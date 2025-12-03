1KOMMA5° Suomi vahvistaa asemaansa lämpöpumppumarkkinan murroksessa globaalin myynnin 113 prosentin kasvun tukemana vuonna 2025
4.2.2026 14:55:23 EET | 1KOMMA5° Suomi | Tiedote
-
1KOMMA5° Suomen lämpöpumppuliiketoiminta kehittyi vahvasti vuonna 2025
-
Vuoden 2024 alusta lähtien 1KOMMA5°:n lämpöpumppumyynti on kasvanut vuonna 2025 noin 113 prosenttia edellisvuoteen verrattuna
-
Kustannussäästöt, CO₂-päästöjen vähentäminen ja valtion tukijärjestelmät vauhdittavat lämpöpumppujen kysyntää
Helsinki, Suomi, 04.helmikuuta 2026 – Hampurista lähtöisin oleva energiayhtiö ja cleantech-yksisarvinen 1KOMMA5° lämpöpumppujen myynti yli kaksinkertaistui kaikilla yhtiön markkina-alueilla vuonna 2025 verrattuna edellisvuoteen.
Kehitys heijastaa Pohjoismaissa – erityisesti Suomessa – nähtävää markkinakehitystä, jossa ilma–vesilämpöpumput ovat jo vakiintunut ja laajasti hyödynnetty lämmitysratkaisu. Suomessa lämmitysratkaisujen kysyntää ohjaavat erityisesti sähkön hinnan vaihtelu, tarve luopua fossiilisista polttoaineista sekä valtion aktiiviset ohjauskeinot. Hallituksen linjausten mukaisesti öljylämmityksestä luopuville kotitalouksille on tarjolla ELY-keskuksen myöntämiä avustuksia, jotka tukevat siirtymää fossiilittomiin lämmitysjärjestelmiin, kuten ilma–vesilämpöpumppuihin.
“Suomen lämpöpumppumarkkina on jo kypsä, ja kysyntä kohdistuu yhä enemmän energiatehokkaisiin ja fossiilittomiin lämmitysratkaisuihin. ELY-keskuksen avustukset tukevat tätä siirtymää, mutta niiden rajallinen kesto ja käytettävissä oleva määräraha luovat selkeän aikajänteen markkinalle. Arviomme mukaan tämä vauhdittaa päätöksentekoa erityisesti vuoden 2026 aikana”, sanoo Ricardo Pacheco, 1KOMMA5° Suomen toimitusjohtaja.
Tässä markkinaympäristössä 1KOMMA5°:n Suomen VILP-liiketoimintayksikkö on kehittynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana, ja VILP-liiketoiminnan selkeä organisointi osaksi one-stop-shop-konseptia on tuottanut erittäin vahvoja tuloksia . “1KOMMA5:ssä VILP-liiketoimintayksikön kehitys on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja viimeaikaiset tulokset osoittavat, että kysyntä on vahvistunut selvästi. Näemme tässä merkittävää kasvupotentiaalia myös jatkossa”, Pacheco jatkaa.
VILP-ratkaisujen tekninen soveltuvuus ja toimivuus Suomen olosuhteissa ovat keskeisiä tekijöitä markkinan kehityksessä. “Ilma–vesilämpöpumppujen kysyntä kasvaa erityisesti kotitalouksissa, jotka luopuvat öljylämmityksestä. Ratkaisujen luotettava toiminta Suomen ilmasto-olosuhteissa sekä yhteensopivuus erilaisten rakennustyyppien kanssa ovat keskeisiä onnistumisen edellytyksiä”, sanoo Pasi Seppälä, 1KOMMA5° Suomen hankintajohtaja.
Myös energian hinnan merkitys korostuu lämmitysratkaisujen taloudellisessa arvioinnissa. “Sähkön hinta on lämpöpumpun taloudellisen kannattavuuden kannalta ratkaisevampi tekijä kuin tuet. Kun lämpöpumppu yhdistetään aurinkosähköön, akkuihin, dynaamisiin sähkötariffeihin ja älykkääseen ohjaukseen, lämmityskustannuksia voidaan pienentää merkittävästi”, sanoo Jannik Schall, 1KOMMA5°:n toinen perustaja ja tuotejohtaja.
