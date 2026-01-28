Vuoden 2026 Teosto-palkintoa tavoittelee seitsemän kotimaista sävelteosta

Teosto-palkinnon suuruus on 40 000 euroa, joka voidaan jakaa enintään neljän voittajateoksen kesken. Jos voittajia valitaan vain yksi, on voittosumma 25 000 euroa. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta rohkeille, omaperäisille ja innovatiivisille kotimaisille sävelteoksille.

Joel Järventaustan sävellys Fantasia pianolle ja orkesterille

sävellys Fantasia pianolle ja orkesterille Aili Järvelän sävellykset ja sanoitukset levyllä VUORI

sävellykset ja sanoitukset levyllä VUORI good boys -yhtyeen teokset levyllä Hittaa

Lydia Lehtolan sävellykset ja sanoitukset ja Lehtolan sekä työryhmän sovitukset Lyytin levyllä Pidän sulle paikkaa

sävellykset ja sanoitukset ja Lehtolan sekä työryhmän sovitukset levyllä Pidän sulle paikkaa Niillas Holmbergin ja Pauli Lyytisen teokset levyllä Naarattu laulu

ja teokset levyllä Naarattu laulu Ulla Lintulammen sävellykset ja sanoitukset sekä työryhmän sovitukset Ullalintulammen levyllä Kannattelen

sävellykset ja sanoitukset sekä työryhmän sovitukset levyllä Kannattelen Moriamo Ahmedin sanoitukset sekä Ahmedin ja Nori Kinin sävellykset Kofun levyllä in the absence of apathy

Ehdokkaat valitsi esiraati, johon kuuluivat toimittaja Ella Ossi (pj); muusikko, lehtori ja toimittaja Ville Komppa (vpj); Jazzliiton toiminnanjohtaja Maria Silvennoinen; toimittaja Jarkko Fräntilä; DJ, promoottori Marju Rotinen; viulisti, oopperaohjaaja Siljamari Heikinheimo ja toimittaja Juuso Määttänen.

"Kuuntelemamme teokset herättivät paljon keskustelua ja moni niistä teki raatilaisiin vaikutuksen. Ehdokasteoksia yhdistää omaperäisyys ja innovatiivisuus. Jokainen niistä on tyyliltään ja tunnelmaltaan omanlaisensa, ja ehdokasjoukko onkin jälleen osoitus siitä, kuinka hienoa musiikkia Suomessa tänä päivänä tehdään”, esiraadin puheenjohtaja Ella Ossi kertoo.

Teosto-palkinnon saajista päättää nelihenkinen tuomaristo. Tänä vuonna raatiin kuuluvat vuoden 2025 Teosto-palkintovoittajat Kristo Laanti (DJ Kridlokk) ja Mioko Yokoyama sekä Teoston johtoryhmän kutsumat jäsenet, pitkän linjan musiikkibisnesvaikuttaja Pekka Ruuska sekä suoratoistopalvelu Qobuzin Pohjoismaiden music content manager Sini Tiainen.

Voittajat julkistetaan Musiikkitalon ravintolan kutsuvierastilaisuudessa 16. huhtikuuta.

Joel Järventaustan sävellys Fantasia pianolle ja orkesterille





Kantaesitys: 29.10.2025, Musiikkitalo, Helsinki. Esittäjänä Radion sinfoniaorkesteri, joht. Ilan Volkov; solistina Joonas Ahonen, piano. Kust. Edition Wilhelm Hansen.

Svengaavan vetävän ja vauhdikkaan alkunsa jälkeen Joel Järventaustan Fantasiasta pianolle ja orkesterille muotoutuu herkän omaleimainen teos. Sävellys on välillä herkkä ja välillä raivoisa, mutta se kääntyy yllättävään suuntaan ja sisäänpäin, liueten koskettavasti hiljaisuuteen. Teoksen keskiöön nousee säveltäjän isäksi tulo ja keskosen pitkä taistelu hengestään tehohoidossa. Vanhemmuus ja erityisesti isyys on klassisessa musiikissa edelleen poikkeuksellinen aihe, jota Järventausta käsittelee puhuttelevalla tavalla.

