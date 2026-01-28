Museovuosi 2025 oli jälleen menestys – kävijämäärät pysyivät huippulukemissa
4.2.2026 12:30:32 EET | Museovirasto | Tiedote
Museoviraston keräämien alustavien tietojen mukaan vuonna 2025 ammatillisesti hoidetuissa museoissa vierailtiin yhteensä 8 595 422 kertaa. Käyntiluvut kasvoivat hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Viime vuosina museoiden käyntiluvut ovat olleet huippulukemissa, ja museoiden suosio jatkuu vahvana.
Museotilastossa on mukana 154 ammatillisesti hoidettua museota, jotka ylläpitävät yhteensä 330 museokohdetta. Museotilastossa museokäynneiksi lasketaan käynnit näyttelyissä tai museon järjestämissä tapahtumissa museon omissa tiloissa.
Museot keräsivät ennätykselliset kävijämäärät eri puolilla Suomea
Museoissa eri puolilla Suomea rikottiin taas käyntiennätyksiä. Esimerkiksi Rovaniemen taidemuseossa Reidar Särestöniemen 100-vuotsijuhlanäyttely houkutteli yleisöä ennätysmäärän.
”Ihmiset löysivät tarttumapintaa Särestöniemen vahvasta luontokokemuksesta ja avarasta maailmankatsomuksesta. Nämä teemat ovat erittäin ajankohtaisia tänäkin päivänä”, Rovaniemen taidemuseon johtaja Riitta Kuusikko pohtii.
Näyttelyvuoden merkittävimpiin kohokohtiin kuului myös kaikkien aikojen ensimmäinen Sápmi Triennale, joka kokosi yhteen laajan kokonaisuuden saamelaista nykytaidetta ja duodjia eli käsityötä. Rovaniemen taidemuseossa vierailtiin vuoden aikana 99 671 kertaa.
”Olemme äärimmäisen iloisia kävijäennätyksestä ja erityisesti siitä, miten laaja ja monimuotoinen kävijäkunta museossamme on vieraillut. Taiteen pariin ovat löytäneet niin paikalliset, lapsiperheet kuin matkailijatkin, ja saamamme palaute on ollut erittäin myönteistä”, Kuusikko toteaa.
Myös Merikeskus Vellamossa sijaitsevassa Suomen merimuseossa vuosi 2025 oli kävijämäärillä mitattuna menestyksekäs. Käyntejä tilastoitiin 138 597. Selkeä kävijämagneetti Suomen kansallismuseoon kuuluvassa museossa oli ”Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumiseikkailu” -näyttely.
Suomen kansallismuseon museopalvelujohtaja Tiina Mertanen avaa suosion taustoja:
”Merikeskus Vellamossa toimivien museoiden koko ohjelmistotarjonta oli runsas ja alueellinen matkailumarkkinointi onnistui meidän näkökulmastamme hyvin nostamaan kulttuuri- ja kulttuuriperintötarjonnan esille ja houkuttelemaan vierailijoita Kotkaan. Selvä näyttö on myös siitä, että onnistuneet vierailukokemukset kaikuvat kauas ja siitä kuuluu iso kiitos osaavalle henkilökunnallemme.”
Suosituimmat museokohteet
Museokohteista 21 ylitti 100 000 käynnin rajan vuoden aikana. Keskimäärin yhdessä museokohteessa vierailtiin 27 374 kertaa.
Viisi suosituinta museokohdetta vuonna 2025 olivat:
-
Ateneumin taidemuseo 507 881 museokäyntiä
-
Helsingin kaupunginmuseo 325 713 museokäyntiä
-
Nykytaiteen museo Kiasma 274 394 museokäyntiä
-
Vapriikki 245 692 museokäyntiä
-
Luonnontieteellinen museo 243 752 museokäyntiä
Vuoden 2025 Museotilasto julkaistaan kesällä
Museovirasto kokoaa vuosittain tilastotietoa Suomen ammatillisesti ja päätoimisesti hoidettujen museoiden toiminnasta. Museokäyntien lisäksi tilastoidaan laajasti muutakin museotoimintaa, kuten esimerkiksi yleisötyötä, verkkopalveluita, näyttelyitä, henkilöstöä ja taloutta. Nyt julkaistut vuoden 2025 kävijämääriä koskevat tilastot ovat alustavia, ja ne perustuvat museoiden antamiin tietoihin. Kokonaisuudessaan vuoden 2025 tilastotiedot julkaistaan kesäkuussa 2026.
Alustavat tiedot vuoden 2025 museokäynneistä on koottu Excel-tiedostoon, joka löytyy Museotilasto-verkkopalvelusta.
