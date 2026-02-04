Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutut saavat mahdollisuuden ottaa näytteen itse kotona
4.2.2026 12:08:46 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Tänä vuonna kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutut saavat edelleen mahdollisuuden osallistua tutkimukseen, jossa testataan kotinäytteenottoa. Vuoden ensimmäiset seulontakutsut lähetetään tällä viikolla. Kutsussa kerrotaan kotinäytteenottomahdollisuudesta tarkemmin.
Kotinäytteenottoa testattiin Päijät-Hämeen alueella yhteistyössä Fimlabin kanssa ensimmäistä kertaa viime vuonna. Kohdunkaulan syövän seulontaan liittyvä tutkimus kotinäytteenotosta, eli niin sanotusta HPV-omanäytteenotosta, jatkuu hyvinvointialueella. HPV-omanäytteenoton menetelmä on käytössä jo muissa Pohjoismaissa ja se on luotettava ja turvallinen.
Kotinäytteenotto on tarkoitettu erityisesti heille, jotka eivät halua osallistua seulontaan käymällä näytteenotossa terveydenhuollon toimipisteessä.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta
Jos seulottava päättää osallistua HPV-omanäytteenoton tutkimukseen saatuaan seulontakutsun, hän voi tilata itselleen kotiin näytteenottosetin ja ottaa näytteen itse setissä olevan ohjeen mukaisesti.
Näyte palautetaan postitse Fimlabin laboratorioon. Jos näytteen tulos on positiivinen eli seulottavalla on HPV-papilloomavirusinfektio, seulottava ohjataan gynekologiseen näytteenottoon. Tällöin näytteestä saadaan myös papa-koe eli kohdunkaulan irtosolututkimus, jonka tuloksen perusteella määritetään seulottavan jatkoseuranta.
HPV-omanäytteenotolla pyritään helpottamaan osallistumista seulontaan, ja nostamaan kohdunkaulansyövän seulontakattavuutta. Seulontakattavuuden lisäämisellä pyritään löytämään kohdunkaulan vahva-asteiset esiastemuutokset ja hoitamaan ne ennen kuin ne etenevät pahanlaatuisiksi.
Jos omanäytteenoton tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia, voidaan tulevaisuudessa omanäytteenottoa tarjota laajemmin vaihtoehtona terveydenhuollon toimipisteessä otettavalle näytteelle.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
