Kustantamo S&S esittelee kesän 2026 kirjat
4.2.2026 14:12:09 EET | Kustantamo S&S | Tiedote
S&S:n kesän listalta löytyvät muun muassa kuuma kotimainen lätkäromanssi, uuden Helsinkiin sijoittuvan dekkarisarjan avausosa sekä kiehtova tietokirja eläintutkijoiden ja -ammattilaisten maailmasta. Näiden lisäksi Malin Klingenbergin huikea Gibatin tarinoita -trilogia tulee päätökseensä ja Virginia Woolfin klassikko Orlando saa uuden suomennoksen Kaisa Katteluksen kynästä.
"Lohtulukeminen, eskapismi ja muu toiminta, joka pitää ihmisen järjissään välillä järjettömän tuntuisessa maailmassa, on meille hyväksi. Sen sijaan en usko, että kirjallisuuden tehtävä on tarjota lukijoille vain kevyttä ajanvietettä."
– Kustantaja Johanna Forss esipuheessaan
Eeva Åkerblad: Amalia, Amalia!
Dokumentaristi saapuu rapistuneeseen pitsihuvilaan, jossa kolme Amaliaa elää menneeseen takertuvaa arkea. Kamera tallentaa näennäistä arkisuutta, mutta myös eletyn elämän ihmeitä: rakkauksia, pettymyksiä ja muistojen sitkeyttä. Suggestiivinen ja hurmaava esikoisromaani elämän hauraudesta.
Anna Sievinen: Ammattina eläimet
Yllättäviä ja kiehtovia tositarinoita eläimistä ja niistä ihmisistä, jotka ovat omistaneet elämänsä niiden ymmärtämiselle. Kirjan luettuaan katsoo eläimiä uusin silmin — yksilöinä, joilla on oma näkökulmansa maailmaan.
Maggie Nelson: Pathemata eli suuni tarina
Rakastetun Maggie Nelsonin tarkaksi tislattu teksti maalaa kuvaa ihmisistä herkimmillään. Tarkka ja lyyrinen kipupäiväkirja, joka kasvaa pohdinnaksi ruumiillisuudesta, haavoittuvuudesta ja menetyksestä.
Marianne Suntio: Yhden kesän pelisuunnitelma
Ensimmäisiä suomalaisia lätkäromansseja aikuisille. Kahden jääkiekkoammattilaisen välillä kipinöi sekä kaukalossa että sen ulkopuolella. Kovaa peliä ja kuumia tunteita.
Anne Hietanen & Michaela von Kügelgen: Viimeinen piste
Uuden Koski & Fors -sarjan avausosa. Kun palkittu kirjailija löytyy kuolleena Helsingin satama-altaasta, poliisi ja kulttuuritoimittaja alkavat kaivaa totuutta. Psykologisesti tiheä dekkari kulttuuripiirien kulisseista.
Muita kesän uutuuksia:
-
Anu Vähäaho: Mäntykallion kesävieraat — lempeä historiallinen kesätarina.
-
Virginia Woolf: Orlando — Kaisa Katteluksen uusi suomennos feministisestä klassikosta.
-
Janne & Johnny Ramstedt: Syytön — Hanna Becker -sarjan jämnnittävä jatko.
Lapsille ja nuorille:
-
Malin Klingenberg: Aallokon lapset — Gibatin tarinoita-sarjan huima päätösosa.
-
Katherine Rundell: Myrkytetty kuningas — maailmalla menestynyt maaginen seikkailu.
-
Martina Moliis-Mellberg & Sanna Mander: Pieni runosaari — vallaton runoretki kesään.
-
Petra Heikkilä & Mirkka Eskonen: Todellinen ystävä — lämmin ja salaviisas kuvakirja.
Toivomme, että kesän kirjat löytävät tiensä mökkilaitureille, puistonpenkeille ja hitaampiin hetkiin.
Arvostelukappaleet, kirjojen PDF:t ja tekijöiden yhteystiedot saa minulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna SucksdorffTuottajaPuh:0505746966susanna.sucksdorff@sets.fi
Kuvat
Linkit
Kustantamo S&S
Kustantamo S&S
Ritarikatu 5
00170 Helsinki
https://kustantamo.sets.fi/
Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustantamo S&S
Vahva ja herkkä romaani vanhenemisesta ja rakkaudesta: Kristiina Wallinin Laituri ilmestyy helmikuussa 20263.2.2026 13:10:26 EET | Tiedote
Kristiina Wallinin romaani Laituri tutkii luopumista, ikääntymistä ja elämänmittaista rakkautta. Taiteilija-runoilijapari Hanna ja Einar ovat eläneet koko aikuisikänsä meren äärellä talossa, josta on tullut osa heitä. Nyt voimat hiipuvat – ja edessä on hetki, jolloin kaikesta rakkaasta on päästettävä irti.
Virginia Woolfin Rouva Dalloway saa uuden elämän Kaijamari Sivillin tulkintana13.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Virginia Woolfin Mrs Dalloway täyttää sata vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi teos ilmestyy täysin uutena suomennoksena nimellä Rouva Dalloway. Suomennoksesta vastaa muun muassa kirjallisuuden valtionpalkinnon saanut kääntäjä Kaijamari Sivill. Teoksen jälkisanoissa Sivill jakaa otteita työpäiväkirjastaan ja tarjoaa lukijalle harvinaislaatuisen mahdollisuuden kurkistaa kääntäjän työprosessiin.
Ulla Donner ja Maija Hurme ehdolla Runeberg Junior-palkinnon saajiksi10.11.2025 10:26:18 EET | Tiedote
Kaksi Kustantamo S&S:n lastenkirjaa on valittu ehdokkaiksi vuoden 2026 Runeberg Junior -palkinnolle: Ulla Donnerin Pysäyttäkää voro! ja Maija Hurmen Mistä kaikki päivät tulevat?, joka on lisäksi ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi.
Kymmenen kirjaa kymmenessä vuodessa: Eva Frantzin lastenkirja Kilpikonnasaari ilmestyy marraskuussa6.11.2025 08:47:48 EET | Tiedote
Eva Frantz julkaisee kymmenennen kirjansa – ja samalla neljännen lastenkirjansa. Marraskuussa 2025 ilmestyvä Kilpikonnasaari on tunnelmallinen ja jännittävä romaani 9–12-vuotiaille. Kilpikonnasaari sai inspiraationsa Välimeren saaresta, mutta Frantz vie lukijan pohjoiseen, karuun ja salaperäiseen maisemaan.
Maija Hurmeen kuvakirja Mistä kaikki päivät tulevat? ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi5.11.2025 11:30:00 EET | Tiedote
Kuvittaja ja kirjailija Maija Hurme on ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi filosofisella kuvakirjallaan Mistä kaikki päivät tulevat?. Kirja kokoaa yhteen lasten suuria ja pieniä kysymyksiä ja kutsuu aikuiset ja lapset yhteiseen pohdintaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme