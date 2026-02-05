Petra Bühlerin Isän tyttö kuvaa huumorilla ja lämmöllä, kuinka vaikeaa on rakastaa ja kipeää on kasvaa – "Meillä on tosi iso vastuu siitä, millainen tämä maailma on"
5.2.2026 13:50:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Petra Bühlerin esikoisromaani Isän tyttö on hauska, tunnistettava ja koskettava romaani lapsesta, joka katsoo ihaillen vanhempaansa, isästä joka on koko ajan oikeassa, ja yhteydestä, joka välillä katkeilee mutta on aina olemassa.
Vuonna 2015 Pauliina tapailee vääriä miehiä ja itkee hierontapöydillä ja vaihtoehtohoidoissa, sata euroa tunti.
1980-luvun Haminassa hän teki kaikkensa ollakseen isän rakkauden arvoinen. Häneltä löytyi aina takataskusta hauska juttu, jolla kääntää isän huomio pois äidin virheistä. Hän oli tarpeen mukaan lintunen tai retkien reipas luontoihminen.
Petra Bühlerin esikoisromaani maalaa hajoavan ydinperheen tunneilmaston ja näyttää perheenjäsenten epätoivoisen tempomisen kohti pakenevaa vapautta. Se kuvaa perhesuhteita viiltävästi ja silottelematta mutta lämmöllä.
– Isäni kuoli joitakin vuosia sitten, ja yhtäkkiä huomasin kirjoittavani fiktiivistä mutta todellisiin muistoihini ja tuntoihini pohjautuvaa proosaa. Rakastin kirjoittaa ja olin ihan huumassa siitä, miten ihanaa oli vain kuljettaa tarinaa juuri sinne, minne huvitti. Isän tyttö on puheenvuoro aikuisen velvollisuuksista, siitä kuinka tärkeitä olemme toisillemme, ja kuinka tärkeä kuka tahansa voi toiselle olla. Tähän sisältyy myös suuri vastuu, ja juuri sitä vastuuta meidän tulisi rohkeammin ottaa, Bühler sanoo.
– Minusta meidän pitää väsymättä yrittää ymmärtää toisiamme ja hakea yhteyttä, vaikka se katkeilee – sellainen se yhteys on. Mutta se on mahdollista muodostaa uudestaan. Meillä on tosi iso vastuu siitä, millainen tämä maailma on. Aikuiset näyttävät sen lapselle, ja minusta meidän velvollisuutemme on näyttää toivoa ja hyväksyntää. Koko maailmaa ei voi muuttaa, mutta käsitysten muuttaminen alkaa pienestä.
Petra Bühler on esikoiskirjailija ja teatterimarkkinoinnin ammattilainen. Hän on kotoisin Haminasta, työskentelee Helsingissä ja asuu Vihdissä. Bühler uskoo huumoriin ja ihmisen hyvyyteen. Hän harrastaa keramiikkaa ja joogaa, viihtyy puutarhassa ja kotisohvalla, rakastaa koiria ja pitkiä aamiaisia.
Isän tyttö julkaistaan 13.2.2026.
Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Vuokko Hovatta.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kotimainen kaunokirjallisuus
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Aino Havukaiselle ja Sami Toivoselle Puupäähattu-palkinto5.2.2026 12:15:00 EET | Tiedote
Erityisesti rakastetuista outolalaisveljeksistään Tatusta ja Patusta tunnettu kaksikko on vuoden 2026 Puupäähattu-palkinnon saaja. Palkinto on maamme arvostetuin sarjakuvantekijälle jaettava palkinto.
Kirjavinkit ystävänpäivään5.2.2026 08:22:00 EET | Tiedote
Alle kootut ajankohtaiset teokset käsittelevät ystävyyttä, parisuhdetta ja ihmisten välistä yhteyttä. Teokset tarjoavat sekä lämpöä että ajatuksia herättävää luettavaa – ja sopivat erinomaisesti ystävänpäivää käsitteleviin juttuihin.
Jännitys tiivistyy: tässä ovat Otavan ja Kariston upeat uutuusdekkarit ja tiukkaakin tiukemmat trillerit4.2.2026 09:45:00 EET | Tiedote
Maaliskuu on jännityksen ystävän juhlaa, pitipä lukija sitten skandijännäreistä, leppoisammista brittidekkareista tai tiukkaotteisista jenkkitrillereistä. Sen takaavat Jørn Lier Horstin, Ann Cleevesin, Emelie Scheppin, C. L. Millerin ja Chris Carterin uutuudet.
Hengitys ei ole vain stressinhallintaa ja meditointia – uusi opas laajentaa käsitystä hengityksestä osana urheilusuoritusta4.2.2026 08:22:00 EET | Tiedote
Hengitystä on totuttu pitämään pitkälti levon ja rauhoittumisen välineenä. Urheilussa hengitys on kuitenkin oleellinen osa myös suoritusta ja kuormitusta. Hengitysvalmentaja Milja Markkasen uusi tietokirja haastaa perinteisen rentoutumiseen keskittyvän hengityspuheen ja kohdistaa huomion rasituksen ja liikkeen aikaiseen hengittämiseen.
Joel Kankaan Kaamos voitti Vuoden esikoisdekkari -palkinnon3.2.2026 15:45:00 EET | Tiedote
Suomen Dekkariseura on valinnut Vuoden esikoisdekkariksi Joel Kankaan romaanin Kaamos. Romaania on myyty jo yli 11 000 kappaletta. Vuoden Johtolanka -palkinnon voitti Antti Tuomaisen romaani Hyvällä tai sahalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme