Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 3.2.2026

Kattavaa tilastotietoa Helsingin ympäristöstä nyt helposti saatavilla 2.2.2026 12:18:53 EET | Tiedote

Helsingin ympäristötilasto kuvaa muun muassa luonnon ja vesistöjen tilaa, kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä, maankäyttöä ja liikennettä. Ympäristötilastoa on uudistettu ja täydennetty vuoden 2025 aikana, ja se on nyt selkeä, helppokäyttöinen ja teknisesti toimiva.