Älykäs tekoälyohjaus mahdollistaa sen, että kotitaloudet voivat yhdistää lämmityksen, sähkön tuotannon ja varastoinnin yhdeksi kokonaisuudeksi ja ohjata energiankäyttöään markkinatilanteen mukaan. Näin kotitaloudet voivat hyödyntää sähkön hinnan vaihtelua, pienentää energiakustannuksiaan ja kasvattaa energiaomavaraisuuttaan sekä osallistua jousto- ja reservipalveluihin. Laajemmassa mittakaavassa älykkäästi ohjatut kotien energiajärjestelmät tukevat sähköverkon vakautta ja edistävät Suomen siirtymää kohti joustavampaa ja kestävämpää energiajärjestelmää.
Tulevaisuutta tarkasteltaessa ilma–vesilämpöpumppujen (VILP) odotetaan nousevan yhä keskeisempään rooliin Suomen lämmitysmarkkinoilla, erityisesti öljylämmitysjärjestelmien korvaamisessa ja olemassa olevan rakennuskannan sähköistämisessä. Nykyisten markkinasignaalien perusteella kysynnän odotetaan säilyvän vahvana tulevan vuoden aikana, ja sitä tukevat julkiset ohjauskeinot, sähkön hinnan vaihtelu sekä kasvava tarve joustaville ja energiajärjestelmään yhteensopiville lämmitysratkaisuille.
Yhteyshenkilöt
Tanise MondejarPaikallinen lehdistökontakti 1KOMMA5° SuomiPuh:044 986 4967tanise.mondejar@1komma5.fi1komma5.fi/tietoa-meista/uutishuone
Maxine von GrumbkowYhteystiedot (kansainvälinen media) 1KOMMA5°Puh:+49 171 2415562presse@1komma5grad.com1komma5.com/de/presse
Tietoa 1KOMMA5° Suomesta
1KOMMA5 Suomi, aiemmin tunnettu nimellä Solar Age Oy, on johtavia aurinkoenergian tarjoajia Suomessa. Yhtiöllä on yli kuuden vuoden kokemus alalta. Yli 5000 aurinkovoimalan ja 60 000 aurinkopaneelin asennuksen kokemuksella Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan alueilla, 1KOMMA5 Suomi on vakiinnuttanut asemansa luotettavana toimijana Suomen markkinoilla.
1KOMMA5° on vuonna 2021 perustettu cleantech-startup, joka tarjoaa aurinkopaneelien, akkujen, lämpöpumppujen ja latauspalveluiden asennuksen yhden katon alta yksityisille omakotitalojen omistajille ja kaupallisten rakennusten omistajille Saksassa, Skandinaviassa, Espanjassa, Italiassa ja Australiassa. Lisätietoja toiminnastamme Suomessa saat osoitteesta www.1komma5.fi.
Tietoa 1KOMMA5°:sta
1KOMMA5° on CleanTech-startup, joka keskittyy CO₂-neutraaliin energiaan, lämmitykseen ja liikkuvuuteen. Vuonna 2021 Hampurissa, Saksassa, perustettu yritys toimii noin 80 toimipisteessä seitsemässä eri markkinassa maailmanlaajuisesti ja tarjoaa yhden luukun periaatteella älykkäitä, integroituja energiaratkaisuja, kuten aurinkosähköjärjestelmiä, sähkön varastointiratkaisuja, lämpöpumppuja ja sähköautojen latausasemia. Yrityksen ydinosaamista on energianhallintaohjelmisto Heartbeat AI, joka optimoi tällä hetkellä yli 40 000 järjestelmää ja muodostaa Euroopan suurimman virtuaalisen voimalaitoksen. Tämä järjestelmä yhdistää asiakkaat energiamarkkinoihin ja ohjaa sähkön tuotantoa ja myyntiä tuulen ja auringon mukaan. 1KOMMA5° on asentanut jo yli 300 000 hajautettua ja ohjattavaa energiajärjestelmää, mikä on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 14 miljoonalla tonnilla. Tavoitteena on muuntaa yli 1,5 miljoonaa rakennusta ilmastoystävälliseen energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä, mikä tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. 1KOMMA5° on yksi Euroopan nopeimmin ja kannattavimmin kasvavista startupeista.
