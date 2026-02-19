Luontokuvaajat Benjam Pöntinen ja Jukka Risikko esitelmöivät Pohjanmaan museossa 7.3.
19.2.2026
Yön ja päivän kulkijat -näyttelyn luontokuvaajat Benjam Pöntinen ja Jukka Risikko kertovat kuvistaan lauantaina 7.3. klo 13–15 Pohjanmaan museon Terranovassa.
Esityksessä lapualaiset luontokuvaajat kertovat, miten heidän yhteisnäyttelynsä kuvat ovat syntyneet ja millaisia hetkiä niiden taltiointi on vaatinut. Pääosassa ovat eläimet, kuten ketut, pöllöt, liito-oravat ja monet muut kanssakulkijat poikasineen. Kuvien maisemat ulottuvat Etelä-Pohjanmaan lakeuksilta metsiin ja tarjoavat monipuolisen läpileikkauksen alueen luonnosta ja lajistosta.
Tilaisuuden lopussa yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä molemmille kuvaajille. Yleisöluento on suomeksi.
Tilaisuuteen osallistuminen sisältyy museon pääsymaksuun, ja samalla kävijöillä on mahdollisuus tutustua Yön ja päivän kulkijat -luontokuvanäyttelyyn Terranovassa.
Näyttely on esillä Pohjanmaan museon Terranovassa 3.12.2025–29.3.2026.
Silvia Rinne, p. +358406213046. silvia.rinne@vaasa.fi
Naturfotograferna Benjam Pöntinen och Jukka Risikko föreläser på Österbottens museum 7.3.
19.2.2026
Naturfotograferna Benjam Pöntinen och Jukka Risikko som står bakom utställningen Nattens och dagens varelser berättar om sina bilder lördag 7.3. kl. 13–15 i Terranova på Österbottens museum.
