Vuoden vierasvenesatamat 2026 ovat Örö ja Spahotel Casino, Savonlinna
6.2.2026 10:20:00 EET | Messukeskus | Tiedote
Suomen Messusäätiön ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämässä Vuoden vierasvenesatama -äänestyksessä haettiin erikseen rannikkoalueen ja Järvi-Suomen suosikkisatamaa. Voittajiksi valittiin Örö Saaristomerellä sekä Spahotel Casino, Savonlinna. Vuoden vierasvenesatamat palkitaan vuosittain Vene Båt -messujen yhteydessä.
Uudistuneessa äänestyksessä veneilijät antoivat Nautics Sailmate -sovelluksessa kokonaisarvosanan lisäksi arvionsa satamien palveluista. Sovelluksen avulla kerätty palaute tukee satamien kehittämistä ja parantaa veneilijöiden palvelukokemusta.
Örön historiallinen linnoitussaari sijaitsee Saaristomeren kansallispuistossa Kemiönsaaren kunnassa. Veneilijöiden kiitoksissa korostuvat erityisesti saaren runsaat ja laadukkaat palvelut sekä satamahenkilökunta.
- Olemme äärimmäisen kiitollisia kaikille meitä äänestäneille, jotka ovat kokeneet Örön vierasvenesataman palkitsemisen arvoiseksi. Tämä palkinto tuntuu erityisen merkitykselliseltä, koska se tulee suoraan asiakkailtamme. Erityinen kiitos kuuluu sitoutuneelle ja osaavalle henkilökunnallemme, joka on ollut keskeisessä roolissa palveluiden kehittämisessä ja saaren ainutlaatuisen tunnelman luomisessa. On hienoa nähdä, että pitkäjänteinen kehitystyö, vastuullisuus ja asiakaslähtöinen ajattelu näkyvät veneilijöiden kokemuksissa. Tämä palkinto kannustaa meitä jatkamaan työtä Örön kehittämiseksi myös tulevina vuosina, sanovat yrittäjät Nina Liski-Tirkkonen ja Janne Tirkkonen.
Spahotel Casinon vierasvenesatama sijaitsee Kasinosaarella, Savonlinnan keskustaan johtavan kävelysillan kupeessa. Palautteessa korostuivat loistava sijainti ja hyvät palvelut.
- Spahotel Casinon valinta Järvi-Suomen Vuoden vierasvenesatamaksi on merkittävä tunnustus tehdylle työlle ja henkilökunnan sitoutumiselle sekä koko Savonlinnan seudun matkailulle.
Tunnustus vahvistaa Savonlinnan vetovoimaa entisestään ja tukee kaupungin kehittymistä Suomen parhaana kesäkaupunkina ja Saimaa-matkailun kärkikohteena. Tavoitteena on kehittää vierasvenesatamaa kokonaisvaltaisesti, panostaa kestävyyteen ja palveluiden laatuun sekä tarjota veneilijöille entistä monipuolisempi ja laadukkaampi kokonaisuus, sanoo hotellin johtaja Niina Pulkkinen.
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n venesatamakomitea jakoi lisäksi kunniamaininnat neljälle satamalle. Kunniamaininnan saivat rannikkoalueelta Helsingholm ja Brännskär, sekä Järvi-Suomesta Laivaranta Palas, Padasjoki ja Puumalansalmi, Puumala.
Vuoden vierasvenesatama -palkinnolla innostetaan vierasvenesatamia kehittämään palveluitaan entisestään. Voittajasatamat ovat esillä Venemessuilla omalla osastollaan. Palkintoon sisältyy satamatoiminnan kehittämiseen tarkoitettu Suomen Messusäätiön myöntämä 2 500 euron palkinto kummallekin voittajalle.
Vuoden vierasvenesatama 2026 -äänestyksessä ajalla 1.6.–30.9.2025 annettiin kaikkiaan noin 1300 arviota, joista rannikolle 1000 ja sisävesien satamille 300 arviota. Arviot jakautuivat rannikolla 131:n ja sisävesillä 45 sataman kesken. Arvioitavia satamia olivat kaikki viralliset vierasvenesatamat, jotka tarjoavat yöpymiseen soveltuvia vieraspaikkoja oheispalveluineen.
Lisätiedot
Örö: Nina Liski-Tirkkonen, puh. 050 5432 905, nina@visitoro.fi, www.visitoro.fi
Spahotel Casino: Niina Pulkkinen, puh. 040 7322 305, niina.pulkkinen@spahotelcasino.fi,
Vene 26 Båt -messut: Teija Armanto, tiedottaja, Messukeskus, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
Suomen Purjehdus ja Veneily ry: Hanna Grann, viestinnän asiantuntija, puh. 040 661 5202, hanna.grann@spv.fi
Vene 26 Båt -messut: Vuoden vierasvenesatamat 2026 osastoilla 6k91 ja 7k101
