Hanna Holopainen: Lastensuojelun jälkihuollon nuoria ei saa velvoittaa velkaantumaan toimeentulonsa turvaamiseksi

Kelan uuden ohjeistuksen mukaan lastensuojelun jälkihuollossa olevan nuoren on nostettava opintolainaa toimeentulotuen saamisen edellytyksenä. Muutos on seurausta toimeentulotuen uudistuksesta, joka astui voimaan 1. helmikuuta.

– Toimeentulotuen kiristykset ajavat monia kohtuuttomiin tilanteisiin. Vaatimus nostaa opintolainaa on kohtuuton ja vaarantaa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyvinvoinnin, kertoo Hanna Holopainen.

– Aiemmin Kelan ohjeistuksessa todettiin selkeästi, että lastensuojelun jälkihuollossa olevan nuoren ei tarvitse nostaa opintolainaa. Tämä oli linjassa lastensuojelun jälkihuollon perusperiaatteiden kanssa: nuorta tuetaan kohti itsenäistä elämää ilman velkaantumista ja taloudellisia riskejä, joita hän ei välttämättä kykene arvioimaan. Nyt tämä turva on poistettu, jatkaa Holopainen.

Toimeentulotukilain kiristyksillä pyritään vahvistamaan tuen viimesijaisuutta ja ensisijaisten etuuksien käyttöä. Holopaisen mukaan uudistus ei saisi kohdistua kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin.



– Opintolaina on velkasuhde, jonka takaisinmaksuvelvoite voi muodostua nuoren elämässä merkittäväksi taakaksi ja jopa esteeksi opintojen loppuun saattamiselle. Inhimillinen ja taloudellisesti järkevä ratkaisu olisi säilyttää lastensuojelun jälkihuollossa olevien nuorten erityisasema tai säätää siitä laissa, sanoo Holopainen

Holopaisen mukaan Orpon hallituksen ja Kelan tulee arvioida lakimuutoksen vaikutukset uudelleen.

– Lastensuojelun jälkihuollon nuorille on palautettava se tuki ja turva, joka heillä aiemmin oli: oikeuden opiskella ilman velvoitetta velkaantua, päättää Holopainen.

Hanna Holopainen jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen lastensuojelun jälkihuollossa olevien nuorten velvoitteesta nostaa opintolainaa 4.2.2026.