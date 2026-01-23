Vipps MobilePay syventää osallistumistaan merkittävään eurooppalaiseen maksuhankkeeseen

MobilePay tuo Klarnan osaksi lompakkoaan – entistä enemmän valinnanvaraa käyttäjille 13.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote

MobilePay uudistuu taas matkallaan Pohjoismaiden monipuolisimmaksi lompakoksi. Nyt MobilePay-käyttäjät voivat maksaa ostoksensa myös Klarnalla, yhtä helposti kuin luottokortilla, tavallisella debit-kortilla tai MobilePay-saldolla. Klarnan maksuvaihtoehto MobilePay- ja Vipps-sovelluksissa Suomessa, Norjassa ja Tanskassa tulee asteittain saataville. Suomalaisille Klarnan asiakkaille alkaen tänään. Klarna ja MobilePay ovat Pohjoismaiden suosituimpia maksuvaihtoehtoja, Suomessa MobilePaylla on 2,8 miljoonaa käyttäjä ja Klarnalla 2,5 miljoonaa. Nyt MobilePayn käyttäjät voivat valita myös Klarnanmaksaessaan ostoksiaan MobilePaylla. MobilePayn käyttö ostoksia tehdessä on kasvanut yli 70 prosenttia vuonna 2025, mikä osoittaa sen olevan helppo ja miellyttävä tapa maksaa esimerkiksi verkko-ostoksia. Osuus verkkokaupan maksuista Suomessa on noin 25 prosenttia. ”Haluamme tarjota käyttäjillemme ne maksutavat, joita he haluavat ja käyttävät eniten. Klarna on monille tuttu ja suosittu vaihtoehto Suom