Eurojackpotista Suomeen jälleen suurvoitto
3.2.2026 22:33:01 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on noin 17 miljoonan euron potti. Yksi illan suurimmista voitoista löytyi Kymenlaaksosta.
Eurojackpotin kierroksen 6/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 3, 20, 27, 37 ja 44. Tähtinumerot ovat 1 ja 2.
Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta. Arvonnan suurimmat voitot menivät seitsemälle 5+0-tulokselle, joilla tällä kierroksella voitti 99 920,20 euroa. Yksi näistä voitoista osui Suomeen. Kouvolalainen nettipelaaja oli laittanut onnekkaan rivinsä sisään Veikkauksen sovelluksessa. Hän saa voittonsa suoraan pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen.
Kouvolaan osuneen voiton lisäksi 5+0-tuloksia löytyi Tsekistä, kaksi kappaletta Ruotsista ja kolme Saksasta.
Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 4 7 2 2 3 2 9. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. Sodankyläläinen nettipelaaja nappasi tällä rivillä 40 000 euroa.
Milli-pelin oikea rivi on 1, 4, 17, 20, 31, 39 ja lisänumero 7. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan yhteensä 18 969 kappaletta
Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Montreal 80. Tonneja voitettiin kolme kappaletta.
