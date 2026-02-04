Kutsu mediatilaisuuteen maanantaina 9.2.2026
4.2.2026 14:47:19 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus tekee kokouksessaan 9.2.2026 esityksen strategiasta ja palvelustrategiasta Vahan aluevaltuustolle. Virkahenkilöesitykseen on odotettavissa muutoksia.
Kutsumme median edustajat verkossa pidettävään mediatilaisuuteen 9. helmikuuta heti aluehallituksen kokouksen päätyttyä kello 14.00. Alla on linkki, jolla pääset liittymään tilaisuuteen.
Teams-linkki mediatilaisuuteen
Paikalla ovat Varhan aluehallituksen puheenjohtaja Niina Alho, varapuheenjohtajat Jani Kurvinen, Sauli Seittenranta ja aluevaltuuston puheenjohtaja Katriina Hiippavuori sekä Varhan strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo. He kertovat median edustajille, millaisia muutoksia Varhan arkiseen toimintaan on odotettavissa.
Aluevaltuusto päättää strategialuonnosten hyväksymisestä 25. helmikuuta pidettävässä kokouksessa.
Kokouksen esityslista on julkaistu.
https://varha-julkaisu.triplancloud.fi/ktwebscr/epj_kokl_tweb.htm
Toimitamme aluehallituksen kokouksen jälkeen median käyttöön kokouksen tarkastamattoman pöytäkirjan.
Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.
