Petra Bühlerin Isän tyttö kuvaa huumorilla ja lämmöllä, kuinka vaikeaa on rakastaa ja kipeää on kasvaa – "Meillä on tosi iso vastuu siitä, millainen tämä maailma on"

Vuonna 2015 Pauliina tapailee vääriä miehiä ja itkee hierontapöydillä ja vaihtoehtohoidoissa, sata euroa tunti.

1980-luvun Haminassa hän teki kaikkensa ollakseen isän rakkauden arvoinen. Häneltä löytyi aina takataskusta hauska juttu, jolla kääntää isän huomio pois äidin virheistä. Hän oli tarpeen mukaan lintunen tai retkien reipas luontoihminen.

Petra Bühlerin esikoisromaani maalaa hajoavan ydinperheen tunneilmaston ja näyttää perheenjäsenten epätoivoisen tempomisen kohti pakenevaa vapautta. Se kuvaa perhesuhteita viiltävästi ja silottelematta mutta lämmöllä.

– Isäni kuoli joitakin vuosia sitten, ja yhtäkkiä huomasin kirjoittavani fiktiivistä mutta todellisiin muistoihini ja tuntoihini pohjautuvaa proosaa. Rakastin kirjoittaa ja olin ihan huumassa siitä, miten ihanaa oli vain kuljettaa tarinaa juuri sinne, minne huvitti. Isän tyttö on puheenvuoro aikuisen velvollisuuksista, siitä kuinka tärkeitä olemme toisillemme, ja kuinka tärkeä kuka tahansa voi toiselle olla. Tähän sisältyy myös suuri vastuu, ja juuri sitä vastuuta meidän tulisi rohkeammin ottaa, Bühler sanoo.

– Minusta meidän pitää väsymättä yrittää ymmärtää toisiamme ja hakea yhteyttä, vaikka se katkeilee – sellainen se yhteys on. Mutta se on mahdollista muodostaa uudestaan. Meillä on tosi iso vastuu siitä, millainen tämä maailma on. Aikuiset näyttävät sen lapselle, ja minusta meidän velvollisuutemme on näyttää toivoa ja hyväksyntää. Koko maailmaa ei voi muuttaa, mutta käsitysten muuttaminen alkaa pienestä.

Petra Bühler on esikoiskirjailija ja teatterimarkkinoinnin ammattilainen. Hän on kotoisin Haminasta, työskentelee Helsingissä ja asuu Vihdissä. Bühler uskoo huumoriin ja ihmisen hyvyyteen. Hän harrastaa keramiikkaa ja joogaa, viihtyy puutarhassa ja kotisohvalla, rakastaa koiria ja pitkiä aamiaisia.

Isän tyttö julkaistaan 13.2.2026.

Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Vuokko Hovatta.

