Vihreät - De Gröna

Hanna Holopainen: Lastensuojelun jälkihuollon nuoria ei saa velvoittaa velkaantumaan toimeentulonsa turvaamiseksi

4.2.2026 15:51:34 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen kritisoi toimeentulotuen kiristyksiä, jotka ajavat ihmisiä köyhyyteen. Holopainen vaatii, että lastensuojelun jälkihuollossa oleville nuorille palautetaan oikeus opiskella ilman velkaantumista. 

Kelan uuden ohjeistuksen mukaan lastensuojelun jälkihuollossa olevan nuoren on nostettava opintolainaa toimeentulotuen saamisen edellytyksenä. Muutos on seurausta toimeentulotuen uudistuksesta, joka astui voimaan 1. helmikuuta.  

– Toimeentulotuen kiristykset ajavat monia kohtuuttomiin tilanteisiin. Vaatimus nostaa opintolainaa on kohtuuton ja vaarantaa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyvinvoinnin, kertoo Hanna Holopainen.

– Aiemmin Kelan ohjeistuksessa todettiin selkeästi, että lastensuojelun jälkihuollossa olevan nuoren ei tarvitse nostaa opintolainaa. Tämä oli linjassa lastensuojelun jälkihuollon perusperiaatteiden kanssa: nuorta tuetaan kohti itsenäistä elämää ilman velkaantumista ja taloudellisia riskejä, joita hän ei välttämättä kykene arvioimaan. Nyt tämä turva on poistettu, jatkaa Holopainen. 

Toimeentulotukilain kiristyksillä pyritään vahvistamaan tuen viimesijaisuutta ja ensisijaisten etuuksien käyttöä. Holopaisen mukaan uudistus ei saisi kohdistua kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin.

– Opintolaina on velkasuhde, jonka takaisinmaksuvelvoite voi muodostua nuoren elämässä merkittäväksi taakaksi ja jopa esteeksi opintojen loppuun saattamiselle. Inhimillinen ja taloudellisesti järkevä ratkaisu olisi säilyttää lastensuojelun jälkihuollossa olevien nuorten erityisasema tai säätää siitä laissa, sanoo Holopainen

Holopaisen mukaan Orpon hallituksen ja Kelan tulee arvioida lakimuutoksen vaikutukset uudelleen. 

– Lastensuojelun jälkihuollon nuorille on palautettava se tuki ja turva, joka heillä aiemmin oli: oikeuden opiskella ilman velvoitetta velkaantua, päättää Holopainen.

Hanna Holopainen jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen lastensuojelun jälkihuollossa olevien nuorten velvoitteesta nostaa opintolainaa 4.2.2026.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Vihreiden Bella Forsgrén: Sosiaaliturvan heikentäminen nykyisessä työllisyystilanteessa on vain köyhyyden syventämistä2.2.2026 13:02:39 EET | Tiedote

Hallitus kiristää toimeentulotuen ehtoja ja heikentää sen tasoa tilanteessa, jossa työttömyys lähestyy lama-ajan huippulukemia ja sosiaaliturvasta on jo tehty aiemmin merkittäviä heikennyksiä. Osa leikkauksista astui voimaan juuri nyt helmikuun alusta. Vihreiden kansanedustajan Forsgrén mukaan päätökset osuvat ihmisiin, joilla ei ole realistista mahdollisuutta parantaa asemaansa työn kautta, ja näin ollen leikkaukset syventävät köyhyyttä sen sijaan, että lisäisivät työllisyyttä.

Vihreiden Hyrköltä suorat sanat hallituksen talouspolitiikasta: “Epäjohdonmukaista ja epäonnistunutta”2.2.2026 11:27:19 EET | Tiedote

Vihreiden kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi talouspolitiikan arviointineuvoston tänään maanantaina julkaisemaa raporttia, joka toteaa hallituksen epäonnistuneen kaikissa asettamissaan taloustavoitteissa. Hyrkön mukaan epäjohdonmukaisen talouspolitiikan kurssia olisi vielä mahdollista korjata esimerkiksi perumalla yhteisöveron alennus.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye