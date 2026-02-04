Luento Hallbergin kokoelman rahoista Pohjanmaan museossa 14.2.

Tilaisuuden avaa tutkija Outi Järvinen, joka kertoo lyhyesti Hallbergin raha- ja mitalikokoelman julkaisuprojektista. Tämän jälkeen numismaatikko Yrjö Hyötyniemi pitää esitelmän otsikolla Turun rahat Mauritz Hallbergin intohimona. Esitys käsittelee Turussa lyötyjä rahoja, jotka ovat olleet numismaattisen tutkimuksen kohteena jo pitkään ja kiinnostavat tutkijoita edelleen sekä Suomessa että Ruotsissa. Ne olivat myös Hallbergin oman keräily- ja tutkimustyön ytimessä, ja hän kokosi tietonsa aiheesta julkaisuun Några anteckningar om Åbomynten (Helsingfors 1919).

Luentotilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Pohjanmaan museon auditoriossa normaalin hinnaston mukaista pääsymaksua vastaan. Samalla pääsymaksulla on mahdollista tutustua museossa esillä oleviin näyttelyihin.

Julkaisuprojekti vireillä pitkään

Tilaisuudessa esiteltävä julkaisuprojekti on ollut vireillä pitkään, ja nyt Mauritz Hallbergin raha- ja mitalikokoelman Ruotsin rahojen luettelo on ilmestynyt. 520-sivuinen julkaisu sisältää 3 396 rahaa, joista suurin osa on esitetty kuvina. Teos on toinen osa kolmiosaisesta kokonaisuudesta: ensimmäisessä osassa julkaistiin kokoelman mitalit, ja kolmas, parhaillaan toimitettavana oleva osa käsittelee Venäjän ja Suomen rahoja. Kokoelmassa on yhteensä noin 5 500 rahaa ja noin 900 mitalia, joista Ruotsin rahojen osuus kattaa yli puolet. Varhaisimmat rahat ovat viikinkiajalta, ja Hallbergille erityisen merkittäviä Turussa lyötyjä rahoja on kokoelmassa 35 kappaletta.

Julkaisun varsinainen luettelo-osuus on pääosin suomenkielinen, mutta artikkeliosa on suomen- ja englanninkielinen. Se sisältää muun muassa Yrjö Hyötyniemen kokoavan artikkelin, kattavan kirjallisuusluettelon Turun rahoista sekä tiiviin sanaston.

Julkaisuprojekti käynnistyi vuonna 2013 Helsingin Numismaattisen Yhdistyksen (lakkautettu vuonna 2024) piirissä numismaatikko Hannu Sarkkisen aloitteesta. Helsingin Numismaattisen Yhdistyksen lakkauttamisen jälkeen projektia on jatkanut Suomen Numismaattinen Yhdistys. Asiantuntijoina projektissa ovat toimineet tutkija Outi Järvinen sekä numismaatikot Yrjö Hyötyniemi ja Hannu Männistö. Järvinen on toiminut myös julkaisujen toimittajana. Valtaosan rahakuvista on ottanut Hannu Sarkkinen.

Hallbergin raha- ja mitalikokoelma on esillä Pohjanmaan museossa, ja julkaisuprojektin yhteydessä toteutettiin myös näyttelyn uudistus. Outi Järvinen suunnitteli rahojen ja mitalien uuden ripustuksen sekä kirjoitti näyttelytekstit. Uudistettu rahahuone avattiin yleisölle helmikuussa 2025.

Tilaisuus striimataan, ja ohjelman päätteeksi on varattu aikaa yleisökysymyksille ja keskustelulle. Voit seurata tapahtumaa verkossa osoitteessa: https://www.youtube.com/@VaasanmuseotVasasmuseer