Mästare och unga topptalanger möts under instrumentakademiernas kväll

4.2.2026 15:41:23 EET

En grupp talangfulla instrumentakademister kliver upp på scenen tillsammans med Vasa stadsorkester torsdagen den 12 februari kl. 18.00 för att framföra verk från olika epoker. Konserten leds av Jan Söderblom, som själv började sin karriär som solist i ung ålder och är känd för sitt engagemang för nästa generation musiker. 

Albert Sahlström
Albert Sahlström

Sedan 2009 har det funnits instrumentakademier i Finland som fokuserar på olika instrumentgrupper, där undervisningen sköts av landets bästa musiker. Endast verkliga talanger får studera vid akademierna, och de unga solisterna får träning på högsta nivå samt en värdefull scen- och konsertvana.

Ett namn som många Vasabor känner till är violinisten Albert Sahlström, som studerar i Wien för Elina Vähälä, grundaren av violinakademin, och som belönades i violintävlingen i Kuopio förra våren. Utöver Albert medverkar även en grupp unga talanger som kombinerar ungdomlig energi med redan suverän skicklighet i sina framföranden.

Kvällens konsertmästare är den vasafödda Paula Sundqvist, som är känd som konsertmästare i Radions symfoniorkester. Sundqvist studerade vid Sibelius-Akademin under professor Kaija Saarikettu och tillhör det absoluta toppskiktet i sitt fält i Finland. Hennes medverkan är en glädjefylld återkomst till hemtrakterna. Bland de unga solisterna finns också Paulas söner: violinisten Frank Sundqvist och trumpetisten Viggo Sundqvist.

Programmet innehåller uttrycksfull musik av Edward Elgar, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart och Tielman Susato. Kvällens tema, Virtuoser skriver virtuos musik, förenar mästare från olika epoker med unga talanger i samma konsert.

Solister:
Frank Sundqvist, cello
Julia Elomaa, piano
Sauli Aaltonen, piano
Albert Sahlström, violin

Bläckblåsakademin:
Viggo Sundqvist, trumpet
Nelli Leppäniemi, trumpet
Auri Hannus, horn
Anton Seppänen, trombon
Myrsky Saraskari, tuba

Biljetter Netticket.fi

Avainsanat

klassiskmusikkonsertvasa stadsorkester

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendent
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

