Presidentti Stubb vierailee Kouvolassa
4.2.2026 11:00:12 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 6/2026
4.2.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Kouvolassa keskiviikkona 11. helmikuuta 2026.
Vierailu alkaa Vekaranjärveltä, jossa presidentti Stubb tarkastaa Karjalan prikaatin. Presidentti perehtyy tarkastuskäynnillä Karjalan prikaatin toimintaan sekä seuraa varusmiesten koulutusta ja tapaa prikaatin henkilökuntaa.
Vierailu jatkuu Kouvolan Yhteislyseossa. Lukiovierailulla presidentti Stubb tapaa lyseon oppilaita ja keskustelee heidän kanssaan yhteisessä tilaisuudessa.
Iltapäivällä presidentti vierailee Kouvolan Lakritsilla, jossa hän tutustuu yrityksen historiaan ja toimintaan sekä tapaa yrityksen henkilökuntaa.
Päivä päättyy Kauppakeskus Veturiin, jossa presidentti Stubb tapaa kouvolalaisia avoimessa yleisötilaisuudessa kello 15.15.
Muut kielet
Presidentparet deltar i invigningen av vinter-OS Milano–Cortina 20262.2.2026 09:55:47 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 5/2026 2.2.2026 Republikens president Alexander Stubb deltar tillsammans med sin maka Suzanne Innes-Stubb i invigningen av de olympiska vinterspelen i Milano fredagen den 6 februari 2026. Presidentparet kommer att delta i en mottagning i Palazzo Reale under värdskap av Italiens president Sergio Mattarella och den officiella öppningsceremonin för de olympiska spelen på San Siro-stadion i Milano. Vinter-OS 2026 arrangeras i Milano och Cortina d’Ampezzo, Italien, från den 6 till den 22 februari 2026.
Presidenttipari Milano–Cortina-talviolympialaisten 2026 avajaisiin2.2.2026 09:55:47 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 5/2026 2.2.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa Italian talviolympialaisten avajaisiin Milanossa perjantaina 6. helmikuuta 2026. Presidenttiparin ohjelmassa on Italian presidentti Sergio Mattarellan isännöimä vastaanotto Milanon kuninkaallisessa palatsissa ja olympialaisten viralliset avajaiset San Siron stadionilla. Talviolympialaiset järjestetään Milanossa ja Cortina d’Ampezzossa 6.–22. helmikuuta 2026.
Presidential couple to attend the opening of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics2.2.2026 09:55:47 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 5/2026 2 February 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb, accompanied by his spouse Suzanne Innes-Stubb, will attend the opening ceremony of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics in Milan on Friday 6 February 2026. Their programme will include a reception hosted by President of Italy Sergio Mattarella at Palazzo Reale, the Royal Palace of Milan, as well as the opening ceremony of the Winter Olympics at the San Siro Olympic Stadium. The Olympic Winter Games 2026 will be held in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy, from 6 to 22 February 2026.
President Stubb besöker Vanda27.1.2026 12:34:44 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 4/2026 27.2.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb besöker Vanda tisdagen den 3 februari 2026. Dagen inleds i Lehtikuusen koulu, en enhetsskola i Håkansböle med cirka 1 000 elever. Under besöket kommer presidentparet att träffa skolans elever och ta del av elevernas uppträdanden. Programmet fortsätter vid Vanda yrkesinstitut Varia och dess nya enhet med utbildning bland annat inom flygteknik, logistik samt social och hälsovård. Presidentparet kommer att få bekanta sig särskilt med utbildningarna i flygplansmekanik och logistik. Därefter följer ett företagsbesök hos Sensofusion Oy som utvecklar system för myndigheter och företag för att upptäcka drönare och öka luftrumssäkerheten. Sensofusion tilldelades republikens presidents internationaliseringspris som årets nykomling 2025. Nästa besöksmål är Blodtjänsten vid Finlands Röda Kors som har sitt huvudkontor i Veckal. President Stubb och fru Innes-Stubb ko
Presidentti Stubb vierailee Vantaalla27.1.2026 12:34:44 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 4/2026 27.2.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vierailevat Vantaalla tiistaina 3. helmikuuta 2026. Presidenttiparin ohjelma käynnistyy Lehtikuusen koululta, joka on noin 1000 oppilaan yhtenäiskoulu Hakunilassa. Vierailun aikana presidenttipari tapaa koulun oppilaita sekä seuraa oppilaiden esityksiä. Presidenttipari vierailee myös Ammattiopisto Variassa, jonka uudessa toimipisteessä koulutetaan muun muassa ilmailualaa, logistiikkaa sekä sosiaali- ja terveysalaa. Kierroksen aikana presidenttipari pääsee tutustumaan erityisesti lentokoneasennuksen ja logistiikan koulutuksiin. Ammattiopistolta presidenttipari jatkaa yritysvierailulle Sensofusionille, joka kehittää droonien tunnistusjärjestelmiä ja ilmatilan turvallisuusratkaisuja viranomais- ja yrityskäyttöön. Sensofusion Oy sai tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon vuoden tulokasyrityksenä vuonna 2025. Ohjelma jatkuu Suomen Punaisen Ristin
