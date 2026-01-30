SDP

SDP:n Nasima Razmyar: Hallituksen on korjattava oma epäonnistumisensa

4.2.2026 11:00:49 EET | SDP | Tiedote

Kukaan ei halua, että Suomessa jouduttaisiin etsimään lisää säästöjä. Miljardiluokan lisäsopeutusten tarve on seurausta hallituksen vastuuttomasta talouspolitiikasta, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.

 – Hallitus kehuu sopeuttaneensa taloutta 10 miljardilla eurolla, mutta VTV:n mukaan todellinen luku jää jopa noin 3,5 miljardiin. Kun lupausten ja todellisuuden välillä on 6,5 miljardin heitto, on selvää, että hallitus on epäonnistunut. Jos hallitus olisi ollut yhtä kiinnostunut julkisesta taloudesta kuin hyväosaisimpien tukemisesta tehottomin veronalennuksin ja Kela-korvauksin, olisimme ehkä nyt toisenlaisessa tilanteessa.

 – SDP ei ole missään vaiheessa vastustanut julkisen talouden tasapainottamista vaan kylmää ja epäoikeudenmukaista tapaa, jolla hallitus sen tekee. On surullista vääristelyä pääministeriltä ja valtiovarainministeriltä väittää, että SDP ei ota julkista taloutta vakavasti, kun olemme joka vuosi esittäneet vaihtoehtobudjetin, jossa ottaisimme vähemmän velkaa kuin hallitus. Ero on, että me emme asettaisi suurituloisia etusijalle vaan tekisimme välttämättömät säästöt heikoimmassa asemassa olevia ja tärkeitä julkisia palveluita suojaten, Razmyar sanoo.

Razmyarin mukaan hallituksella on nyt näytön paikka osoittaa olevansa sitoutunut vastuulliseen taloudenpitoon muuallakin kuin juhlapuheissa.

 – SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on esittänyt, että hallituksen on peruttava esityksensä yhteisöveron kevennyksestä. Yhteisöveron alentaminen on vastuuton ja kallis toimi, joka hyödyttää varakkaimpia mutta heikentää tarpeettomasti julkista taloutta.

 – Lisäsopeutuksen tarve on selvä. Nyt hallituksen on valittava kahdesta vaihtoehdosta: suoraselkäinen päätös yhteisöveron kevennyksen perumisesta vai Purran sakset, Razmyar päättää.

