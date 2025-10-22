Kauneimpien Joululaulujen keräystulos parani viime vuodesta – suomalaisten lempijoululaulu vaihtui

Lähetysseuran varainhankinnan päällikön Hanna Kalanteen mielestä oli ilahduttavaa huomata, että Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet olivat tänäkin vuonna täynnä ihmisiä. Esimerkiksi Espoon seurakuntien järjestämä Kauneimmat Joululaulut -megatapahtuma Metro Areenalla tavoitti yli 5000 paikalla olleen henkilön lisäksi yli 400 000 ihmistä kotikatsomoissa.

”Perinteet luovat meille turvaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja samalla ihmiset haluavat tehdä hyvää lähimmäisille. Se näkyi konkreettisesti myös tällä kertaa.”

Viime jouluna Kauneimpien Joululaulujen keräystulos oli yhteensä 961 536 euroa. Tulos oli parempi kuin edellisenä vuonna.

”Olen hämmentynyt ja kiitollinen, että näinä taloudellisesti epävarmoina aikoina moni silti pystyi auttamaan lapsia ja heidän perheitään maailmalla. Erityisen hienoa oli huomata, että seurakunnissa kerätyt kolehdit olivat kasvaneet yli 100 000 eurolla”, Kalanne sanoo.

Kerätyillä varoilla parannetaan muun muassa lasten ja äitien terveyttä, autetaan perheitä saamaan ravintoa ja puhdasta vettä sekä parantamaan toimeentuloa.

Suosikkikappale vaihtui

Joka joulu Suomen Lähetysseura järjestää myös äänestyksen siitä, mikä on suomalaisten mielestä paras joululaulu. Äänestyksen kärkeen palasi Zacharias Topeliuksen ja Otto Kotilaisen Varpunen jouluaamuna. Toiseksi tuli Carola Häggkvistin säveltämä ja Pia Perkiön suomeksi sanoittama Taivas sylissäni, joka on voittanut äänestyksen kolmena edellisenä vuonna.

Kolmanneksi tänä vuonna tuli Vexi Salmen ja Kassu Halosen Sydämeeni joulun teen -kappale. Kärkikolmikko erottui äänestystuloksessa kirkkaasti muista joululauluista. Ennen joulua paljon huomiota saanut Sylvian Joululaulu sijoittui äänestyksessä kuudenneksi.

Suomen Lähetysseura tukee keräysvaroilla heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään yli 20 maassa. Työllä edistetään erityisesti vammaisten ja vähemmistöihin kuuluvien lasten koulutusta sekä heidän oikeuksiensa toteutumista. Vuoden 2025 kampanjan suojelija oli tasavallan presidentti Alexander Stubb.