Asuntosäätiö valitsi Vuoden asukastoimikunnan 2025

4.2.2026 13:13:29 EET | Asuntosäätiö | Tiedote

Asuntosäätiö palkitsi ensimmäistä kertaa Vuoden asukastoimikunnan. Tunnustus annettiin Lahden Töyrykatu 3:n aktiiviselle asukastoimikunnalle. Asuntosäätiö jakaa jatkossa tunnustuksen vuosittain.

Asukastoimikunnan jäsenet ja aluevastaaja Jonne Jonninen
Töyrykatu 3:n asukastoimikunnan Ritva Salminen ja Taija Voutilainen sekä Asuntosäätiön aluevastaava Jonne Jonninen.

Asuntosäätiön asumisoikeuskohteen Töyrykatu 3:n aktiiviselle asukastoimikunnalle Lahteen meni Vuoden asukastoimikunta -tunnustus. Asukastoimikunta on toiminnallaan mahdollistanut, että Töyrykatu 3:n asukkaiden yhteisöllisyys on vahvaa, vuorovaikutus aktiivista ja arjen sujuvuudesta pidetään yhdessä huolta.

Töyrykatu 3:n asukastoimikunnassa on neljä jäsentä. Yhteisöllisyys on kasvanut luontevasti talon arjessa asukkaiden näköiseksi.

”Toimintamme on enemmän yhdessä olemista kuin talkoita, sillä talossamme asuu myös paljon ikääntyneitä. Saatamme esimerkiksi juoda yhdessä kahvit ja jutella samalla arjen pulmista. Toivon, että kaikissa taloissa olisi samanlaista keskinäistä huolenpitoa”, kertoo asukastoimikunnan puheenjohtaja Taija Voutilainen.

Voutilainen on asunut talossa 11 vuotta ja johtanut toimikuntaa viisi vuotta. Ennen toimikunnan perustamista talossa ei ollut asukastoimikuntaa lähes kolmeenkymmeneen vuoteen. Voutilaisen mukaan merkittävä käännekohta yhteisöllisyyden vahvistumisessa oli talossa vuonna 2022 toteutettu peruskorjaus, jonka aikana asukkaat lähentyivät ja yhteisöllisyys voimistui selvästi.

Asukastoimikunnat ovat merkittävä yhteysside asukkaiden ja Asuntosäätiön välillä, edistäen turvallisen ja yhteisöllisen asumisen syntymistä eri kohteissa. Yli 60 prosentissa Asuntosäätiön kohteista toimii asukastoimikunta, ja uusia toimikuntia perustetaan tasaisesti vuosittain. Toimikunnat tarjoavat asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä sekä tuovat esiin arjen tarpeita ja kehittämisideoita suoraan Asuntosäätiön suuntaan.

Vuoden asukastoimikunta -tunnustuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi asukastoimikuntien arvokasta työtä. Asuntosäätiö jakaa tunnustuksen jatkossa vuosittain.

Yhteyshenkilöt

Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.

asuntosaatio.fi

