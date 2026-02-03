Varma käynnistää mittavan kehityshankkeen Tampereen Finlaysonin alueella – Siperian liikekeskuksen palvelut monipuolistuvat ja ilme uudistuu
4.2.2026 14:02:54 EET | Varma | Tiedote
Tampereella Finlaysonin alueella sijaitseva Siperian liikekeskus uudistetaan ja peruskorjataan. Hanke toteutetaan Finlaysonin tehdasalueen kulttuurihistoria huomioiden.
Varma aloittaa Finlaysonin alueella sijaitsevassa Siperian liikekeskuksessa mittavan kehityshankkeen. Hanke kattaa katutasokerroksen sekä sinne johtavien sisäänkäyntien peruskorjauksen ja uudistamisen. Lisäksi osa pohjakerroksesta uudistetaan, ja Satakunnankadun ali johtavan Mediatunnelin kautta toteutetaan uusi porrasyhteys katutasokerrokseen. Ylemmissä kerroksissa sijaitsevat toimistotilat ovat säilymässä nykyisellään.
Finlaysonin alue on osa Tammerkosken perinteikästä teollisuusmaisemaa. Se on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jossa vuonna 1899 kehräämöksi valmistuneella Siperian rakennuksella on keskeinen rooli.
–Kiinteistönomistajana haluamme vastata alueen yritysten työntekijöiden ja muiden kävijöiden toiveisiin palvelujen monipuolistamisesta. Samalla huolehdimme historiallisten tehdasrakennusten ylläpidosta ja toimivuudesta peruskorjaamalla ja nykyaikaistamalla taloteknisiä järjestelmiä, Varman rakennuttajapäällikkö Ville Häyrinen sanoo.
Siperian kahvila- ja ravintolatilojen lukumäärä kasvaa pohjaratkaisun muuttuessa nykyisestä. Lisäksi katutasoon sijoittuu muutamia liiketiloja. Katutason vuokratilojen pinta-ala on noin 3.000 neliötä.
–Uudistamme sisätilojen ilmettä laajasti, ja muutoksissa parannamme erityisesti viihtyisyyttä ja esteettömyyttä. Useasta uudesta ravintolatilasta avautuu hienot näkymät Tampereen keskustorin suuntaan. Avarat käytävät ja korkea aulatila yhdistää tiloja, ja sisätiloihin tuodaan myös alueen historiasta kertovia yksityiskohtia ja taidetta. Uudistuvan Siperian vuokratilat ovat jo herättäneet kiinnostusta, ja käymme neuvotteluja tilojen vuokraamisesta nykyisten ja uusien toimijoiden kanssa, Varman Asset Manager Kai Niinimäki sanoo.
Varman tavoitteena kehittyvä ja kasvava Finlaysonin alue
Finlaysonin alue on kasvava ja kehittyvä liike-elämän, vapaa-ajan ja kulttuuritapahtumien keskus aivan Tampereen keskustan kupeessa. Alueella toimii yli 100 yritystä, ja siellä asioi päivittäin tuhansia ihmisiä.
Elokuussa 2026 alkava työmaavaihe sisältää laajan peruskorjauksen ja taloteknisten järjestelmien uusimisen. Katutasokerroksen tilajakoja, pintamateriaaleja ja talotekniikkaa uudistetaan. Suurin osa nykyisistä jako-osista – kuten väliseinistä, lasiseinistä ja ovista – puretaan ja rakennetaan uudelleen uuden pohjaratkaisun mukaisesti.
Arvolta toukokuun 2027 loppuun kestävän työmaavaiheen ajan Siperian liikekeskus on suljettuna, ja uudistuneen Siperian avajaisia juhlitaan kesällä 2027.
Hanketta valmisteltu yhteistyössä maakuntamuseon kanssa
Pirkanmaan Maakuntamuseon lausunto on puoltanut hanketta, ja kevään aikana hankkeelle haetaan rakentamislupa.
–Siperian rakennuksen suojelumääräykset edellyttävät, että sen historiallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä luonne säilyy. On tärkeää, että suojeltujen rakennusten hankkeet suunnitellaan yhdessä museoviranomaisen kanssa. Kiitämme hankkeessa tehdystä hyvästä yhteistyöstä, Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöpäällikkö Anna Lyyra-Seppänen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kai NiinimäkiAsset Manager, TamperePuh:+358407298144
Ville HäyrinenRakennuttajapäällikköVarmaPuh:+358 40 579 7158ville.hayrinen@varma.fi
Marjut TervolaViestintäpäällikkö
Varman tulos, sijoitukset ja kiinteistöt
Kuvat
Linkit
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 989 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2024 Varman maksutulo oli 6,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2025 lopussa 66,7 miljardia euroa.
Tehdashistoriastaan tunnetuksi tullut Finlaysonin alue on nykyään monipuolinen yritys- ja palvelukeskittymä Tammerkosken maisemissa, aivan Tampereen ytimessä. Alueella toimii toistasataa yritystä laajasti eri toimialoilta. Lisäksi Finlaysonin alue on merkittävä kulttuuritapahtumien mahdollistaja. Alueen kiinteistöt omistaa työeläkeyhtiö Varma.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varma
Kutsu medialle: Varman tilinpäätös 20253.2.2026 10:08:34 EET | Kutsu
Varma julkistaa vuoden 2025 tilinpäätöksen torstaina 12.2.2026 klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.
Varman vastuullisen sijoittamisen painopiste siirtyy vaikuttamiseen20.1.2026 08:52:24 EET | Tiedote
Vastuullinen sijoittaminen on jatkuvaa oppimista, vaikuttamista ja parempien valintojen tekemistä yhdessä. Isoina sijoittajina eläkesijoittajilla on mahdollisuus ja myös vastuu olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Vastuullisten käytäntöjen edistäminen ei tapahdu rajaamalla sijoituskohteita pois, vaan olemalla mukana muutoksessa.
Engagement is the focal point of Varma’s responsible investment20.1.2026 08:52:24 EET | Press release
Responsible investment is continuous learning, engagement and making better choices together. As major investors, pension investors have the opportunity as well as the responsibility to take part in building a sustainable future. Excluding investees is not the way to promote responsible practices – being part of the change is.
Jaakko Eskola jatkaa Varman hallituksen puheenjohtajana ja Anu Ahokas varapuheenjohtajana, uudeksi varapuheenjohtajaksi Else-Mai Kirvesniemi14.1.2026 12:00:25 EET | Tiedote
Varman hallitus valitsi kokouksessaan 14.1.2026 hallituksen puheenjohtajiston.
Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kääntyi laskuun vuonna 2025: Varmaan tuli uusia hakemuksia 2,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän12.1.2026 08:50:31 EET | Tiedote
Varmaan tulleiden uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä laski 2,9 prosenttia vuonna 2025 edellisvuoteen verrattuna. Myönnetyissä työkyvyttömyyseläkkeissä mielenterveyden häiriöt oli yleisin työkyvyttömyyden syy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme