Kutsu: Suomen talouden kehitys 2025 – tiedotustilaisuus 27.2.2026

4.2.2026 10:16:05 EET | Tilastokeskus | Kutsu

Miten Suomen taloudella meni vuonna 2025 – kasvoiko bruttokansantuote? Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Vaikuttiko kauppasota ulkomaankauppaan? Tule kuulemaan tuoreimmat tiedot!

Tilastokeskuksen tiedotustilaisuudessa tarkastellaan ensimmäisen kerran vuoden 2025 talouskehitystä.   

Aika: perjantai 27.2.2026 klo 8–9
⁠Paikka: Teams 

Ohjelma

  • Tilaisuuden avaus, osastopäällikkö Katri Kaaja, Tilastokeskus
  • ⁠Neljännesvuositilinpidon vuosiennakko: Miten Suomen bruttokansantuote kehittyi vuonna 2025? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
  • ⁠Millaista oli eri toimialojen kehitys? Yliaktuaari Antti Kosunen, Tilastokeskus
  • Elpyivätkö yksityinen kulutus ja investoinnit? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
  • Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Vetikö vienti? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
  • ⁠Keskustelua ja kysymyksiä 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen 25.2. mennessä. Saat Teams-linkin sähköpostiisi tilaisuutta edeltävänä päivänä. 

Asiantuntijamme ovat tilaisuuden jälkeen käytettävissä median haastatteluihin.

Lisätietoja: Leila Kaunisharju, p. 029 551 6369, leila.kaunisharju@stat.fi

Tietoja julkaisijasta

Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI

Vaihde 029 551 1000

https://www.tilastokeskus.fi

