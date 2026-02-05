Runeberg-palkinto Monika Fagerholmille romaanista Eristystila / Kapinoivia naisia
5.2.2026 17:16:00 EET | Teos-kustantamo | Tiedote
Raadin mukaan Eristystila / Kapinoivia naisia on villi, syvä ja omaperäinen sukellus historiaan ja naiseksi kasvamiseen.
Kirjallisuuden Runeberg-palkinto on myönnetty kirjailija Monika Fagerholmille romaanista Eristystila / Kapinoivia naisia (Döda trakten/Kvinnor i revolt, suom. Hannimari Heino).
Kirja voitti viime vuonna myös kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon.
Runeberg-palkinnon saajan valitsi kymmenen ehdokkaan joukosta raati, johon kuuluivat kirjailija Johanna Venho, kirjallisuustoimittaja, kriitikko Mikko Lamberg ja kulttuuritoimittaja, kriitikko Rakel Similä.
Raadin mukaan Eristystila / Kapinoivia naisia on villi, syvä ja omaperäinen sukellus historiaan ja naiseksi kasvamiseen.
“Fagerholm yhdistää taidokkaasti historiallisia tapahtumia, tulkintaa ja mielikuvitusta. Romaanin kuvaama kuohuva ajanjakso vertautuu nykyhetkeenkin”, raati kiittelee.
Raaseporissa asuvan Fagerholmin (s. 1961) kaunokirjalliseen tuotantoon kuuluu seitsemän romaania, kaksi novellikokoelmaa ja esseekokoelma. Hän on yksi arvostetuimmista suomenruotsalaisista kirjailijoista.
Fagerholm on ensimmäinen kirjailija, joka voittaa Runeberg-palkinnon toista kertaa. Hänen läpimurtoromaaninsa Ihanat naiset rannalla (Underbara kvinnor vid vatten) voitti palkinnon vuonna 1995.
Runeberg-palkinto on sanomalehti Uusimaan, Porvoon kaupungin, Suomen Kirjailijaliiton, Suomen arvostelijain liiton ja Finlands svenska författareföreningin kirjallisuuspalkinto. Palkinto on perustettu vuonna 1986. Palkinto jaetaan vuosittain Porvoossa kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin päivänä 5. helmikuuta. Palkintosumma on 20 000 euroa.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
