Sofia Virta: Lähestymiskiellot eivät suojele, jos järjestelmä reagoi liian myöhään
4.2.2026 12:21:49 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tukee kokoomuksen Pihla Keto-Huovisen esitystä ja vaatii hallitukselta ripeitä toimia lähisuhdeväkivallan uhrien suojelun vahvistamiseksi. Virran mukaan viimeaikainen keskustelu osoittaa, että nykyinen järjestelmä puuttuu väkivaltaan liian usein vasta silloin, kun uhri on jo vakavassa vaarassa.
– Meillä on keinoja, mutta niitä käytetään liian myöhään ja liian varovasti. Uhrin turvallisuus ei saa olla kiinni siitä, ehtiikö viranomainen reagoida ennen kuin pahin tapahtuu, Virta sanoo.
Eduskunnan väkivallan vastaisen verkoston perustaneen Virran mukaan keskeinen ongelma ei ole yksittäinen laki, vaan kokonaisuus, jossa vastuu ja aloitteellisuus hajaantuvat. Virta on tammikuussa jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen viranomaisten väkivaltaosaamisen vahvistamisesta.
– Lähestymiskieltojen rikkomisia katsotaan yhä liian usein yksittäisinä tekoina, vaikka kyse on toistuvasta uhasta. Järjestelmässä on selvä johtajuusvaje: kukaan ei kanna kokonaisvastuuta uhrin turvallisuudesta. Olen kysynyt hallitukselta, aikooko se vahvistaa lähisuhdeväkivaltaa kohtaavien viranomaisten osaamista lähisuhdeväkivallasta, Virta sanoo.
Virran mukaan lähestymiskiellon rikkomiseen on suhtauduttava vakavammin erityisesti lähisuhteissa.
– Kun lähestymiskieltoa rikotaan, kyse ei ole vähäisestä sääntörikkomuksesta vaan tietoisen uhkan jatkamisesta. Sen on näyttävä myös seuraamuksissa ja viranomaisten reagoinnissa, Virta painottaa.
Virta vaatii hallitukselta aktiivista otetta.
– Uhrien turvallisuuden on oltava järjestelmän lähtökohta, ja tässä Keto-Huovisen esitys on askel oikeaan suuntaan. Ei kuitenkaan riitä, että yksittäiset kansanedustajat nostavat tärkeitä avauksia. Hallituksen on otettava tämä kokonaisuus omiin käsiinsä ja tuotava esitykset uhrien suojelun vahvistamiseksi viipymättä, Virta painottaa.
Virran mukaan kyse on laajemmasta arvovalinnasta.
– Lähisuhdeväkivalta ei ole marginaalikysymys. Se kertoo siitä, kuinka vakavasti yhteiskunta suhtautuu lähisuhdeväkivallan uhrien oikeuteen elää turvassa. Suomen tilastot naisiin ja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ovat EU:n synkimpiä. Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen vaatii puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Tässä kysymyksessä meidän on pystyttävä toimimaan yhdessä uhrien hyväksi, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
