Pohteen puhelinpalveluissa kokeillaan keväällä tekoälyä ajanvarausten muutosten helpottamiseksi

Pohde käynnistää UusiAika -hankkeen, jossa ajanvarausten siirtoja ja peruutuksia hoidetaan osin tekoälyn avulla osana puhelinpalvelua. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa asiointia ja vapauttaa ammattilaisten aikaa vaativampaan työhön. Tekoälyagentti toimii ammattilaisen tukena: epäselvissä tai monimutkaisissa tilanteissa asiakas ohjataan aina suoraan henkilöstölle.

Asiointi puhelimitse eri aikoina tukee myös asiakkaita, jotka eivät pysty tai halua käyttää digitaalisia verkkopalveluja. Asiointi ei ole sidottu puhelinpalvelun aukioloaikoihin. Peruutukset ja siirrot voidaan hoitaa tasaisemmin vuorokauden aikana.

Sitra rahoittaa, käyttöönotto etenee vaiheittain

UusiAika on Sitran rahoittama kehittämishanke, jossa tavoitteena on parantaa palvelujen saavutettavuutta ja sujuvoittaa palveluita tekoälyn avulla julkisessa terveydenhuollossa.

Tekoälyagentti ottaa ensimmäiset asiakaspuhelut vastaan huhtikuussa 2026. Käyttöönotto etenee Pohjois-Pohjanmaan alueella vaiheittain ja aluksi tekoäly otetaan käyttöön suun terveydenhuollossa. Myöhemmin käyttö laajenee myös sosiaali- ja terveyskeskusten palveluihin. Pohde tiedottaa erikseen tarkemmista aikatauluista ja alueista, joilla tekoäly otetaan käyttöön.

Tietosuoja ja tietoturva varmistetaan osana käyttöönottoa, ja vaikutuksia seurataan koko hankkeen ajan.

Hyötyjä asiakkaille ja henkilöstölle

Asiakkaat voivat jatkossa hoitaa ajan peruutuksen tai siirron itselleen sopivana ajankohtana. Vapautuneet ajat voidaan tarjota joustavasti muille asiakkaille.

– UusiAika-hankkeessa keskeistä on palvelun saavutettavuus. Kun ajanvarauksen muutokset hoituvat puhelimitse myös iltaisin ja viikonloppuisin, palvelu on aidosti käytettävissä erilaisissa elämäntilanteissa. Samalla ammattilaisille vapautuu aikaa niihin tilanteisiin, joissa tarvitaan ihmisen arviota ja kohtaamista, sanoo Katja Rääpysjärvi, digitaalisen sote-keskuksen palvelualuejohtaja.

Henkilöstön näkökulmasta hallinnollinen puhelintyö vähenee ja aikaa vapautuu hoidon tarpeen arviointiin ja potilastyöhön. Puhelinpalvelun ruuhkautumista voidaan tasata, kun peruutukset ja siirrot hoituvat tasaisemmin vuorokauden aikana. Henkilöstövaikutuksia seurataan hankkeen aikana ja henkilöstöä tiedotetaan hankkeen etenemisestä Pohteen intranetissä, Ilonassa.

UusiAika-hanke tukee Pohteen strategisia tavoitteita kehittää ihmislähtöisiä, oikea-aikaisia ja kestäviä palveluja. Kevään käyttöönoton jälkeen hankkeen vaikutuksia arvioidaan ja toimintaa kehitetään kokemusten perusteella.

Hankkeen teknologiakumppanina toimii suomalainen tekoäly-yhtiö Aivot Labs.