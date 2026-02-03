Kustantamo S&S

Kustantamo S&S esittelee kesän 2026 kirjat

4.2.2026 14:12:09 EET | Kustantamo S&S | Tiedote

Jaa

S&S:n kesän listalta löytyvät muun muassa kuuma kotimainen lätkäromanssi, uuden Helsinkiin sijoittuvan dekkarisarjan avausosa sekä kiehtova tietokirja eläintutkijoiden ja -ammattilaisten maailmasta. Näiden lisäksi Malin Klingenbergin huikea Gibatin tarinoita -trilogia tulee päätökseensä ja Virginia Woolfin klassikko Orlando saa uuden suomennoksen Kaisa Katteluksen kynästä.

Kustantamo S&S kesäluettelossa on 15 uutta nimikettä, jotka julkaistaan touokuun ja elokuun välisenä aikana.
Kustantamo S&S kesäluettelossa on 15 uutta nimikettä, jotka julkaistaan touokuun ja elokuun välisenä aikana.

"Lohtulukeminen, eskapismi ja muu toiminta, joka pitää ihmisen järjissään välillä järjettömän tuntuisessa maailmassa, on meille hyväksi. Sen sijaan en usko, että kirjallisuuden tehtävä on tarjota lukijoille vain kevyttä ajanvietettä."
– Kustantaja Johanna Forss esipuheessaan

Selaa luetteloa tästä

Eeva Åkerblad: Amalia, Amalia!

Dokumentaristi saapuu rapistuneeseen pitsihuvilaan, jossa kolme Amaliaa elää menneeseen takertuvaa arkea. Kamera tallentaa näennäistä arkisuutta, mutta myös eletyn elämän ihmeitä: rakkauksia, pettymyksiä ja muistojen sitkeyttä. Suggestiivinen ja hurmaava esikoisromaani elämän hauraudesta.

Anna Sievinen: Ammattina eläimet

Yllättäviä ja kiehtovia tositarinoita eläimistä ja niistä ihmisistä, jotka ovat omistaneet elämänsä niiden ymmärtämiselle. Kirjan luettuaan katsoo eläimiä uusin silmin — yksilöinä, joilla on oma näkökulmansa maailmaan.

Maggie Nelson: Pathemata eli suuni tarina

Rakastetun Maggie Nelsonin tarkaksi tislattu teksti maalaa kuvaa ihmisistä herkimmillään. Tarkka ja lyyrinen kipupäiväkirja, joka kasvaa pohdinnaksi ruumiillisuudesta, haavoittuvuudesta ja menetyksestä. 

Marianne Suntio: Yhden kesän pelisuunnitelma

Ensimmäisiä suomalaisia lätkäromansseja aikuisille. Kahden jääkiekkoammattilaisen välillä kipinöi sekä kaukalossa että sen ulkopuolella. Kovaa peliä ja kuumia tunteita.

Anne Hietanen & Michaela von Kügelgen: Viimeinen piste

Uuden Koski & Fors -sarjan avausosa. Kun palkittu kirjailija löytyy kuolleena Helsingin satama-altaasta, poliisi ja kulttuuritoimittaja alkavat kaivaa totuutta. Psykologisesti tiheä dekkari kulttuuripiirien kulisseista.

Muita kesän uutuuksia:

  • Anu Vähäaho: Mäntykallion kesävieraat — lempeä historiallinen kesätarina.

  • Virginia Woolf: Orlando — Kaisa Katteluksen uusi suomennos feministisestä klassikosta. 

  • Janne & Johnny Ramstedt: Syytön — Hanna Becker -sarjan jämnnittävä jatko.

Lapsille ja nuorille:

  • Malin Klingenberg: Aallokon lapsetGibatin tarinoita-sarjan huima päätösosa.

  • Katherine Rundell: Myrkytetty kuningas — maailmalla menestynyt maaginen seikkailu.

  • Martina Moliis-Mellberg & Sanna Mander: Pieni runosaari — vallaton runoretki kesään.

  • Petra Heikkilä & Mirkka Eskonen: Todellinen ystävä — lämmin ja salaviisas kuvakirja.

Toivomme, että kesän kirjat löytävät tiensä mökkilaitureille, puistonpenkeille ja hitaampiin hetkiin.

Arvostelukappaleet, kirjojen PDF:t ja tekijöiden yhteystiedot saa minulta.

Avainsanat

kaunokirjallisuuslukeminen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kesäluettelon kannessa uusi dekkariduo Anne Hietanen ja Michaela von Kügelgen
Kesäluettelon kannessa uusi dekkariduo Anne Hietanen ja Michaela von Kügelgen
Lataa

Linkit

Kustantamo S&S

Kustantamo S&S
Ritarikatu 5
00170 Helsinki

https://kustantamo.sets.fi/

Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustantamo S&S

Virginia Woolfin Rouva Dalloway saa uuden elämän Kaijamari Sivillin tulkintana13.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote

Virginia Woolfin Mrs Dalloway täyttää sata vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi teos ilmestyy täysin uutena suomennoksena nimellä Rouva Dalloway. Suomennoksesta vastaa muun muassa kirjallisuuden valtionpalkinnon saanut kääntäjä Kaijamari Sivill. Teoksen jälkisanoissa Sivill jakaa otteita työpäiväkirjastaan ja tarjoaa lukijalle harvinaislaatuisen mahdollisuuden kurkistaa kääntäjän työprosessiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye