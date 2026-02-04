Niittykummussa toimii nyt Länsi-Uudenmaan suurin hammashoitola

Niittykummun hammashoitolan toinen osa on valmistunut. Nyt toiminnassa ovat kaikki 43 hoitohuonetta. Nöykkiön hammashoitola ja aikaisemmin Kivenlahdessa toiminut oikomishoito palvelevat jatkossa Niittykummussa. Nöykkiöstä ja Kivenlahdesta muuttaneiden ammattilaisten lisäksi Niittykummun laajennusosassa työskentelee 10 uutta työparia.

Espoossa oikomishoito on keskitetty kahteen hammashoitolaan Leppävaaraan ja Niittykumpuun. Oikomishoidon johtava ylihammaslääkäri Laura Tarkkila sanoo, että yksiköissä hoidetaan potilaita, joiden hampaiston purentavirheet oikeuttavat oikomishoitoon hyvinvointialueella. Suurin osa oikomishoidon potilaista on lapsia ja nuoria. ”Niittykumpuun tulemme keskittämään erityisesti nuorempien lasten oikomishoitoa” Tarkkila kertoo.

Niittykummun hammashoitolan ensimmäinen osa on ollut toiminnassa maaliskuusta 2025 alkaen.

Isommassa yksikössä oivalliset puitteet toiminnan kehittämiselle

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa on tehty paljon kehittämistyötä hoidon saatavuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Näistä esimerkkeinä LUVNin suun terveydenhuollon siirtyminen ensimmäisenä koko hyvinvointialueen yhteiseen potilastietojärjestelmään, digiasiointialusta Lunnan käyttöönotto, asiakaspalvelun keskittäminen ja hoitoaikauudistus.

Isossa hammashoitolassa toimintaa on mahdollista kehittää eri tavalla kuin pienemmissä yksiköissä. Kaakkoisen alueen johtava ylihammaslääkäri Anna Ekdahl kertoo, että Niittykummussa päästään nyt laajentamaan esimerkiksi joustavan vastaanoton toimintamallia, joka mahdollistaa useamman suun terveydenhuollon hoitotoimenpiteen yhdellä käyntikerralla.

”Joustava vastaanotto -mallin etuna on joustavuus tilanteissa, joissa hoitoon tarvittavan ajan pituutta on vaikea ennalta arvioida. Käynneillä voidaan usein tehdä enemmän hoitotoimenpiteitä kuin tavanomaisessa toimintamallissa, jolloin potilaan hoito valmistuu nopeammin ja käyntejä tarvitaan vähemmän. Mallissa voidaan myös paremmin hyödyntää muutoin mahdollisesti peruuttamattomaksi jääviä aikoja.”

Ekdahl ja Tarkkila ovat tyytyväisiä Niittykummun hammashoitolan puitteisiin ”Iloitsemme siitä, että voimme tarjota työntekijöillemme tehokkaat, modernimmat tilat ja työskentelyvälineet, sekä potilaillemme korkealaatuista hammashoidon teknologiaa, jossa on aiempaa paremmin huomioitu myös ympäristöystävällisempiä näkökulmia.”

Hoitoa ajanvarauksella

Niittykummun hammashoitola, kuten muutkin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hammashoitolat, palvelee asukkaita ajanvarauksella.

Vastaanoton itseajanvaraus verkossa on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa tietyiltä osin mahdollista ja suositeltavaa. Voit varata itse ajan hammaspäivystykseen tai lohkeaman/muun häiritsevän vaivan hoitoon. Tarkastusajan voit varata, kun sinulla on voimassa oleva hoitosuunnitelma. Digitaalinen ajanvaraus on mahdollista vuorokauden ympäri osoitteessa luvn.terveytesi.fi.

Lunna-chat palvelee arkisin klo 8-16, esimerkiksi ajanvarauksiin liittyvissä asioissa. Lunnan kiireettömällä viestillä voit hoitaa muut hoitoosi liittyvät asiat vuorokauden ympäri 24/7. Lunnan kiireettömällä viestillä ei ole mahdollista varata aikaa.

Jos haluat asioida puhelimessa, suun terveydenhuollon ajanvaraus palvelee numerossa 029 151 2770 päivystysasioissa ma-pe klo 7-16 ja kiireettömissä asioissa ma-pe klo 8-16. Numerosi tallentuu ja soitamme sinulle takaisin.