Kustantamo S&S esittelee kesän 2026 kirjat

Maija Hurmeen kuvakirja Mistä kaikki päivät tulevat? ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi 5.11.2025 11:30:00 EET | Tiedote

Kuvittaja ja kirjailija Maija Hurme on ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi filosofisella kuvakirjallaan Mistä kaikki päivät tulevat?. Kirja kokoaa yhteen lasten suuria ja pieniä kysymyksiä ja kutsuu aikuiset ja lapset yhteiseen pohdintaan.