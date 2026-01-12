Finnboat – 80 vuotta suomalaisen venealan puolesta

Finnboat

Venealan Keskusliitto Finnboat ry juhlii vuonna 2026 vaikuttavaa 80 vuoden taivaltaan suomalaisen venealan edunvalvojana. Finnboat on kasvanut pienestä sodanjälkeisestä yhdistyksestä kansainvälisesti arvostetuksi toimialajärjestöksi, jonka jäsenet vastaavat lähes koko alan kotimaan liikevaihdosta ja Suomen veneviennistä. Finnboat juhlistaa 80-vuotista taivaltaan julkaisemalla kattavan historiikin suomalaisen venealan kehityksestä Vene 26 Båt -messujen avajaispäivänä. 

Vuonna 1946 perustettu Finnboat on koonnut venealan yritykset yhteen, edistänyt alan toimintaa ja tervettä kilpailua sekä kehittänyt veneilyä ja veneilyn turvallisuutta Suomessa. Yhteistyön voima on ollut Finnboatin menestyksen ytimessä – vuosikymmenten aikana lukuisat sitoutuneet ihmiset ovat työskennelleet suomalaisen venealan kehittämiseksi. 

“Pienessä maassa on ponnistettava yhdessä, muuten loikka uhkaa jäädä vajaaksi. Yhteishenki ja parhaiden käytäntöjen avoin jakaminen ovat olleet Finnboatin vahvuuksia alusta asti”, toteaa toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo

Kasvun ja kansainvälistymisen vuosikymmenet 

Finnboatin historiaan mahtuu monia vaiheita: materiaalipulan ja jälleenrakennuksen vuosista kansainvälisen viennin kasvuun, teknologisiin harppauksiin ja alan vahvaan järjestäytymiseen. 1960-luvulta lähtien suomalaiset veneet ovat niittäneet mainetta maailmalla, ja Finnboatin johdolla alan yritykset ovat avanneet ovia vientimarkkinoille, kehittäneet turvallisuusstandardeja ja rakentaneet vahvoja verkostoja. 

Vuosikymmenten aikana Finnboat on mm. ollut mukana vaikuttamassa alan lainsäädäntöön, edistänyt veneilyn turvallisuutta ja vastuullisuutta sekä järjestänyt merkittäviä tapahtumia kuten Helsingin kansainväliset venemessut ja Uiva Flytande -venenäyttely. 

Katse tulevaisuuteen 

Tänä päivänä Finnboat edustaa noin 270 jäsenyritystä, jotka kattavat lähes koko alan liikevaihdon ja viennin. Alan tekninen kehitys jatkuu ja ympäristövastuu sekä kansainvälinen kilpailu muovaavat tulevaisuutta. Finnboat jatkaa työtään alan edunvalvojana, tiedon jakajana ja yhteistyön mahdollistajana. 

“80 vuoden aikana maailma on muuttunut valtavasti, mutta yhdessä tekemisen voima ja suomalaisen veneen laatu ovat säilyneet. Venealan yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittäminen aktiivisuuden, yhteistyön sekä parhaan mahdollisen osaamisen avulla jatkuu nyt ja tulevaisuudessa. Finnboatin maine ja vaikuttavuus on luotu viimeisen 80 vuoden aikana ja on etuoikeus saada jatkaa tätä työtä yhdessä jäsenkuntamme kanssa.” Pajusalo summaa. 

Finnboat – Veneet, ihmiset ja intohimo 

Finnboat – Veneet, ihmiset ja intohimo -teos kertoo suomalaisen venealan kehityksestä ja sen taustalla vaikuttaneista persoonista. Teoksen ensimmäinen painos on 1 000 kappaletta ja 322-sivuinen kirja on toteutettu kaksikielisenä kääntökirjana (suomi ja ruotsi). Kirjan on kirjoittanut tietokirjailija Jussi Evinsalo

Teos julkaistaan 6.2.2026 alkavien Helsingin kansainvälisten venemessujen yhteydessä. Kirjan voi noutaa venemessujen ajan 6.–15.2.2026 Finnboatin messutoimistosta (Messukeskus, huone 104, eteläinen sisäänkäynti) tai tilata kotiin täyttämällä tilauslomakkeen Finnboatin verkkosivuilla. Yksittäin tilattuna hinta 59,00 €/kpl ja laatikoittain 49,00 €/kpl (9 kirjaa/laatikko). Hintaan lisätään toimituskulut valitun palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti. Lisätietoja tilauksista osoitteesta info@finnboat.fi

