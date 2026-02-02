Ingo Europol-kokouksessa: Venäjän hybridivaikutusta ehkäistään panostamalla sisäiseen turvallisuuteen

Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Eduskunnan hallintovaliokunta lähettää valtuuskunnan osallistuvat EU:n lainvalvontayhteistyövirasto Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän (JPSG) kokoukseen Nikosiassa, Kyproksella 3.–6.2.2026. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kansanedustaja Christoffer Ingo on mukana valtuuskunnassa. Valvontaryhmän kokouksessa keskustellaan Europolin tehtävien, toiminnan ja valvonnan tulevasta uudistuksesta, Europolin roolista ihmiskaupan torjunnassa sekä Europolin ja muiden EU:n virastojen yhteistyöstä talousrikollisuuden torjunnassa.  

– Europolin rooli kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa on keskeinen osa integroitua aluettamme. Rikollisuuden muodot muuttuvat jatkuvasti, joten on tärkeää seurata, miten voimme laajalla eurooppalaisella yhteistyöllä torjua myös tulevia uhkia yhteiskunnillemme, sanoo Ingo

Ingon viesti kuulemisessa on, että Suomi panostaa voimakkaasti poliisiin, Rajavartiolaitokseen, Keskusrikospoliisiin, Tulliin ja Suojelupoliisiin, jotka valvovat päivittäin erityisesti toimintaa Suomen yli 1300 km pitkällä rajalla Venäjän kanssa.  

– Tällä hetkellä emme näe uhkaa idästä, koska raja on suljettu ja tiukasti vartioitu. Sen sijaan Suomen kannalta on erittäin tärkeää, että muut jäsenvaltiot ja Europol pitävät varautumistasoa korkealla, jotta venäläisen hybridivaikutuksen ja mahdollisten Venäjä-myönteisten hyökkäysten vaikutus yhteiskuntiimme estetään, sanoo Ingo.

Christoffer IngoKansanedustajaRiksdagsledamot

Puh:040 545 5472

