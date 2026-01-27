Japanilaisesta aamiaistrendistä syntyi vuoden terveystuote

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Suomessa aamu alkaa usein kaurapuurolla. Japanissa vastaavassa roolissa on natto – fermentoiduista soijapavuista valmistettu perinneruoka, jota on nautittu vuosisatojen ajan osana arkea. Nyt tämä pitkän iän ja terveyden symboli on tuotu nykyaikaiseen, turvalliseen ja tarkkaan tutkittuun muotoon. Vuoden 2026 terveystuotteeksi on valittu Biomedin Nattokinaasi NSK-SD® ravintolisävalmiste.
Japanilaisten pitkäikäisyyden yksi salaisuus?
Japanilaiset kuuluvat maailman pitkäikäisimpiin kansoihin, ja perinteisellä ruokavaliolla on uskottu olevan tässä merkittävä rooli. Nattokinaasi NSK-SD® tuo tämän perinneruoan ytimen osaksi hyvinvointia niille, jotka eivät nattoa ruokapöytäänsä muuten saa, tai vierastavat sen erikoista makua.
Perinteisestä fermentaatiosta nykyaikaiseen ravintolisään
Natto valmistetaan soijapavuista käymismenetelmällä ja se edustaa fermentoitujen tuotteiden ryhmää, jossa kiinnostus kohdistuu erityisesti fermentaation aikana syntyviin yhdisteisiin, kuten nattokinaasi-entsyymiin.
Nattokinaasi on kiinnostanut tutkijoita erityisesti sen biokemiallisten ominaisuuksien näkökulmasta. Ravintolisämuodossa nattokinaasi on tuotu osaksi nykyaikaista hyvinvointiajattelua standardoituna ja mitattavana raaka-aineena. Nattokinaasi-entsyymin ominaisuuksia kuvataan sen mitattavan aktiivisuuden (IU) perusteella.
Luonnollinen tuki verenkierron hyvinvoinnille
Nattokinaasi entsyymiä on tutkittu erityisesti verenkiertoelimistön hyvinvoinnin näkökulmasta, jopa 62 eri tutkimuksen voimin. Se tukee kehon omaa tasapainoa auttamalla ylläpitämään normaalia verenvirtausta – luonnollisesti ja hellävaraisesti.
Biomedin Nattokinaasi NSK-SD® erottuu edukseen puhtaudellaan, standardoidulla vahvuudellaan ja ainutlaatuisella valmistusmenetelmällään, joka takaa tasalaatuisen ja luotettavan tuotteen jokaisessa erässä.
Kenelle Nattokinaasi NSK-SD® sopii erityisesti?
Nattokinaasi NSK-SD® on kehitetty aikuisille, jotka haluavat tukea verenkiertoelimistön hyvinvointia osana terveellisiä elämäntapoja. Se sopii erityisesti:
- Keski-ikäisille ja ikääntyville
- Tekevät paljon istumatyötä tai viettävät pitkiä aikoja paikallaan
- Kokevat arjen kuormittavaksi ja haluavat kiinnittää huomiota kehon tasapainoon
- Ovat kiinnostuneita ravintolisistä, joilla on pitkä perinteinen tausta
- Kaikille, jotka arvostavat tutkittua, luonnollista ja turvallista ravintolisää
Tutkittua laatua ja vastuullista kehitystyötä
Biomed Oy on suomalainen perheyritys, joka on kehittänyt ravitsemushoitoihin ja terveyden tukemiseen tarkoitettuja valmisteita jo vuodesta 1982. Biomed tekee tiivistä yhteistyötä tutkijoiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja kansainvälisten raaka-ainetoimittajien kanssa – tavoitteenaan aidosti vaikuttavat ja turvalliset tuotteet.
Vuoden terveystuote 2026 -palkinto on tunnustus pitkäjänteisestä työstä ja siitä, että perinteinen viisaus ja moderni tiede voivat kulkea käsi kädessä.
Asiantuntijaraati kiinnitti huomiota myös siihen, että nattokinaasi NSK-SD® on laajasti tutkittu raaka-aine. Tieteellisessä kirjallisuudessa on julkaistu 62 tutkimusta, joissa on tarkasteltu nattokinaasia eri näkökulmista, mukaan lukien sen fysiologiset ominaisuudet ja imeytyvyys. Laaja tutkimuspohja tuki raadin näkemystä raaka-aineen dokumentoidusta taustasta ja pitkäjänteisestä kehitystyöstä.
Vankka tutkimustausta tuotekehityksen perustana
”Olemme erittäin ylpeitä alan tärkeimmästä Vuoden Terveystuote -tunnustuksesta, jonka vastaanotamme nyt neljännen kerran. Biomedille on alusta alkaen ollut tärkeää kehittää tuotteita, joissa raaka-aineen laatu ja tutkimus ovat vahvana taustana. Alan ammattilaisten ja kuluttajien antama palaute Nattokinaasi NSK-SD®️:sta on ollut vakuuttavaa ja se on tavoittanut jo tuhannet nattokinaasin vaikutuksista vaikuttuneet asiakkaat.” sanoo Elias Jaakkola, Biomed Oy:n toimitusjohtaja.
Biomedin tuotekehityspäällikkö Markus Lundström korostaa tuotteen teknistä puolta ja tuotekehitystä:
”Nattokinaasi NSK-SD®:n kehitystyössä keskeistä on ollut fermentaation hallinta ja entsyymin aktiivisuuden standardointi. Kun aktiivisuus voidaan mitata ja ilmoittaa selkeästi, sekä kuluttajat että alan ammattilaiset voivat luottaa tuotteen tasalaatuisuuteen.”
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto painottaa valinnassaan tuotteita, joiden koostumus, käyttökonteksti ja viestintä ovat kuluttajalle selkeitä ja läpinäkyviä.
”Nattokinaasi NSK-SD® edustaa fermentoituihin raaka-aineisiin liittyvää kiinnostusta, joka on vahvistuva trendi meillä ja maailmalla. Lisäksi yksi vahva trendi terveystuotealalla on tutkimuslähtöinen hyvinvointi. Kuluttajat arvostavat tuotteita, joissa raaka-aineen tausta, tutkimus ja mitattavuus ovat selkeitä. Nattokinaasi NSK-SD® vastaa hyvin tähän kehitykseen,” sanoo liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Yhteyshenkilöt
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Elias JaakkolatoimitusjohtajaBiomed OyPuh:044 338 4084elias.jaakkola@biomed.fi
Markus LundströmtuotekehityspäällikköBiomed OyPuh:045 1719332markus.lundstrom@biomed.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
