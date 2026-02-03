Varma käynnistää mittavan kehityshankkeen Tampereen Finlaysonin alueella – Siperian liikekeskuksen palvelut monipuolistuvat ja ilme uudistuu

Varma aloittaa Finlaysonin alueella sijaitsevassa Siperian liikekeskuksessa mittavan kehityshankkeen. Hanke kattaa katutasokerroksen sekä sinne johtavien sisäänkäyntien peruskorjauksen ja uudistamisen. Lisäksi osa pohjakerroksesta uudistetaan, ja Satakunnankadun ali johtavan Mediatunnelin kautta toteutetaan uusi porrasyhteys katutasokerrokseen. Ylemmissä kerroksissa sijaitsevat toimistotilat ovat säilymässä nykyisellään.

Finlaysonin alue on osa Tammerkosken perinteikästä teollisuusmaisemaa. Se on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jossa vuonna 1899 kehräämöksi valmistuneella Siperian rakennuksella on keskeinen rooli.

–Kiinteistönomistajana haluamme vastata alueen yritysten työntekijöiden ja muiden kävijöiden toiveisiin palvelujen monipuolistamisesta. Samalla huolehdimme historiallisten tehdasrakennusten ylläpidosta ja toimivuudesta peruskorjaamalla ja nykyaikaistamalla taloteknisiä järjestelmiä, Varman rakennuttajapäällikkö Ville Häyrinen sanoo.

Siperian kahvila- ja ravintolatilojen lukumäärä kasvaa pohjaratkaisun muuttuessa nykyisestä. Lisäksi katutasoon sijoittuu muutamia liiketiloja. Katutason vuokratilojen pinta-ala on noin 3.000 neliötä.

–Uudistamme sisätilojen ilmettä laajasti, ja muutoksissa parannamme erityisesti viihtyisyyttä ja esteettömyyttä. Useasta uudesta ravintolatilasta avautuu hienot näkymät Tampereen keskustorin suuntaan. Avarat käytävät ja korkea aulatila yhdistää tiloja, ja sisätiloihin tuodaan myös alueen historiasta kertovia yksityiskohtia ja taidetta. Uudistuvan Siperian vuokratilat ovat jo herättäneet kiinnostusta, ja käymme neuvotteluja tilojen vuokraamisesta nykyisten ja uusien toimijoiden kanssa, Varman Asset Manager Kai Niinimäki sanoo.

Varman tavoitteena kehittyvä ja kasvava Finlaysonin alue

Finlaysonin alue on kasvava ja kehittyvä liike-elämän, vapaa-ajan ja kulttuuritapahtumien keskus aivan Tampereen keskustan kupeessa. Alueella toimii yli 100 yritystä, ja siellä asioi päivittäin tuhansia ihmisiä.

Elokuussa 2026 alkava työmaavaihe sisältää laajan peruskorjauksen ja taloteknisten järjestelmien uusimisen. Katutasokerroksen tilajakoja, pintamateriaaleja ja talotekniikkaa uudistetaan. Suurin osa nykyisistä jako-osista – kuten väliseinistä, lasiseinistä ja ovista – puretaan ja rakennetaan uudelleen uuden pohjaratkaisun mukaisesti.

Arvolta toukokuun 2027 loppuun kestävän työmaavaiheen ajan Siperian liikekeskus on suljettuna, ja uudistuneen Siperian avajaisia juhlitaan kesällä 2027.

Hanketta valmisteltu yhteistyössä maakuntamuseon kanssa

Pirkanmaan Maakuntamuseon lausunto on puoltanut hanketta, ja kevään aikana hankkeelle haetaan rakentamislupa.

–Siperian rakennuksen suojelumääräykset edellyttävät, että sen historiallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä luonne säilyy. On tärkeää, että suojeltujen rakennusten hankkeet suunnitellaan yhdessä museoviranomaisen kanssa. Kiitämme hankkeessa tehdystä hyvästä yhteistyöstä, Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöpäällikkö Anna Lyyra-Seppänen sanoo.