Veikkaus Oy

Eurojackpotista Suomeen jälleen suurvoitto

3.2.2026 22:33:01 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on noin 17 miljoonan euron potti. Yksi illan suurimmista voitoista löytyi Kymenlaaksosta.

Henkilö käyttää älypuhelinta istuen sohvalla, näytöllä näkyy sovellus lilalla taustalla.
Eurojackpot arvotaan kahdesti viikossa Helsingin Pasilassa

Eurojackpotin kierroksen 6/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 3, 20, 27, 37 ja 44. Tähtinumerot ovat 1 ja 2.

Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta. Arvonnan suurimmat voitot menivät seitsemälle 5+0-tulokselle, joilla tällä kierroksella voitti 99 920,20 euroa. Yksi näistä voitoista osui Suomeen. Kouvolalainen nettipelaaja oli laittanut onnekkaan rivinsä sisään Veikkauksen sovelluksessa. Hän saa voittonsa suoraan pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen.

Kouvolaan osuneen voiton lisäksi 5+0-tuloksia löytyi Tsekistä, kaksi kappaletta Ruotsista ja kolme Saksasta.

Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 4 7 2 2 3 2 9. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. Sodankyläläinen nettipelaaja nappasi tällä rivillä 40 000 euroa.

Milli-pelin oikea rivi on 1, 4, 17, 20, 31, 39 ja lisänumero 7. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan yhteensä 18 969 kappaletta

Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Montreal 80. Tonneja voitettiin kolme kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Avainsanat

Veikkauseurojackpotjokerilomatonnimilli

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Kuvat

Henkilö käyttää älypuhelinta istuen sohvalla, näytöllä näkyy sovellus lilalla taustalla.
Eurojackpot arvotaan kahdesti viikossa Helsingin Pasilassa
Lataa

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye