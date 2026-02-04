Pohteen puhelinpalveluissa kokeillaan keväällä tekoälyä ajanvarausten muutosten helpottamiseksi
4.2.2026 13:00:00 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohteen puhelinpalveluissa kokeillaan keväällä tekoälyä, jonka avulla asiakkaat voivat siirtää tai perua vastaanottoaikansa puhelimitse ilman jonottamista. Palvelu on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Jos asia on epäselvä tai vaatii ammattilaisen arviota, puhelu ohjataan henkilöstölle kuten nykyisinkin. Ensimmäiset tekoälyavusteiset asiakaspuhelut on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuussa 2026 suun terveydenhuollossa.
Pohde käynnistää UusiAika -hankkeen, jossa ajanvarausten siirtoja ja peruutuksia hoidetaan osin tekoälyn avulla osana puhelinpalvelua. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa asiointia ja vapauttaa ammattilaisten aikaa vaativampaan työhön. Tekoälyagentti toimii ammattilaisen tukena: epäselvissä tai monimutkaisissa tilanteissa asiakas ohjataan aina suoraan henkilöstölle.
Asiointi puhelimitse eri aikoina tukee myös asiakkaita, jotka eivät pysty tai halua käyttää digitaalisia verkkopalveluja. Asiointi ei ole sidottu puhelinpalvelun aukioloaikoihin. Peruutukset ja siirrot voidaan hoitaa tasaisemmin vuorokauden aikana.
Sitra rahoittaa, käyttöönotto etenee vaiheittain
UusiAika on Sitran rahoittama kehittämishanke, jossa tavoitteena on parantaa palvelujen saavutettavuutta ja sujuvoittaa palveluita tekoälyn avulla julkisessa terveydenhuollossa.
Tekoälyagentti ottaa ensimmäiset asiakaspuhelut vastaan huhtikuussa 2026. Käyttöönotto etenee Pohjois-Pohjanmaan alueella vaiheittain ja aluksi tekoäly otetaan käyttöön suun terveydenhuollossa. Myöhemmin käyttö laajenee myös sosiaali- ja terveyskeskusten palveluihin. Pohde tiedottaa erikseen tarkemmista aikatauluista ja alueista, joilla tekoäly otetaan käyttöön.
Tietosuoja ja tietoturva varmistetaan osana käyttöönottoa, ja vaikutuksia seurataan koko hankkeen ajan.
Hyötyjä asiakkaille ja henkilöstölle
Asiakkaat voivat jatkossa hoitaa ajan peruutuksen tai siirron itselleen sopivana ajankohtana. Vapautuneet ajat voidaan tarjota joustavasti muille asiakkaille.
– UusiAika-hankkeessa keskeistä on palvelun saavutettavuus. Kun ajanvarauksen muutokset hoituvat puhelimitse myös iltaisin ja viikonloppuisin, palvelu on aidosti käytettävissä erilaisissa elämäntilanteissa. Samalla ammattilaisille vapautuu aikaa niihin tilanteisiin, joissa tarvitaan ihmisen arviota ja kohtaamista, sanoo Katja Rääpysjärvi, digitaalisen sote-keskuksen palvelualuejohtaja.
Henkilöstön näkökulmasta hallinnollinen puhelintyö vähenee ja aikaa vapautuu hoidon tarpeen arviointiin ja potilastyöhön. Puhelinpalvelun ruuhkautumista voidaan tasata, kun peruutukset ja siirrot hoituvat tasaisemmin vuorokauden aikana. Henkilöstövaikutuksia seurataan hankkeen aikana ja henkilöstöä tiedotetaan hankkeen etenemisestä Pohteen intranetissä, Ilonassa.
UusiAika-hanke tukee Pohteen strategisia tavoitteita kehittää ihmislähtöisiä, oikea-aikaisia ja kestäviä palveluja. Kevään käyttöönoton jälkeen hankkeen vaikutuksia arvioidaan ja toimintaa kehitetään kokemusten perusteella.
Hankkeen teknologiakumppanina toimii suomalainen tekoäly-yhtiö Aivot Labs.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aappo KeränenYlihammaslääkäri, PohdePuh:0444971194aappo.keranen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
OYSin sairaalarakentaminen on alittanut tavoitekustannuksensa noin 60 miljoonalla eurolla4.2.2026 08:12:48 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsi 3.2.2026 kokouksessaan tiedoksi OYSin F-rakennuksen taloudellisen loppuselvityksen. Viimeisimpänä valmistunut uuden sairaalan osa alitti tavoitekustannuksensa noin kolmella miljoonalla eurolla.
Aluehallitus: OYSin F-rakennus alitti tavoitekustannukset, ensihoidossa tavoitellaan joustavaa valmiutta3.2.2026 15:07:33 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 3.2.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. OYSin uusin rakennusosa F alitti rakentamiselle asetetun tavoitekustannuksen. Ensihoidon palvelutasopäätöksen toimeenpano etenee. Hyvinvointikertomus sekä Lapin ja Pohteen tietohallintoyhteistyön sopimus lähetetään aluevaltuustoon.
Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden johto hakee ratkaisuja kuljetuspalveluiden ongelmiin30.1.2026 15:56:01 EET | Tiedote
Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden aluevaltuustojen ja aluehallitusten puheenjohtajat sekä hyvinvointialuejohtajat kokoontuivat 30.1. yhteiskokoukseen käymään lävitse sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden toteuttamista yhteistyöalueella.
Hammashoidon päivystyksen puhelinnumero muuttuu30.1.2026 12:12:35 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hammashoidon päivystys Oulun Dentopoliksessa ottaa käyttöön uuden puhelinnumeron 31.1.2026. Uusi numero on 08 669 3200, ja se palvelee kaikkia Pohjois-Pohjanmaan asukkaita kiireellisessä hampaiden ja suun hoidossa viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 10–15. Numeroon suositellaan soittamaan ennen Dentopolikseen lähtöä. Puhelimessa asiakkaalle tehdään hoidon tarpeen arviointi.
Lautakunta hyväksyi toiminta-avustukset ja lähetti hyvinvointikertomuksen aluehallituksen käsittelyyn29.1.2026 08:00:26 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 28.1.2026. Lautakunta päätti vuoden 2026 toiminta-avustusten jakamisesta ja lähetti hyvinvointikertomuksen edelleen aluehallituksen käsittelyyn.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme