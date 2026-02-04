Mestarit ja nuoret huippulahjakkuudet kohtaavat Soitinakatemioiden illassa

Joukko lahjakkaita soitinakatemialaisia nousee lavalle yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa torstaina 12.2. klo 18.00 esittämään säveltäjämestareiden teoksia eri aikakausilta. Konserttia johtaa Jan Söderblom, joka itse nousi nuorena solistitehtäviin ja tunnetaan seuraavan muusikkosukupolven tukemisesta. Konsertissa on mukana myös vahva pohjalaisedustus.