Joksholman silta uusitaan Pedersöressä

4.2.2026 12:19:26 EET | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Elinvoimakeskus on aloittanut Pedersöressä valtatiellä 8 sijaitsevan Joksholman sillan uusimistyöt viikolla 4. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle, joten rakennustöiden ajaksi ajoneuvoliikenne sillan kohdalla joudutaan katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle. Jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät nykyistä reittiä. Rakennustyöt ja liikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät vuoden 2026 marraskuuhun saakka. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Joksholman silta sijaitsee Pedersören kunnassa, kohdassa jossa Valtatie 8 ylittää Ähtävänjoen. Uusi silta korvaa nykyisen paikalla olevan 1960-luvulla valmistuneen teräsbetonisen kotelopalkkisillan. Uusi silta on jännitetty betoninen ulokepalkkisilta, jonka kokonaispituus tulee olemaan 43 metriä ja hyödyllinen leveys 11 metriä.

Siltapaikan ohi kulkevaa ajoneuvoliikennettä varten rakennetaan kiertotie ja kiertotiesilta. Liikenne ohjataan siltapaikan vieressä kulkevalle kiertotielle kevään aikana. Kevyen liikenteen kulkuyhteys säilyy ennallaan.

Hankkeeseen liittyvistä töistä, kuten kiertotie- ja työsillan paalutuksesta, sillan tukipaalujen porauksesta ja vanhan sillan purkutöistä saattaa aiheutua meluhaittoja. Melua aiheuttavista töistä tiedotetaan talokohtaisesti tiedotteella työkohteesta 400 metrin etäisyydellä asuvia asukkaita.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Kreate Oy.

Yhteyshenkilöt

Elinvoimakeskus
projektipäällikkö Sami Palo, 0295 027 733 etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Kreate Oy
Työpäällikkö Ari Välimaa, p. 040 079 2472
Vastaava työnjohtaja Tero Haaramäki, p. 040 544 3661

Logo, jossa lukee "Elinvoimakeskus Livskraftscentralen" sekä graafisia elementtejä ja vihreä tausta.
Joksholman sillan rakennustyöt ja liikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät vuoden 2026 marraskuuhun saakka.
Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.

