Miten varmistetaan sähkön ja kantaverkon riittävyys 2030-luvulla? Fingrid julkaisee ehdotuksen konkreettisista toimenpiteistä tukemaan kasvua

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 30.1.2026 13:46:43 EET | Tiedote

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti: 1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fingridin hallituksen jäsenten jäsenmääräksi viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Eeva-Liisa Virkkunen, Leena Mörttinen ja Jero Ahola toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Anne Jalkala ja Mikko Mursula ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Mika Lehtimäen ja Christoffer Nybergin valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi. Mika Lehtimäki, kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen. Lehtimäki on toiminut Boliden-konsernin energiapäällikkönä vuodesta 2011 alkaen. Aiemmin Lehtimäki on toiminut Outokumpu Oyj:ssä eri tehtävissä vuosina 1997–2011. Lisäk