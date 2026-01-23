Suomen Akatemia ja Business Finland vahvistavat TKI-toiminnan strategisia valintoja yhteistyöllä ja rahoitusta suuntaamalla
4.2.2026 09:02:37 EET | Suomen Akatemia | Tiedote
Entisestään tiivistyvä yhteistyö Suomen Akatemian ja Business Finlandin välillä vahvistaa TKI-työn vaikuttavuutta.
Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) julkaisi tammikuun alussa kansalliset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) strategiset valinnat. Strategisilla valinnoilla vahvistetaan kestävää kasvua, uudistumista ja kokonaisturvallisuutta sekä rakennetaan Suomen tulevaisuuden menestystä.
Suomen Akatemia vahvistaa strategisia valintoja kehittämällä rahoitusmuotojaan ja suuntaamalla rahoitusta. Ensimmäisenä toimena Akatemia suuntaa tänä keväänä Proof of Concept -rahoitusta valintojen mukaisesti. Tällä 20 miljoonan euron rahoituksella edistetään huippuosaamisen ja uuden tutkimustiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa.
”Strategiset valinnat kattavat hyvin Suomen tutkimuksen nykyisiä vahvuusaloja. Suuntaamme voimavaroja TKI-valintoihin osaamispohjan laajentamiseksi ja tutkimuksen entistä paremmaksi hyödyntämiseksi strategisten valintojen alueilla. Samalla jatkamme pitkäjänteistä panostustamme tutkimukseen laaja-alaisesti ja akateemista vapautta kunnioittaen, jotta varmistamme tulevaisuuden uudet alut ja osaamisen nopeasti muuttuvassa maailmassa”, Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola sanoo.
Business Finlandin vuoden vaihteessa voimaan astunut uusi strategia antaa erinomaiset mahdollisuudet viedä TINin kansallisia valintoja käytäntöön. Business Finlandin työllä konkretisoidaan valinnat yritys- ja tutkimuslaitostasolla ja varmistetaan, että innovaatioputki on strategisilla alueilla katkeamaton tutkimuksesta aina uusien ratkaisujen kaupallistamiseen asti.
”Suomessa syntyy noin yksi prosentti maailman uudesta tiedosta. Meidän täytyy pystyä pienenä maana vivuttamaan rajallisia julkisia panostuksiamme niin, että kasvu vauhdittuu ja hyvinvointi lisääntyy mahdollisimman tehokkaasti. Valinnoillamme haemme vaikuttavuutta kohdistamalla resursseja sellaisiin kasvun murtokohtiin, joissa Suomella on selkeitä kansallisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia globaaliin menestykseen", toteaa Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.
Tiivistyvä yhteistyö vahvistaa TKI-työn vaikuttavuutta
Toisena toimena strategisten valintojen toimeenpanossa Suomen Akatemia ja Business Finland vahvistavat entisestään yhteistyötä. Tiivis yhteistyö varmistaa tuen innovaatiopolun eri vaiheisiin perustutkimuksesta innovaatioihin.
Suomen Akatemian ja Business Finlandin suunnitelmissa on vaikuttavimpien toimien tunnistaminen osaamispohjan vahvistamiseksi ja huippuosaajien kasvattamiseksi valintojen alueilla. Tunnistetuista tarpeista edetään kohti yhdessä koordinoituja ja toisiaan täydentäviä T&K-rahoitusmahdollisuuksia, sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Esimerkkeinä näistä jo käynnissä olevista Suomen Akatemian ja Business Finlandin toimista ovat rinnakkaiset energiatutkimusohjelmat sekä useiden maiden yhteisohjelmat, joissa Akatemia ja Business Finland ovat yhdessä mukana rahoittamassa yhteistyöhankkeita perustutkimuksesta innovaatioihin.
”Rahoitusyhteistyön lisäksi vahvistamme yhteistyötä tutkimuksen ja innovaatioiden osaamiskeskittymien kuten lippulaivojen ja veturiorganisaatioiden kesken. Tämä vahvistaa kansallista osaajapohjaa, riskinottoa ja tutkimuksen hyödyntämistä”, pääjohtaja Eerola sanoo.
Innovaatiotoiminta on tutkitusti kasvun paras lähde. Business Finlandin kautta kuluvana vuonna myönnettävällä 790 miljoonan euron rahoituksella jaetaan yritysten riskiä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä tiivistetään yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä.
”Tarvitsemme älykästä erikoistumista, jotta resurssimme riittävät menestykseen myös kansainvälisillä kentillä. Meidän on ketterästi haettava pelipaikkoja nopeasti muuttuvassa maailmantaloudessa ja panostettava niihin määrätietoisesti yhdessä – ei sirpaleisesti tai sattumanvaraisesti resursseja hajottaen”, pääjohtaja Noponen sanoo.
”Entisestään tiivistyvä yhteistyömme Suomen Akatemian ja Business Finlandin välillä luo edellytyksiä huippututkimusta hyödyntävälle innovaatiotoiminnalle. Parhaimmillaan kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus auttaa luomaan kunnianhimoisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin vahvistaen vientiä ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä markkinoilla”, pääjohtajat toteavat.
Lue lisää:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suomen Akatemia
Riitta Tirronen
Viestintäpäällikkö
P. 029 533 5118
riitta.tirronen (at) aka.fi
Business Finland
Tomi Korhonen
Yhteiskuntasuhdejohtaja
P. 050 449 9575
tomi.korhonen (at) businessfinland.fi
Suomen Akatemia
Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2026 rahoitamme tutkimusta lähes 555 miljoonalla eurolla. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Akatemia
Suomen Akatemia myönsi kansainväliseen rahoitusyhteistyöhön noin 10 miljoonaa vuonna 202523.1.2026 12:24:14 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on viimeisen vuoden aikana uudistanut kansainvälisen rahoitustoiminnan muotoja.
Suomen Akatemian rahoitus vahvistaa TKI-politiikan strategisia valintoja9.1.2026 09:38:32 EET | Tiedote
Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) on julkaissut kansalliset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) strategiset valinnat. Strategisilla valinnoilla vahvistetaan kestävää kasvua, uudistumista ja kokonaisturvallisuutta sekä rakennetaan Suomen tulevaisuuden menestystä.
Finländska universitet anställer internationella toppforskare med finansiering från Finlands Akademi8.1.2026 14:49:15 EET | Pressmeddelande
Finlands Akademi har beviljat finländska universitet totalt 27,5 miljoner euro i finansiering för att rekrytera högt kvalificerade internationella forskare. Med hjälp av finansieringen flyttar elva internationella forskare till finländska universitet för att tillträda professurer och etablera sina egna forskargrupper.
Kansainvälisiä huippututkijoita rekrytoidaan suomalaisiin yliopistoihin Suomen Akatemian rahoittamana8.1.2026 14:49:15 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt yhteensä 27,5 miljoonaa euroa Suomen ulkopuolelta kutsuttavien korkeatasoisten tutkijoiden rekrytoimiseen. Rahoituksen turvin 11 kansainvälistä tutkijaa siirtyy suomalaisiin yliopistoihin professorin tehtäviin ja perustaa niihin tutkimusryhmänsä.
Funding by Research Council of Finland brings international top researchers to Finnish universities8.1.2026 14:49:15 EET | Press release
The Research Council of Finland (RCF) has allocated a total of 27.5 million euros for the recruitment of top-level researchers from outside Finland. With the funding, eleven international researchers will transfer to Finnish universities to take up professorships and establish their own research teams.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme