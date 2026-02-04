SDP EDUSKUNTA

SDP:n Piritta Rantanen: Hallituksen on pidettävä ruoan hinta aisoissa

4.2.2026 12:05:39 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

– Ruoan alkutuotanto on saatava kannattavaksi ennen kaikkea kaupan ja tuottajan jälkimmäiselle kohtuuttomiin sopimusehtoihin puuttumalla, mutta lainsäätäjällä on myös velvollisuus varmistaa, ettei se kostaudu suomalaiselle kuluttajalle ruoan kalliimpana hintana, sanoo maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Hallituksen on määrä antaa tämän kuun lopussa eduskunnalle esitys elintarvikelain muuttamisesta. Esityksellä pyritään suitsimaan alkutuottajan ja kaupan epäsuhtaa rajoittamalla kaupan omien halpamerkkien suosimista, mutta muutoksen on kuitenkin nähty mahdollisesti nostavan kuluttajahintoja.

Ministeri Essayah’n mukaan esitys ei heikennä hyviä kauppatapoja noudattavien toimijoiden asemaa eikä uudessa laissa ole mitään pelättävää, jos kaupat toimivat oikein. Tämä on lainsäätäjältä täysin käsittämätöntä puhetta, sillä eihän reilusti toimimista voida jättää ylivoimaisessa valta-asemassa olevan kaupan hyvän tahdon varaan, Rantanen toteaa.

– Lakitekstissä on avattava selkeästi, mihin tarkalleen puututaan ja miten. En näe, että kaupan omien merkkien kieltäminen on itsetarkoitus, vaan kuluttajalla on oltava kaupassa edelleen valinnanvaraa eri hintaluokan tuotteiden osalta erityisesti peruselintarvikkeissa. Suomalaisten täytyy pystyä tässä kiristyneessä taloustilanteessakin ostamaan kotimaista, terveysturvallista ruokaa.

– Kauppa on porskuttanut kriisivuosien läpi ennätystulosta tehden, mutta on tärkeää ymmärtää, että sen menestyksen takana on erittäin keskittynyt ala, joka pystyy käytännössä sanelemaan hinnat sekä tuottajan että kuluttajan suuntaan. Hallituksen on puututtava entistä voimakkaammin näihin epäoikeudenmukaisiin sopimusrakenteisiin, joissa häviäjänä ovat sekä alkutuottaja että kaupassakävijä.

Yhteyshenkilöt

Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja

Puh:050 545 1123

