Ingo Europol-kokouksessa: Venäjän hybridivaikutusta ehkäistään panostamalla sisäiseen turvallisuuteen
4.2.2026 11:28:38 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Eduskunnan hallintovaliokunta lähettää valtuuskunnan osallistuvat EU:n lainvalvontayhteistyövirasto Europolin parlamentaarisen valvontaryhmän (JPSG) kokoukseen Nikosiassa, Kyproksella 3.–6.2.2026. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kansanedustaja Christoffer Ingo on mukana valtuuskunnassa. Valvontaryhmän kokouksessa keskustellaan Europolin tehtävien, toiminnan ja valvonnan tulevasta uudistuksesta, Europolin roolista ihmiskaupan torjunnassa sekä Europolin ja muiden EU:n virastojen yhteistyöstä talousrikollisuuden torjunnassa.
– Europolin rooli kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa on keskeinen osa integroitua aluettamme. Rikollisuuden muodot muuttuvat jatkuvasti, joten on tärkeää seurata, miten voimme laajalla eurooppalaisella yhteistyöllä torjua myös tulevia uhkia yhteiskunnillemme, sanoo Ingo
Ingon viesti kuulemisessa on, että Suomi panostaa voimakkaasti poliisiin, Rajavartiolaitokseen, Keskusrikospoliisiin, Tulliin ja Suojelupoliisiin, jotka valvovat päivittäin erityisesti toimintaa Suomen yli 1300 km pitkällä rajalla Venäjän kanssa.
– Tällä hetkellä emme näe uhkaa idästä, koska raja on suljettu ja tiukasti vartioitu. Sen sijaan Suomen kannalta on erittäin tärkeää, että muut jäsenvaltiot ja Europol pitävät varautumistasoa korkealla, jotta venäläisen hybridivaikutuksen ja mahdollisten Venäjä-myönteisten hyökkäysten vaikutus yhteiskuntiimme estetään, sanoo Ingo.
Yhteyshenkilöt
Christoffer IngoKansanedustajaRiksdagsledamotPuh:040 545 5472
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Otto Andersson: Avskaffa överlåtelseskatten tillfälligt för att få fart på bostadsmarknaden och tillväxten2.2.2026 15:59:38 EET | Pressmeddelande
Svenska riksdagsgruppen har idag enhälligt valt riksdagsledamot Otto Andersson att fortsätta som riksdagsgruppens ordförande. Som gruppens vice ordförande fortsätter Mats Löfström och Anders Norrback.
Otto Andersson:Varainsiirtoverosta luovuttava määräajaksi asuntomarkkinoiden ja kasvun vauhdittamiseksi2.2.2026 15:59:38 EET | Tiedote
RKP:n eduskuntaryhmä on tänään yksimielisesti valinnut kansanedustaja Otto Anderssonin jatkamaan eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Ryhmän varapuheenjohtajina jatkavat Mats Löfström ja Anders Norrback.
Henrikssons förhandlingsarbete gav resultat: ”Nu gör vi bruksanvisningar digitala!”29.1.2026 13:07:29 EET | Pressmeddelande
– Europaparlamentets ståndpunkt som vi nu har tagit fram innebär en konkret förbättring i människors vardag. Ingen ska längre behöva få en tjock bunt papper på tio olika språk när man köper en enkel produkt. I stället kan man enkelt hitta rätt instruktion digitalt – och ändå få papper om man vill eller behöver. Det är både smidigare för konsumenter, för företagen, och bättre för miljön, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henrikssonin neuvottelutyö tuotti tulosta: ”Nyt teemme käyttöohjeista digitaalisia!”29.1.2026 13:07:29 EET | Tiedote
– Euroopan parlamentin kanta, jonka olemme nyt laatineet, merkitsee konkreettista parannusta ihmisten arjessa. Kenenkään ei enää tarvitse saada paksua paperinippua kymmenellä eri kielellä ostaessaan yksinkertaisen tuotteen. Sen sijaan oikeat ohjeet löytyvät helposti digitaalisesti – ja paperiversion saa edelleen, jos niin haluaa tai tarvitsee. Tämä on sujuvampaa kuluttajille ja yrityksille sekä myös ympäristöystävällisempää, sanoo Euroopan parlamentin jäsen, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan möjliggör nu även persontrafik i större utsträckning29.1.2026 11:18:07 EET | Pressmeddelande
I dag uppmärksammades färdigställandet av elektrifieringen av Hangö–Hyvingebanan vid en festtillställning i Karis, ordnad av Trafikledsverket. Beslutet om att elektrifiera banan fattades under regeringsperioden 2019–2023 för att trygga fungerande transporter till och från Hangö hamn.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme