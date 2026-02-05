Suomen sarjakuvaseuran hallitus on päättänyt myöntää vuoden 2026 Puupäähattu-tunnustuspalkinnon Aino Havukaiselle ja Sami Toivoselle.

Puupäähattu-palkinto on Suomen arvostetuin sarjakuvantekijälle vuosittain jaettava palkinto, joka myönnetään kiitoksena sekä kannustuksena ansioituneelle taiteilijalle.

Suomen suosituimpiin lastenkirjahahmoihin lukeutuvien Tatun ja Patun lisäksi Havukainen ja Toivonen ovat mm. kuvittaneet Reuhurinne- ja Risto Räppääjä -sarjoja ja tehneet yhdessä osin omakokemuksellista Himaset-sarjakuvaa. Myös heidän tunnetuimmat hahmonsa seikkailevat välillä myös sarjakuvamuodossa, esimerkiksi Tatu ja Patu – Kovaa menoa kiskoilla- ja Tatu ja Patu – Paikoillenne, valmiit, hep! -teoksissa.

"Sarjakuva on meille todella rakas tarinankerronnan muoto, joten meille on tosi mieluisaa että työmme sillä saralla on huomattu ja huomioitu. On ihanaa tehdä myös lapsille sarjakuvia, ehkäpä osaltamme innostamme heitä tutustumaan sarjakuvien maailmaan laajemminkin", Havukainen ja Toivonen iloitsevat.

Havukaisen ja Toivosen palkitsemisperusteissa mainitaan muun muassa seuraavat asiat:

”He ovat yhdessä luoneet erittäin korkeatasoisen lastenkirja- ja sarjakuvatuotannon, joka on saanut erinomaisen vastaanoton sekä Suomessa että ulkomailla. Mikä tärkeintä, lukijat ovat ottaneet kirjat innokkaasti omikseen. Havukaisen ja Toivosen teokset kuuluvat jo useamman sukupolven suosikkeihin.”

”Havukaisen ja Toivosen teokset ovat tarkasti suunniteltuja, yllätyksellisiä ja eläviä. Niistä hahmottuu oma, rikas todellisuutensa. Kirjoja ei voi tyhjentää yhdellä lukukerralla, vaan niistä löytyy aina jotakin uutta ihmeteltävää. Tietokirjoja niille, jotka eivät tienneet haluavansa tietää.”

Suomen sarjakuvaseura ry on jakanut palkintoa vuodesta 1972 alkaen. Nimensä ja muotonsa se on saanut Ola Fogelbergin klassisen sarjakuvahahmon Pekka Puupään päähineen mukaan. Palkinto on jaettu yli 50 ansioituneelle taiteilijalle, muun muassa Tove Janssonille, Mauri Kunnakselle, Katja Tukiaiselle, Juba Tuomolalle, Tiitu Takalolle, Kari Korhoselle ja viimeksi Ulla Donnerille.

