Rakentaako Jyväskylä hyvinvointia vai säästääkö siitä? Paikallinen politiikkapaneeli Viherpäivillä 12.2.2026

Hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä – mutta näkyykö se Jyväskylän päätöksenteossa?

Millä päätöksillä kaupunkilaisten hyvinvointi oikeasti rakennetaan?

Ja mitä tapahtuu, jos vehreä ympäristö nähdään kulueränä – ei investointina?

Jyväskylän päättäjät kohtaavat Viherpäivillä 12.2.2026 ajankohtaisessa ja paikallisesti merkittävässä Hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä – mutta millaisin päätöksin? -politiikkapaneelissa. Keskustelussa tarkastellaan, miten viherympäristöjen merkitys tunnistetaan ja huomioidaan paikallisessa kaupunkikehittämisessä.

Paneeli on osa Hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä -kampanjavuoden avausta ja koko Viherpäivien 2026 läpileikkaavaa teemaa. Kampanjan taustalla on vahva tutkimusnäyttö, käytännön kokemus ja yhä kasvava ymmärrys siitä, että elävä ympäristö ei ole vain kehys hyvinvoinnille – vaan sen aktiivinen rakentaja.

Aika ja paikka

Torstai 12.2.2026 klo 11.40–12.25

Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio 12, Viherympäristö-areena (C-halli).

Tilaisuus on avoin ja maksuton Viherpäivien suurnäyttelyn kävijöille. Messukävijäksi voi rekisteröityä ennakkoon.

Keskustelussa mukana

Moona Seppä , kaupunkirakennelautakunnan pj. (Kesk.)

Saija Meriö , kaupunginhallituksen jäsen (SDP)

Ilona Helle , kaupunkirakennelautakunnan jäsen (Vihr.)

Arttu Kokko , pj., Keski-Suomen Kokoomusnuoret

Verneri Hauska, yhteiskuntatieteiden opiskelija, Jyväskylän yliopisto

Paneelin vetäjänä Riku Lumiaro, erityisasiantuntija, Suomen ympäristökeskus. Johdatuksen tilaisuuteen pitää Taavi Forssell, toiminnanjohtaja, Viherympäristöliitto ry.

Miksi tämä kiinnostaa?

Viheralueet nähdään yhä useammin ratkaisuna terveyden, talouden ja kaupunkiviihtyvyyden haasteisiin – mutta näkyykö tämä myös paikallisessa päätöksenteossa? Tämä kysymys on samaan aikaan yksinkertainen ja vaativa. Se koskettaa arkea, mutta vie suoraan politiikan ytimeen: valintoihin, prioriteetteihin ja siihen, miten rajallisia resursseja käytetään.

Jyväskylän strategian ytimessä ovat kaupunkilaisten hyvinvointi, osallisuus ja elämänlaatu. Tämä on kunnianhimoinen ja oikeansuuntainen missio. Mutta se herättää olennaisen jatkokysymyksen: miten nämä tavoitteet näkyvät konkreettisina päätöksinä maankäytössä, kaavoituksessa, investoinneissa ja budjetoinnissa elävän ympäristön näkökulmasta?

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!