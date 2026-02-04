Föreläsning om mynten i Hallbergs samling på Österbottens museum 14.2
På Österbottens museums auditorium ordnas lördagen den 14 februari klockan 14.00–15.30 en föreläsning öppen för allmänheten, där man fördjupar sig i Mauritz Hallbergs betydande mynt- och medaljsamling samt det omfattande publikationsprojektet kring den. Tillställningen är tvåspråkig och den strömmas.
Evenemanget öppnas av forskare Outi Järvinen, som kort berättar om publikationsprojektet kring Hallbergs mynt- och medaljsamling. Därefter håller numismatiker Yrjö Hyötyniemi ett föredrag med rubriken Åbomynten – Mauritz Hallbergs passion (Turun rahat Mauritz Hallbergin intohimona). Föredraget handlar om de mynt som präglades i Åbo och som redan länge varit föremål för numismatisk forskning. De väcker alltjämt intresse bland forskare i både Finland och Sverige. De utgjorde även kärnan i Hallbergs eget samlings- och forskningsarbete, och han sammanställde sina rön i publikationen Några anteckningar om Åbomynten (Helsingfors 1919).
Det är möjligt att delta i föreläsningstillfället på plats i Österbottens museums auditorium mot inträdesavgift enligt den ordinarie prislistan. Med samma inträdesavgift får man bekanta sig med de utställningar som visas på museet.
Publikationsprojektet har varit aktuellt länge
Det publikationsprojekt som presenteras på evenemanget har varit aktuellt länge, och nu har förteckningen över de svenska mynten i Mauritz Hallbergs mynt- och medaljsamling utkommit. Publikationen på 520 sidor omfattar 3 396 mynt, av vilka största delen presenteras som bilder. Verket är den andra delen av en tredelad helhet. Den första delen presenterade samlingens medaljer, och den tredje delen, som för närvarande redigeras, behandlar ryska och finska mynt. Samlingen består av totalt cirka 5 500 mynt och cirka 900 medaljer, av vilka de svenska mynten står för mer än hälften. De äldsta mynten härstammar från vikingatiden, och i samlingen ingår 35 mynt präglade i Åbo, vilka var särskilt betydande för Hallberg.
Själva förteckningsdelen i publikationen är huvudsakligen på finska, men artikeldelen är på både finska och engelska. Den innehåller bland annat en översiktsartikel av Yrjö Hyötyniemi, en omfattande litteraturförteckning över Åbomynten och en koncis ordlista.
Publikationsprojektet inleddes år 2013 av Helsingfors Numismatiska Förening (nedlagd år 2024) på initiativ av numismatiker Hannu Sarkkinen. Efter att Helsingfors Numismatiska Förening lades ned har Numismatiska Föreningen i Finland fortsatt med projektet. Sakkunniga i projektet har varit forskare Outi Järvinen samt numismatikerna Yrjö Hyötyniemi och Hannu Männistö. Järvinen har också varit redaktör för publikationerna. Hannu Sarkkinen har tagit de flesta myntfotografierna.
Hallbergs mynt- och medaljsamling visas på Österbottens museum. I samband med publikationsprojektet förnyades också utställningen. Outi Järvinen har planerat den nya upphängningen av mynten och medaljerna samt skrivit utställningstexterna. Det förnyade myntkabinettet öppnades för allmänheten i februari 2025.
Evenemanget strömmas, och i slutet av programmet har man reserverat tid för publikens frågor och för diskussion. Du kan följa evenemanget på nätet på adressen: https://www.youtube.com/@VaasanmuseotVasasmuseer
amanuens Ville Ahokas (Vasas museer), 040 355 4185, ville ahokas@vasa.fi
Vasas museer sköter uppgiften som Österbottens regionala ansvarsmuseum och producerar, lagrar och presenterar vetenskap och konst i regionen samt regionens historia. På våra utställningar upplever du både lokal och internationell konst och kultur.
