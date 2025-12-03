1KOMMA5° Suomi vahvistaa asemaansa lämpöpumppumarkkinan murroksessa globaalin myynnin 113 prosentin kasvun tukemana vuonna 2025

Helsinki, Suomi, 04.helmikuuta 2026 – Hampurista lähtöisin oleva energiayhtiö ja cleantech-yksisarvinen 1KOMMA5° lämpöpumppujen myynti yli kaksinkertaistui kaikilla yhtiön markkina-alueilla vuonna 2025 verrattuna edellisvuoteen.

Kehitys heijastaa Pohjoismaissa – erityisesti Suomessa – nähtävää markkinakehitystä, jossa ilma–vesilämpöpumput ovat jo vakiintunut ja laajasti hyödynnetty lämmitysratkaisu. Suomessa lämmitysratkaisujen kysyntää ohjaavat erityisesti sähkön hinnan vaihtelu, tarve luopua fossiilisista polttoaineista sekä valtion aktiiviset ohjauskeinot. Hallituksen linjausten mukaisesti öljylämmityksestä luopuville kotitalouksille on tarjolla ELY-keskuksen myöntämiä avustuksia, jotka tukevat siirtymää fossiilittomiin lämmitysjärjestelmiin, kuten ilma–vesilämpöpumppuihin.

“Suomen lämpöpumppumarkkina on jo kypsä, ja kysyntä kohdistuu yhä enemmän energiatehokkaisiin ja fossiilittomiin lämmitysratkaisuihin. ELY-keskuksen avustukset tukevat tätä siirtymää, mutta niiden rajallinen kesto ja käytettävissä oleva määräraha luovat selkeän aikajänteen markkinalle. Arviomme mukaan tämä vauhdittaa päätöksentekoa erityisesti vuoden 2026 aikana”, sanoo Ricardo Pacheco, 1KOMMA5° Suomen toimitusjohtaja.

Tässä markkinaympäristössä 1KOMMA5°:n Suomen VILP-liiketoimintayksikkö on kehittynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana, ja VILP-liiketoiminnan selkeä organisointi osaksi one-stop-shop-konseptia on tuottanut erittäin vahvoja tuloksia . “1KOMMA5:ssä VILP-liiketoimintayksikön kehitys on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja viimeaikaiset tulokset osoittavat, että kysyntä on vahvistunut selvästi. Näemme tässä merkittävää kasvupotentiaalia myös jatkossa”, Pacheco jatkaa.

VILP-ratkaisujen tekninen soveltuvuus ja toimivuus Suomen olosuhteissa ovat keskeisiä tekijöitä markkinan kehityksessä. “Ilma–vesilämpöpumppujen kysyntä kasvaa erityisesti kotitalouksissa, jotka luopuvat öljylämmityksestä. Ratkaisujen luotettava toiminta Suomen ilmasto-olosuhteissa sekä yhteensopivuus erilaisten rakennustyyppien kanssa ovat keskeisiä onnistumisen edellytyksiä”, sanoo Pasi Seppälä, 1KOMMA5° Suomen hankintajohtaja.

Myös energian hinnan merkitys korostuu lämmitysratkaisujen taloudellisessa arvioinnissa. “Sähkön hinta on lämpöpumpun taloudellisen kannattavuuden kannalta ratkaisevampi tekijä kuin tuet. Kun lämpöpumppu yhdistetään aurinkosähköön, akkuihin, dynaamisiin sähkötariffeihin ja älykkääseen ohjaukseen, lämmityskustannuksia voidaan pienentää merkittävästi”, sanoo Jannik Schall, 1KOMMA5°:n toinen perustaja ja tuotejohtaja.

Älykäs tekoälyohjaus mahdollistaa sen, että kotitaloudet voivat yhdistää lämmityksen, sähkön tuotannon ja varastoinnin yhdeksi kokonaisuudeksi ja ohjata energiankäyttöään markkinatilanteen mukaan. Näin kotitaloudet voivat hyödyntää sähkön hinnan vaihtelua, pienentää energiakustannuksiaan ja kasvattaa energiaomavaraisuuttaan sekä osallistua jousto- ja reservipalveluihin. Laajemmassa mittakaavassa älykkäästi ohjatut kotien energiajärjestelmät tukevat sähköverkon vakautta ja edistävät Suomen siirtymää kohti joustavampaa ja kestävämpää energiajärjestelmää.

Tulevaisuutta tarkasteltaessa ilma–vesilämpöpumppujen (VILP) odotetaan nousevan yhä keskeisempään rooliin Suomen lämmitysmarkkinoilla, erityisesti öljylämmitysjärjestelmien korvaamisessa ja olemassa olevan rakennuskannan sähköistämisessä. Nykyisten markkinasignaalien perusteella kysynnän odotetaan säilyvän vahvana tulevan vuoden aikana, ja sitä tukevat julkiset ohjauskeinot, sähkön hinnan vaihtelu sekä kasvava tarve joustaville ja energiajärjestelmään yhteensopiville lämmitysratkaisuille.