Ukrainalainen Obolon kolmatta vuotta peräkkäin Alkon myydyin ulkomainen olut

4.2.2026 09:21:49 EET | Galatea Beverages Oy | Tiedote

Ukrainassa valmistettu Obolon Strong on kolmatta vuotta peräkkäin Alkon myydyin ulkomainen olut. Kiovassa toimivan Obolon-panimon tuotanto on jatkunut Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta, ja Suomi on noussut panimolle merkittäväksi vientimaaksi.

Obolonin panimo Kiovassa
Obolonin panimo Kiovassa Obolon

Obolon Strong (8,6 %) valmistetaan Kiovassa Obolon-panimolla, joka on Ukrainan suurin virvoitus- ja alkoholijuomien valmistaja. Alkon myyntitilastojen mukaan vuonna 2025 Obolon Strong oli toiseksi myydyin vahva olut Alkon valikoimassa kotimaiset mukaan lukien. Kolmanneksi myydyin vahva olut oli niin ikään Obolonin valmistama Extra Strong (12 %).

”Obolon Strong -oluen lanseeraus Suomeen oli meille merkittävä riski. Tiesimme vahvojen oluiden olevan Suomessa suosittuja, mutta emme tuolloin myyneet Obolon Strongia muualla Euroopassa. Päätimme silti panostaa Suomeen ja päätös osoittautui oikeaksi. Kiitos kaikille suomalaisille Obolonin ystäville”, kertoo Obolonin Pohjois-Euroopan vientipäällikkö Kyrylo Dobrokhlop.

Yli neljä miljoonaa myytyä tölkkiä

Suomalaisten kiinnostus ukrainalaisia oluita kohtaan kasvoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022. Menestystä selittävät solidaarisuuden ohella myös suomalaisten mieltymys maltaisiin ja täyteläisiin oluttyyleihin. Obolonin oluita on myyty Suomessa vuodesta 2022 lähtien yhteensä yli neljä miljoonaa tölkkiä.

Obolon-oluita Suomeen maahantuovan Galatea Beverages Oy:n tuotepäällikkö Veikko Sorvaniemi pitää suomalaisten tukea ukrainalaiselle panimolle merkityksellisenä.

”On ollut vaikuttavaa nähdä, miten hyvin Obolon on otettu vastaan Suomessa. Monille kuluttajille Obolonin ostaminen on ollut tapa tukea Ukrainaa konkreettisesti. Toivomme kaikki, että sota päättyy mahdollisimman pian ja että ukrainalaiset voivat palata rauhanomaiseen arkeen. Vahvojen ukrainalaisoluiden kategoria on saamassa keväällä uuden tulokkaan, Obolon Super Strong 16% ”, Sorvaniemi kertoo. 

Venäjän hyökkäyssota on pakottanut panimon sopeutumaan jatkuviin sähkökatkoihin, logistiikkahaasteisiin ja henkilöstön turvallisuuden takaamiseen ilmahälytysten aikana. Silti tuotanto on jatkunut, välillä katkoksin, mutta sinnikkäästi.




