättiin vastaanottajan puhelinnumero
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme