SDP:n Piritta Rantanen: Hallituksen on pidettävä ruoan hinta aisoissa

– Ruoan alkutuotanto on saatava kannattavaksi ennen kaikkea kaupan ja tuottajan jälkimmäiselle kohtuuttomiin sopimusehtoihin puuttumalla, mutta lainsäätäjällä on myös velvollisuus varmistaa, ettei se kostaudu suomalaiselle kuluttajalle ruoan kalliimpana hintana, sanoo maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).