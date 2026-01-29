Kolmen juna-aseman peruskorjaus aiheuttaa junien liikennöintikatkon kesällä 2026

Juna-asemat on rakennettu 1970-luvulla, ja vaikka niitä on peruskorjattu vuosikymmenten varrella, osa rakenteista on tullut käyttöikänsä päähän. Juna-asemat eivät myöskään täytä enää nykyisiä esteettömyysvaatimuksia. Perusparannusten myötä juna-asemista ympäristöineen saadaan huomattavasti toimivampia, turvallisempia, esteettömämpiä ja viihtyisämpiä.

Töitä ei voi tehdä liikennöinnin lomassa, koska korjaustyöt ovat laajoja ja ulottuvat radan sähköistetyille alueille, asemien pintarakenteisiin ja kantaviin rakenteisiin.

Pohjois-Haagan asemalla kunnostetaan laiturialue ja siihen liittyvä tekniikka. Laiturin pinta ja valaistus uusitaan ja laiturirakenteiden vedeneristys korjataan. Katoksen ja seinien materiaalit uusitaan ja kunnostetaan tarpeen mukaan. Asemarakennuksessa parannetaan tekniikkaa ja tarvittaessa muita rakenteita.

Kannelmäessä asemarakennus puretaan. Laiturialueen betonireunaelementit ja pintarakenteet sekä ylikulkusillan rakenteita uusitaan. Aseman valaistusta, opastusta ja esteettömyyttä parannetaan.

Malminkartanon juna-aseman tunnelissa tehdään koko tunnelialueen kattavat betonikorjaukset. Ensin poistetaan kaikki tekniikka, ruiskubetonointi sekä eristekerrokset. Kalliopinnat tutkitaan ja vahvistetaan ja tunneliin rakennetaan uudet vedenohjaukset. Myös tunnelin ulkopuoliset valaistukset uusitaan ja asemalle lisätään uudet jäteastiat ja penkit.

Urakoitsijat hankkeille valitaan kevään aikana.

Perusparannustyöt aiheuttavat liikennöintikatkon

Junaliikenne katkeaa kokonaan Huopalahden ja Myyrmäen välisellä osuudella noin kahden kuukauden ajaksi. Liikennöintikatkon aikana junat eivät pysähdy lainkaan Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan asemilla.

Liikennekatkon lisäksi Malminkartanon aseman ohi liikennöidään pysähtymättä noin kahden kuukauden ajan yhdellä raiteella.

HSL järjestää Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemille korvaavaa bussiliikennettä. Lue lisää HSL:n sivuilta: https://www.hsl.fi/joukkoliikenne26

Yhteistyötä tehdään myös rataverkosta vastaavan Väyläviraston kanssa, joka kunnostaa liikennekatkon aikana muun muassa Pohjois-Haagan aseman yhteydessä sijaitsevaa rautatiesiltaa ja tekee lisäksi pienempiä kunnossapitotöitä asemien perusparannusten vaikutusalueilla.