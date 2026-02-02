Presidentti Stubb vierailee Kouvolassa

Presidentti Stubb vierailee Vantaalla 27.1.2026 12:34:44 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 4/2026 27.2.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vierailevat Vantaalla tiistaina 3. helmikuuta 2026. Presidenttiparin ohjelma käynnistyy Lehtikuusen koululta, joka on noin 1000 oppilaan yhtenäiskoulu Hakunilassa. Vierailun aikana presidenttipari tapaa koulun oppilaita sekä seuraa oppilaiden esityksiä. Presidenttipari vierailee myös Ammattiopisto Variassa, jonka uudessa toimipisteessä koulutetaan muun muassa ilmailualaa, logistiikkaa sekä sosiaali- ja terveysalaa. Kierroksen aikana presidenttipari pääsee tutustumaan erityisesti lentokoneasennuksen ja logistiikan koulutuksiin. Ammattiopistolta presidenttipari jatkaa yritysvierailulle Sensofusionille, joka kehittää droonien tunnistusjärjestelmiä ja ilmatilan turvallisuusratkaisuja viranomais- ja yrityskäyttöön. Sensofusion Oy sai tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon vuoden tulokasyrityksenä vuonna 2025. Ohjelma jatkuu Suomen Punaisen Ristin