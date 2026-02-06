Tukka hyvin, elämä uusiksi
6.2.2026 10:00:00 EET | Atena | Tiedote
Soili Pohjalaisen hyväntuulisessa romaanissa aikuistuva tytär lennähtää pesästä ja vanha suola alkaa janottaa.
Soili Pohjalainen: Tukka hyvin
Ilmestyy 20.2.
Soili Pohjalaisen uudessa romaanissa kampaaja Ilona on uuden äärellä. Aikuistuva tytär Kiira muuttaa pois kotoa, ja äidin on aika sopeutua tyhjenevään kotiin ja väljenevään aikatauluun. Samalla Kiira haastaa äitinsä opettelemaan uudenlaista roolia: vähemmän neuvoja, enemmän kuuntelua.
Työpaikan putkiremontti pakottaa Ilonan kotikäynneille asiakkaiden luokse. Keikat tarjoavat monenlaisia yllätyksiä kotien kaaoksista muriseviin lemmikkeihin.
Oman mausteensa elämään tuo myös ajatuksiin tämän tästä pulpahtava eksä Markus, jonka kanssa Ilonalla on ollut säätöä. Yhteisen tyttären asioita hoitaessaan he sattuvat usein kohdakkain. Avioliitto ainakin on ohi – vai onko sittenkään?
Pohjalainen kirjoittaa tarkasti keski-iästä, joka usuttaa kysymään: mitä minä vielä haluan? Hän ammentaa romaaniin omia havaintojaan äitiyden muuttuvista vaiheista ja siitä, miten helpottavaa ja pelottavaa on huomata, että omaa elämää onkin vielä paljon jäljellä.
Tukka hyvin vie kesärannoille ja hyppytorniin: uskaltaako Ilona hypätä, rohkeneeko ottaa seuraavan askeleen? Valloittava sarjanavaus rakastaa henkilöitään, ja heille toivookin pelkkää hyvää.
Sipoolaisen Soili Pohjalaisen esikoisromaani Käyttövehkeitä sai Kalevi Jäntin palkinnon vuonna 2016 ja oli Helsingin Sanomain esikoiskirjapalkinnon ehdokkaana. Pohjalaiselta on ilmestynyt neljä muuta romaania, jotka ovat kaikki saaneet kiittäviä arvioita kriitikoilta ja lukijoilta.
Ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.
Kansi: Emmi Kyytsönen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOtava
Tietokirjat, harrasteet ja viihdekirjat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Atena on osa Otava-konsernia.