Aili Järvelän sävellykset ja sanoitukset levyllä VUORI





Aili Järvelän omakustannealbumi Vuori on musiikillisesti rikas ja tekstiltään iholle tuleva kokonaisuus, jossa tekijän vahva visio ja tekijyyden kokonaisvaltaisuus kuuluvat ja tuntuvat alusta loppuun. Teoksessa kamari- ja kansanmusiikilliset juuret ovat syvällä, ja sen ilmaisussa on musikaalimaisuutta. Yhteistyö Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin, harpisti Laura Hynnisen, lyömäsoittaja Samuli Kosmisen ja tuottaja Pekka Kuusiston kanssa luovat lämpimän, hengittävän sointimaailman, joka kantaa kuulijaa pysähtymisen hetkissä ja kohti korkeuksia.

good boys -yhtyeen teokset levyllä Hittaa





Viisihenkisen good boysin kolmas albumi Hittaa on omaperäisyydessään ja tee se itse -henkisyydessään riemastuttava piristysruiske suomalaisen rap-musiikin kentällä. Sanoituksiltaan leikkisissä kappaleissa käännetään banaalitkin aiheet humoristisiksi riimeiksi. Teoksen yhteinen teema on hyvän mielen välittäminen, joka poikkeaa sekä nykyräpin että koko maailman tunnelmasta ilahduttavalla tavalla. Biisien tuotanto ja samplejen käyttö tukee kokonaisuutta vaikuttavasti.

Lydia Lehtolan sävellykset ja sanoitukset ja Lehtolan sekä työryhmän sovitukset Lyytin levyllä Pidän sulle paikkaa





Lyytin Pidän sulle paikkaa on kertomus ulkopuolisuudesta kohti oman yhteisön löytämistä ja sen ylläpitämistä. Sävellysten monipuolisuus avaa ovia vaihtuviin tunnetiloihin. Kappaleiden tekstit nivovat kaiken eheäksi kokonaisuudeksi, jonka parissa kuulija voi upota tarinoihin tai reflektoida omaa tapaansa olla osa yhteisöä. Maailma on täynnä lauluja romanttisesta rakkaudesta, mutta Lyyti sanoittaa ystävyyden monet puolet tarkkanäköisesti ja koskettavasti.

Niillas Holmbergin ja Pauli Lyytisen teokset levyllä Naarattu laulu





Niillas Holmbergin ja Pauli Lyytisen Naarattu laulu kuljettaa kuulijan hiljaisuuden tilaan, jossa aika hidastuu ja muuttaa muotoaan. Teoksen keskiössä on yhteys luontoon. Holmbergin lausunta ja joiku yhdistyvät Lyytisen saksofoniin ja elektroniikkaan tavalla, jossa on jotain ikiaikaista: samanaikaisesti vanhaa ja tämänhetkistä, tuttua ja vierasta. Runous, musiikki ja improvisaatio muodostavat albumilla kokonaistaideteoksen, joka avautuu lähes kuiskaten ja paljastaa kuulijalleen kokonaisen maailman.

Ulla Lintulammen sävellykset ja sanoitukset sekä työryhmän sovitukset Ullalintulammen levyllä Kannattelen





Kust. Panama-levyt

Kannattelen on ullalintulammen debyyttialbumi, joka on silti hämmästyttävän valmis kokonaisuus. Teoksen teksteissä realismi kohtaa esineisiin törmäilevät kummitukset. Lopputuloksessa kertojaminän epävarmuus arkipäivästä ja elämästä kohtaa indierockin ja -popin herkkyyden ja riehakkuuden.

Moriamo Ahmedin sanoitukset sekä Ahmedin ja Nori Kinin sävellykset Kofun levyllä in the absence of apathy





Kofun in the absence of apathy on syväluotaava tutkimusmatka tunteisiin ja niiden ristiriitoihin. Vivahteikkaat lauluharmoniat ja raa’an kokeelliset äänimaisemat kietoutuvat teoksessa saumattomasti yhteen muodostaen intiimin ja harkitun kokonaisuuden, joka jättää kuulijan vereslihalle.

Teosto-palkinto nostaa esiin musiikkilajien moninaisuuden





Musiikin tekijöitä ja kustantajia edustava Teosto haluaa kantaa palkinnon avulla vastuuta kotimaisen musiikin edistämisestä ja monimuotoisuudesta. Teosto-palkinnolla huomioidaan rohkeita, omaperäisiä ja innovatiivisia musiikkiteoksia musiikkityylistä tai kaupallisesta menestyksestä riippumatta. Palkinnon avulla tuodaan myös esiin säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien työn merkitystä musiikkialan ekosysteemissä.

