Kutsu: Suomen talouden kehitys 2025 – tiedotustilaisuus 27.2.2026
4.2.2026 10:16:05 EET | Tilastokeskus | Kutsu
Miten Suomen taloudella meni vuonna 2025 – kasvoiko bruttokansantuote? Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Vaikuttiko kauppasota ulkomaankauppaan? Tule kuulemaan tuoreimmat tiedot!
Tilastokeskuksen tiedotustilaisuudessa tarkastellaan ensimmäisen kerran vuoden 2025 talouskehitystä.
Aika: perjantai 27.2.2026 klo 8–9
Paikka: Teams
Ohjelma
- Tilaisuuden avaus, osastopäällikkö Katri Kaaja, Tilastokeskus
- Neljännesvuositilinpidon vuosiennakko: Miten Suomen bruttokansantuote kehittyi vuonna 2025? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
- Millaista oli eri toimialojen kehitys? Yliaktuaari Antti Kosunen, Tilastokeskus
- Elpyivätkö yksityinen kulutus ja investoinnit? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
- Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Vetikö vienti? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
- Keskustelua ja kysymyksiä
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tilaisuuteen 25.2. mennessä. Saat Teams-linkin sähköpostiisi tilaisuutta edeltävänä päivänä.
Asiantuntijamme ovat tilaisuuden jälkeen käytettävissä median haastatteluihin.
Lisätietoja: Leila Kaunisharju, p. 029 551 6369, leila.kaunisharju@stat.fi
Tietoja julkaisijasta
Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI
Vaihde 029 551 1000
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Kaupan liikevaihto jäi joulukuussa miinukselle30.1.2026 08:01:58 EET | Tiedote
Koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto laski vuoden 2025 joulukuussa 0,2 % vuodentakaisesta. Myynnin määrä supistui tätäkin enemmän, 0,7 %.
Pahoinpitelyjen määrä nousi ennätystasolle vuonna 2025 – myymälävarkauksien aalto jatkuu30.1.2026 08:01:34 EET | Tiedote
Viranomaisten tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi viime vuonna yli 7 %:lla edeltävästä vuodesta. Pahoinpitelyjä ilmoitettiin kaikkiaan 44 600, mikä on suurin koskaan tilastoitu määrä.
Työttömyys jatkoi nousuaan joulukuussa – Länsirannikolla parhaita työllisyysasteita 202527.1.2026 08:03:16 EET | Tiedote
Työttömyystilanne pysyi synkkänä joulukuussa: 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,7 %. Luku oli aavistuksen korkeampi kuin kuukautta aiemmin ja näin ollen jälleen korkein nykyisessä, vuodesta 2009 alkavassa trendisarjassa.
Maahanmuutto väheni reilusti vuonna 2025 – syntyvyys nousi hieman22.1.2026 08:08:08 EET | Tiedote
Maahanmuutto Suomeen laski toista vuotta peräkkäin. Ulkomailta muutti Suomeen vuoden 2025 aikana 50 060 henkeä.
Konkurssien määrä jatkoi joulukuussa kasvuaan – vuosi 2025 synkin sitten 90-luvun lamavuosien16.1.2026 08:01:29 EET | Tiedote
Joulukuussa pantiin vireille 360 konkurssia, mikä on 34 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli noin 1 200, eli noin 18 % edellisvuotista suurempi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme