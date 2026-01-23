Punt 2:n vesivahinko: lattia vaihdetaan, yo-kirjoitukset siirtyvät vanhaan halliin
4.2.2026 14:12:26 EET | Paraisten kaupunki | Tiedote
Hallista vastaavan PUNT Oy:n Mikael Enbergin mukaan aikataulut tarkentuvat korjausten edetessä.
Vesivahingon vaurioittaman liikuntahalli Punt 2:n lattia joudutaan purkamaan korjausten edistämiseksi. Purkutyöt joudutaan aloittamaan mahdollisimman nopeasti, jotta vesivahingot saadaan minimoitua ja rakenteiden kuivausaika saadaan nopeammaksi.
— Ymmärrän, että kaikilla hallin käyttäjillä on kova tarve informaatiolle, mutta korjausten aikataulua ei pystytä tällä hetkellä sanomaan, hallista vastaavan PUNT Oy:n toimitusjohtaja Mikael Enberg toteaa.
Korjaustyöt vaikuttavat ylioppilaskirjoituksiin
Kevään aikataulun kannalta hallin lattian korjaus koskettaa myös toisen asteen opiskelijoita. Punt 2:n vahinkojen takia kevään ylioppilaskirjoitukset tullaan järjestämään maaliskuussa vanhassa hallissa. Ylioppilaskirjoitusten aikana halli on suljettu muilta käyttäjiltä.
— Tilanne on hallia käyttävien yhdistysten kannalta todella harmillinen. Tulemme auttamaan yhdistyksiä korvaavien tilojen löytämisessä otteluita ja harjoituksia varten. Ymmärrämme tilanteen haasteellisuuden ja tämä on erittäin valitettava tilanne kaikkien osapuolten kannalta, Enberg toteaa.
Yhteyshenkilöt
Mikael EnbergPargas stad, Paraisten kaupunki / PUNT OYPuh:+358404886070mikael.enberg@pargas.fi
