Mestarit ja nuoret huippulahjakkuudet kohtaavat Soitinakatemioiden illassa

Joukko lahjakkaita soitinakatemialaisia nousee lavalle yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa torstaina 12.2. klo 18.00 esittämään säveltäjämestareiden teoksia eri aikakausilta. Konserttia johtaa Jan Söderblom, joka itse nousi nuorena solistitehtäviin ja tunnetaan seuraavan muusikkosukupolven tukemisesta. Konsertissa on mukana myös vahva pohjalaisedustus.
Vuodesta 2009 alkaen Suomessa on toiminut eri instrumenttiryhmiin keskittyviä soitinakatemioita, joissa opetuksesta vastaavat alan parhaimmat muusikot. Opiskelupaikat myönnetään vain todellisille huippulahjakkuuksille. Akatemioissa nuoret solistit saavat valmennusta soittamiseen sekä esiintymiskokemusta konserteista ammattiorkestereiden kanssa.
Monelle vaasalaiselle tuttu nimi on viulisti Albert Sahlström. Sahlström palkittiin viime keväänä Kuopion viulukilpailussa ja tällä hetkellä hän opiskelee Wienissä viuluakatemian perustaja Elina Vähälän oppilaana. Albertin lisäksi konsertin solisteina esiintyy joukko muitakin nuoria lupauksia, joiden tulkinnoissa yhdistyvät nuoruuden palo ja jo suvereeni taito.
Illan konserttimestarina sykähdyttää kokenut, vaasalaislähtöinen Paula Sundqvist, joka tunnetaan Radion sinfoniaorkesterin konserttimestarina. Sibelius-Akatemiassa professori Kaija Saariketun johdolla opiskellut Sundqvist on alansa ehdotonta kärkeä Suomessa, ja hänen vierailunsa Vaasan kaupunginorkesterin riveissä on iloinen paluu kotiseudulle. Nuorten solistien joukossa esiintyy myös Paulan pojat: viulisti Frank Sundqvist ja trumpetisti Viggo Sundqvist.
Ohjelmassa kuullaan ilmaisurikasta musiikkia säveltäjiltä Edward Elgar, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart ja Tielman Susato. Illan teema, Virtuoosit kirjoittavat virtuoottista musiikkia, yhdistää eri aikakausien mestarit ja nuoret huippulahjakkuudet samaan konserttiin.
Solistit:
Frank Sundqvist, sello
Julia Elomaa, piano
Sauli Aaltonen, piano
Albert Sahlström, viulu
Vaskiakatemia:
Viggo Sundqvist, trumpetti
Nelli Leppäniemi, trumpetti
Auri Hannus, käyrätorvi
Anton Seppänen, pasuuna
Myrsky Saraskari, tuuba
